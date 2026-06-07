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Astro Tips: આ પીળા દાણામાં તમારું ભાગ્ય બદલવાની શક્તિ છે, પાવર જોવો હોય તો ટ્રાય કરી જુઓ આ ઉપાય

Astro Tips Yellow Mustard: તમારા ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ દિવસ રાત વધતા રહે અને ઘરના લોકોના કાર્ય સફળ થતા રહે તેવી કામના પુરી કરવામાં મદદ કરે તેવા પીળી સરસવના કેટલાક ઉપાયો વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ ઉપાયો કરવાથી ઘરમાં સકારાત્મકતા વધે છે તેવું માનવામાં આવે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 07, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:48 AM IST
Astro Tips: આ પીળા દાણામાં તમારું ભાગ્ય બદલવાની શક્તિ છે, પાવર જોવો હોય તો ટ્રાય કરી જુઓ આ ઉપાય

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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