Astro Tips: ઘરમાં જામેલી દરિદ્રતા દુર કરવાના ખાસ ઉપાય, માં લક્ષ્મી તુરંત થશે પ્રસન્ન
Astro Tips: આર્થિક સંકટ વ્યક્તિના જીવનની મોટી સમસ્યા હોય છે. ઘણા લોકોના ઘરમાં દરિદ્રતા પગ જમાવી લે છે જેના કારણે પરિવારની સ્થિતિ પણ દયનીય થઈ જાય. આજે તમને જણાવીએ એવા ચમત્કારી ઉપાયો વિશે જે ઘરમાંથી દરિદ્રતા દુર કરે છે.
Astro Tips: અમાસનો દિવસ અંધકારનું પ્રતીક નહીં પરંતુ આત્મજ્ઞાન અને કરુણાનો દીપક જલાવવાનો અવસર પણ હોય છે. શાસ્ત્ર અનુસાર જો કોઈ વ્યક્તિ સાચા સેવા ભાવથી અમાસના દિવસે દરિદ્ર નારાયણ એટલે કે કોઈ ભુખ્યા કે અસહાય વ્યક્તિની સેવા કરે કે તેની મદદ કરે તો તેના જીવનમાંથી નકારાત્મકતા દૂર થાય છે અને સુખ સમૃદ્ધિના દ્વાર ખુલી જાય છે.
ઘણી વખત એવું થાય છે કે લાખ પ્રયત્ન કર્યા પછી પણ આર્થિક સંકટ પીછો છોડતું નથી. ઘણી વખત વ્યક્તિને હતાશ અને નિરાશ થઈ જવું પડે છે. એવું લાગે છે કે ઘરમાં દરિદ્રતા પગ જમાવીને બેસી ગઈ હોય. આજ સ્થિતિમાં જ્યોતિષશાસ્ત્રના કેટલાક ઉપાયો મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે.
દરિદ્ર નારાયણનો અર્થ
દરિદ્ર નારાયણ એટલે કોઈ સાધારણ વ્યક્તિ નહીં શાસ્ત્રો અનુસાર તે ભગવાન વિષ્ણુનું સ્વરૂપ ગણાય છે. જેઓ દરિદ્ર રુપમાં ધરતી પર આવે છે જેથી સામાન્ય માણસની અંદર વસેલી કરુણા અને દયાના ભાવની પરીક્ષા લઈ શકે. જો તમે અમાસના દિવસે આવા કોઈ વ્યક્તિને ભોજન કરાવો તેની મદદ કરો વસ્ત્રદાન કરો કે તેના ચહેરા પર સ્મિત આવે તેવું કામ કરો તો તે ઈશ્વરની આરાધના સમાન કર્મ ગણાય છે.
શાસ્ત્ર અનુસાર જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સાચા મનથી દરિદ્ર નારાયણની સેવા કરે છે તો ભગવાન તેનાથી પ્રસન્ન થઈને તેની દરિદ્રતા દૂર કરી માં લક્ષ્મીનો ઘરમાં સ્થાયી વાસ થાય તેવું વરદાન આપે છે. અમાસના દિવસે નિસ્વાર્થ ભાવથી દાન કે સેવા કાર્ય કરવામાં આવે તો મન અને ઘર બંનેની દરિદ્રતા દૂર થઈ જાય છે. તેથી જ અમાસના દિવસે દાન પુણ્ય કરવાની પરંપરા વર્ષોથી છે.
