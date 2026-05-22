/કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું શું છે ભવિષ્ય, જ્યોતિષીએ જણાવ્યું ગ્રહો કેવા બનાવશે યોગ, જાણો

Cockroach Janata Party Future: કોકરોચ જનતા પાર્ટી સાથે લાખો લોકો જોડાયા અને ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયા પર તેના એકાઉન્ટ્સ બંધ કર્યા પછી, યુવા-કેન્દ્રિત પ્રોફાઇલ અચાનક સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે લોકોના ધ્યાન પર આવી ગઈ છે. આ દરમિયાન, કાશી સ્થિત જ્યોતિષે પાર્ટીની કુંડળી પણ તૈયાર કરી છે, જેમાં તેનો સંપૂર્ણ જ્યોતિષીય અંકગણિત આધાર રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.
Cockroach Janata Party Future: એવું અહેવાલ છે કે ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ દ્વારા બેરોજગાર યુવાનોની સરખામણી કોકરોચ અને પરોપજીવી સાથે કરવામાં આવેલી કથિત ટિપ્પણી બાદ દેશભરમાં યુવાનોમાં ફેલાયેલા રોષે એક નવી ડિજિટલ ચળવળને વેગ આપ્યો છે. જો કે, તેમણે પાછળથી સ્પષ્ટતા કરી કે આ ટિપ્પણીને ખોટા અર્થમાં લેવામાં આવી રહી છે, જેની સોશિયલ મીડિયા પર વ્યાપક ચર્ચા થઈ રહી છે.
ઝડપથી ઇન્ટરનેટ પર એક વિશાળ રાજકીય લહેર બની
બેરોજગારી, પરીક્ષામાં ગોટાળા અને સિસ્ટમની અસંવેદનશીલતાથી હતાશ યુવાનોની આ ઉર્જાને ચેનલ કરવા માટે, યુએસએના બોસ્ટનમાં રહેતા એક ભારતીય વિદ્યાર્થીએ કોકરોચ જનતા પાર્ટીની શરૂઆત કરી, જે ઝડપથી ઇન્ટરનેટ પર એક વિશાળ રાજકીય લહેર બની ગઈ છે.
અહીં રજૂ કરાયેલું સમગ્ર જ્યોતિષીય વિશ્લેષણ 16 મે, 2026ના રોજ સવારે કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રથમ ટ્વિટના આધારે તૈયાર કરાયેલ સ્થાપના અને ઘટના જન્માક્ષરો પર આધારિત છે.
મેદિની જ્યોતિષના વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો અનુસાર, કોઈ વિચાર અથવા સંગઠન જાહેર ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરે છે તે ક્ષણે તેની સ્થાપના જન્માક્ષર નક્કી થાય છે. આ સમયના આધારે બનાવવામાં આવેલ આ કર્ક લગ્ન રાશિ, આ ડિજિટલ જન ક્રાંતિના મૂળભૂત સ્વભાવ અને તેના દૂરગામી પરિણામોને સ્પષ્ટપણે પ્રગટ કરે છે.
સામૂહિક અને વિસ્ફોટક ઊર્જાનું સંપૂર્ણ રાજકીય મૂલ્યાંકન
આ ભવિષ્યવી કોઈ એક વ્યક્તિનું ભાગ્ય નથી, પરંતુ યુવાનોના મોટા જૂથની સામૂહિક અને વિસ્ફોટક ઊર્જાનું સંપૂર્ણ રાજકીય મૂલ્યાંકન છે, જે દેશની અંતર્ગત રાજકીય ગતિશીલતા સામે વજન ધરાવે છે.
આ જન્માક્ષરનું લગ્ન રાશિ કર્ક છે, જે કુદરતી રીતે સામાન્ય લોકો અને તેમની તીવ્ર લાગણીઓનું પ્રતીક છે. આ જન્માક્ષરનો સૌથી શક્તિશાળી ભાગ તેનું દસમું ઘર, ક્રિયા અને પ્રભાવનું ઘર છે. મેષ રાશિમાં તેના પોતાના ઘરમાં મંગળ, આ સંગઠનને એક ઉગ્ર, હિંમતવાન અને આક્રમક ઊર્જા આપે છે જે સીધી રીતે સિસ્ટમનો સામનો કરે છે.
દસમા ભાવમાં લગ્ન સ્વામી ચંદ્ર અને કર્મ સ્વામી મંગળની યુતિ સાબિત કરે છે કે યુવાનોનો ગુસ્સો, જે હાલમાં ફક્ત સોશિયલ મીડિયા પર જ દેખાય છે, તે ભવિષ્યમાં એક સંગઠિત, મોટા પાયે ચળવળનું સ્વરૂપ લઈ શકે છે જે શેરીઓમાં ઉતરશે.
એક મોટા રાષ્ટ્રીય ખતરા તરફ પણ નિર્દેશ
આ કુંડળીના સૂક્ષ્મ નવમસા અને દશમસા ચક્રો એ પણ સૂચવે છે કે આ ચળવળની આંતરિક રચના ઊંડે સુધી સ્થાપિત અને ગુપ્ત વ્યૂહરચનાઓથી ભરેલી હશે. જો કે, આ કુંડળી યુવાનોના વાસ્તવિક દુ:ખ પાછળ છુપાયેલા એક મોટા રાષ્ટ્રીય ખતરા તરફ પણ નિર્દેશ કરે છે.
