Astro Tips: રોજ રાત્રે રસોડામાં આ જગ્યાએ પાણી ભરેલો ગ્લાસ રાખો, આવક રોકતી બાધાઓ દુર થશે, ધન લાભની તકો વધશે
Astro Tips: શું તમને એવું લાગે છે કે તમારા ઘરમાં ધનની આવક અટકી ગઈ છે, કામમાં સફળતા મળતાં મળતાં અટકી જાય છે ? તો આ જાણકારી તમને કામ લાગી શકે છે. વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં આવી સમસ્યાને દુર કરી ઘરમાં ધનની આવક વધારવાના પાણીના ગ્લાસનો સરળ ઉપાય જણાવેલો છે. આ ઉપાય શું છે જાણી લો.
- પાણી પાવરફુલ પદાર્થ છે. પાણીમાં સકારાત્મક ઊર્જા હોય છે.
- ઉપાય માટે વિધિ કરવાની નથી તેથી મહિલાઓ કોઈને કહ્યા વિના આ કામ કરી શકે છે.
- ઘરની સમૃદ્ધિ વધારતો પાણીના ગ્લાસના સરળ ઉપાય.
Astro Tips: દરેક ગૃહિણી ઈચ્છતી હોય કે તેના ઘરમાં સુખ, સમૃદ્ધિ સતત વધે. પરંતુ કોઈને કોઈ કારણસર સમૃદ્ધિમાં બાધા આવી જતી હોય છે. આવી અણધારી મુસીબતોને ટાળવાના અને ઘરની સમૃદ્ધિ વધારવાના કેટલાક સરળ ઉપાયો કે ટોટકા વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં જણાવેલા છે. આ ટોટકા કરવામાં સરળ હોય છે. તેના માટે કોઈ વિધિ કરવાની નથી હોતી તેથી મહિલાઓ પોતાની રીતે કોઈને કહ્યા વિના આ કામ કરી શકે છે. જો તમે તમારા ઘરની સમૃદ્ધિ વધારવા ઈચ્છો છો તો પાણીના ગ્લાસના સરળ ઉપાય વિશે તમને જણાવીએ.
જો તમને એવું લાગતું હોય કે ઘરમાં ધન ટકતું નથી, અણધાર્યા ખર્ચ વધી જાય છે, ઘરના સભ્યો વચ્ચે અકારણ ક્લેશ થાય છે, બાળકોનો અભ્યાસ અને કામકાજ બરાબર ચાલતું નથી તો આ ઉપાય અજમાવી શકો છો. વાસ્તુ અનુસાર પાણીની પોઝિટિવ એનર્જી ઘરના ખરાબ થયેલા વાસ્તુને બેલેન્સ કરી ઘરમાં સુખ,શાંતિ વધારવામાં મદદ કરી શકે છે.
પાણી પાવરફુલ પદાર્થ છે. પાણીમાં સકારાત્મર ઊર્જા હોય છે. પાણી જીવનમાં ધન, શાંતિ, સુખ વધારવામાં મદદ કરી શકે છે. પાણી ઘરમાં વધેલી નકારાત્મક ઊર્જાને દુર કરે છે. આ ઉપાય કરવા માટે તમારે રોજ એક પાણીના ગ્લાસની જરૂર પડશે. આ પાણી પણ નોર્મલ ઘરમાં વપરાતું પાણી જ લેવાનું છે.
પાણીના ગ્લાસનો ઉપાય
ઘરના રસોડામાં આ ઉપાય કરવાનો છે. ઉપાય કરવા માટે રસોડાની ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં એટલે કે ઈશાન ખૂણામાં રોજ રાત્રે પાણીનો એક ગ્લાસ ભરીને રાખવાનો છે. પાણી ભરવા માટે તાંબાનો, પિત્તળનો અથવા માટીનો ગ્લાસ લેવો. જો રસોડામાં ઈશાન ખૂણો ખાલી ન હોય. કુબેરની દિશા એટલે ઉત્તર દિશામાં પાણીનો ગ્લાસ રાખી દેવો. બીજા દિવસે સવારે સ્નાન કરી આ ગ્લાસમાં રહેલું પાણી કોઈપણ છોડમાં રેડી દો. વાસ્તુ અનુસાર આમ કરવાથી નેગેટિવ એનર્જી દુર થાય છે અને આર્થિક લાભની તકો વધે છે.
બસ આટલું કામ કરવાનું છે. રોજ રાત્રે રસોડું સાફ કરી સુતા પહેલા ઉત્તર દિશા કે ઈશાન ખૂણામાં એક ગ્લાસમાં શુદ્ધ પાણી ભરીને રાખી દેવું અને બીજા દિવસે આ પાણી છોડમાં પધરાવી દેવું. આ ઉપાય ઘરની ખરાબ થયેલી પોઝિટિવ એનર્જીને બેલેન્સ કરશે અને ઘરમાં ખુશહાલી, ધન, શાંતિ, પ્રેમ વધશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
