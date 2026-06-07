/Astro Tips: આ પીળા દાણામાં તમારું ભાગ્ય બદલવાની શક્તિ છે, પાવર જોવો હોય તો ટ્રાય કરી જુઓ આ ઉપાય

Astro Tips Yellow Mustard: ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને બરકત વધે તેવી ઈચ્છા દરેક મહિલાની હોય છે. દરેક સ્ત્રી ઈચ્છે છે કે તેનું ઘર સુખ-શાંતિથી સમૃદ્ધ હોય.. જો તમે પણ તમારા ઘરમાં બરકત વધારવા માંગો છો તો અહીં દર્શાવેલો વાસ્તુ ઉપાય અપનાવો. આ વસ્તુ ઉપાય પીળી સરસવની મદદથી કરવાનો છે. કહેવાય છે કે પીળી સરસવનો આ ઉપાય કરવાથી ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને બરકત વધે છે. પીળી સરસવના ચમત્કારી ઉપાયો વિશે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
જ્યોતિષશાસ્ત્ર અને વાસ્તુશાસ્ત્રમાં પીળી સરસવને સૂર્ય અને ગુરુ ગ્રહ સાથે સંબંધિત માનવામાં આવે છે. આ બંને ગ્રહો ઉર્જા, સફળતા, જ્ઞાન અને સમૃદ્ધિના કારક ગ્રહ છે. માન્યતા છે કે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ સાથે પીળી સરસવના કેટલાક ઉપાય કરવામાં આવે તો જીવનમાં સહકારાત્મક પરિણામ જોવા મળી શકે છે.
પીળી સરસવનો ઉપયોગ રસોઈ ઉપરાંત પૂજા-પાઠમાં પણ કરવામાં આવતો હોય છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર, જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં પીળી સરસવ વિશે કહેવાયું છે કે આ દાણા ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા, સમૃદ્ધિ અને શાંતિ વધારી શકે છે. પીળી સરસવના અલગ અલગ ઉપાય કરવાથી ઘરમાંથી નેગેટિવ એનર્જી દૂર થાય છે અને પ્રગતિના રસ્તા ખુલી જાય છે. આજે તમને પીળી સરસવના આવા જ ચમત્કારી ઉપાયો વિશે જણાવીએ.
ધન વૃદ્ધિનો ઉપાય
જો તમારા ઘરમાં પણ એવું થતું હોય કે ધન આવતું હોય પણ ટકતુંના હોય તો પીળી સરસવનો આ ઉપાય કરવો લાભકારી માનવામાં આવે છે. ઘરમાં ધનવૃદ્ધિ થાય તે માટે શનિવારના દિવસે આ ઉપાય કરવો. એક લાલ કપડું લઈ તેમાં પીળી સરસો બાંધી પોટલી બનાવો અને તેને તિજોરીમાં અથવા તો જ્યાં તમે પૈસા રાખતા હોય તે જગ્યાએ રાખી દો. કહેવાય છે કે આ ઉપાય કરવાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થવા લાગે છે, અણધાર્યા ખર્ચ ઘટે છે અને ઘરમાં વૃદ્ધિ થાય છે.
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સફળતા માટેનો ઉપાય
ઘણી વખત એવું થાય છે કે આપણા મહત્વપૂર્ણ કામ સફળ થતાં થતાં અટકી જાય. કામમાં આવતી આવી બધાઓને દૂર કરવા માટે પીળી સરસવનો ઉપાય કરી શકાય છે. તેના માટે જ્યારે પણ તમે જરૂરી કામ કરવા ઘરેથી નીકળતા હોય ત્યારે જમણા હાથમાં થોડી પીળી સરસવ લઈને નીકળવું, ઘરની બહાર નીકળી પોતાના ઇષ્ટદેવનું ધ્યાન કરવું અને પીળી સરસવને ઘરની બહાર ફેંકી દેવી. આમ કરવાથી કાર્યમાં જો કોઈ બાધા આવવાની હશે તો તે સંકટ દૂર થશે અને સફળતા મળવાની સંભાવના વધી જાય છે.
પરિવારનો કલેશ દૂર કરવાનો ઉપાય
જો તમારા ઘરમાં પણ કારણ વિના લડાઈ-ઝઘડા થતા હોય પરિવારના લોકો વચ્ચે તણાવ રહેતો હોય તો પીળી સરસવનો આ ઉપાય શનિવાર અને રવિવારે કરી શકાય છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાંથી કલેશ દૂર કરવા માટે શનિવારની રાત્રે અને રવિવારની રાત્રે ઘરના મુખ્ય દ્વાર પણ થોડી પીળી સરસવ છાંટવી અને બીજા દિવસે સવારે તેને સાફ કરી દેવી. આમ કરવાથી ઘરમાં સકારાત્મક અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ વધે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)