કુંડળીનું બારમું ઘર, વિદેશી બાબતો અને ગુપ્ત વિદેશી સંપર્કોનું સ્થાન, નફાના સ્વામી શુક્ર અને સંઘર્ષના સ્વામી ગુરુની યુતિ દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ છે. આ ગતિ બોસ્ટન, એક વિદેશી ભૂમિમાં ઉદ્ભવી હોવાથી, આ ગ્રહોની ગોઠવણી સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે આ ડિજિટલ તરંગનું રિમોટ કંટ્રોલ ટૂંક સમયમાં વિદેશી શક્તિઓ અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય થિંક ટેન્કના હાથમાં આવી શકે છે, અને વિદેશી ભંડોળના ગંભીર આરોપો સપાટી પર આવી શકે છે.
આ ગતિનું સૌથી સંવેદનશીલ અને તકનીકી પાસું કુંભ રાશિમાં રાહુ છે, જે આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. ઇન્ટરનેટ અને સોશિયલ મીડિયાના આ યુગમાં, કુંભ રાશિ ડિજિટલ નેટવર્કનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, અને રાહુ ભ્રામક પ્રચાર અને અલ્ગોરિધમનો માસ્ટર છે. દેશના યુવાનો તેમની વાજબી માંગણીઓ અને બેરોજગારીને કારણે સ્વયંભૂ આ ચળવળમાં જોડાઈ રહ્યા છે.
રાજકીય અસ્થિરતાને ઉશ્કેરવા માટે ઉપયોગ
જોકે, આઠમા ભાવમાં રાહુ ચેતવણી આપે છે કે વિદેશી શક્તિઓ આ યુવા પેઢીની કાચી ઉર્જાનો ઉપયોગ સરકાર વિરોધી વિરોધ અથવા રાજકીય અસ્થિરતાને ઉશ્કેરવા માટે કરી શકે છે. દરમિયાન, વાણીના ભાવમાં સ્થિત કેતુ, સમય જતાં ચળવળની ભાષાને વધુને વધુ તીક્ષ્ણ અને વિક્ષેપકારક બનાવી શકે છે, જેનાથી સામાજિક માળખા પર અસર પડશે.
કુંડળીના અગિયારમા ભાવમાં, બુધ, જનસંપર્ક અને બુદ્ધિનો ગ્રહ, શક્તિના ગ્રહ સૂર્યની સાથે સ્થિત છે, જ્યાં સૂર્ય 1.09 ડિગ્રી પર છે, અને બુધ 3.08 ડિગ્રી પર છે, સંપૂર્ણપણે અસ્ત છે. જ્યોતિષીય સિદ્ધાંતો અનુસાર, જ્યારે બુદ્ધિનો ગ્રહ શક્તિના પ્રભાવ હેઠળ સંપૂર્ણપણે અસ્ત થાય છે, ત્યારે ચળવળમાં સામેલ લોકો તેમની સ્વતંત્ર તર્ક ક્ષમતા ગુમાવે છે.
સમય જતાં, આ પ્લેટફોર્મ પરથી યુવાનો એકલ વિચારધારાથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે અને દેશની વ્યવસ્થાને નબળી પાડવા માંગતા વિદેશી કહાનીઓના પ્યાદા બની શકે છે, જેના કારણે સંગઠન દ્વારા ગંભીર વ્યૂહાત્મક ભૂલો થઈ શકે છે.
દેશનું સૌથી મોટું ડિજિટલ દબાણ જૂથ બનશે
વ્યવહારિક અને કાયદેસર રીતે, કોઈ પણ ડિજિટલ પેજ અથવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ સીધી ચૂંટણી લડી શકતું નથી, તેથી એવું વિચારવું સંપૂર્ણપણે અતાર્કિક હશે કે આ પક્ષ સીધી ચૂંટણી જીતીને સરકાર બનાવશે. જોકે, જ્યોતિષીય પરિસ્થિતિઓ અનુસાર, 2029 ની લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન, આ ચળવળ શુક્રની મહાદશા અને બુધની અંતર્દશાના પ્રભાવ હેઠળ દેશનું સૌથી મોટું ડિજિટલ દબાણ જૂથ બનશે.
ચૂંટણી પછી તરત જ, ઓક્ટોબરથી નવેમ્બર 2029ના સમયગાળા દરમિયાન, જ્યારે સૂર્યની વક્રી ગતિ થાય છે, ત્યારે આ ચળવળમાંથી ઉભરી આવતી અગ્રણી વ્યક્તિઓ અથવા તેઓ જે વૈચારિક ગઠબંધનને સમર્થન આપે છે તે સીધી રીતે સત્તા ગતિશીલતાને પ્રભાવિત કરશે. તે સમયે, આ વૈચારિક જૂથ પરોક્ષ રીતે કિંગમેકરની ભૂમિકા ભજવશે, સંભવિત રીતે મોટા રાજકીય લાભો પ્રાપ્ત કરશે અને નિર્ણયો નક્કી કરશે.
ઇન્ટરનેટ પર આ પ્લેટફોર્મ પર તાજેતરમાં પ્રતિબંધ અને તેના ડિજિટલ એકાઉન્ટ્સ પર લગાવવામાં આવેલા પ્રતિબંધો અંગે સતત ટિપ્પણીઓ કુંડળીમાં આ ગ્રહોના પ્રભાવની પુષ્ટિ કરે છે. આઠમા ભાવમાં રાહુ અને અસ્તમાં બુધ વહીવટી કાર્યવાહી અને સેન્સરશીપને જન્મ આપી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ, તે તેના વિશે જાહેર જાગૃતિ પણ લાવી રહ્યું છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)