મંગળ-શનિનો અંગારક યોગ અને સૂર્યનું ગોચર..એક્ઝિટ પોલથી કેટલી અલગ જ્યોતિષીની ભવિષ્યવાણી?

Astro Predictions for Bengal Results: પશ્ચિમ બંગાળની વિધાનસભા ચૂંટણીનું પરિણામ તો 4થી મેના રોજ આવશે પરંતુ તે પહેલા આવેલા એક્ઝિટ પોલ્સ અને અલગ અલગ જ્યોતિષીઓની ભવિષ્યવાણીઓએ રાજકીય માહોલમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે. જાણો શું કહે છે જ્યોતિષીઓની ભવિષ્યવાણીઓ.

Written By  Viral Raval |Last Updated: May 02, 2026, 01:47 PM IST
  • પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામ 4થી મેના રોજ જાણવા મળશે. 
  • મોટાભાગના એક્ઝિટ પોલ્સમાં ભાજપ સત્તા પર આવે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. 
  • જ્યોતિષીઓની ભવિષ્યવાણીઓમાં અલગ અલગ દાવા કરાયા છે. 

પશ્ચિમ બંગાળમાં આ વખતની વિધાનસભા ચૂંટણી ભારે પરિવર્તન લાવે તેવા સંકેતો ચારેબાજુથી જોવા મળી રહ્યા છે. કારણ કે મોટાભાગના એકઝિટ પોલ્સ પણ એવા સંકેત આપે છે કે મમતા બેનર્જીની ટીએમસી સત્તા ગુમાવી શકે છે. ત્યારે જ્યોતિષાચાર્યની ભવિષ્યવાણીએ પણ રાજકીય  ગરમાવો લાવી દીધો છે. જાણીતા એસ્ટ્રોલોજર્સના અલગ અલગ દાવા અને અલગ અલગ ભવિષ્યવાણીઓ હવે સામે આવી રહી છે. કોઈ એવો દાવો કરે છે પરિવર્તનના એંધાણ છે ત્યારે કોઈ એવી આગાહી કરે છે કે મમતા બેનર્જી પાછા સત્તામાં આવશે. ગ્રહોની ચાલ,યોગ અને ગોચર પશ્ચિમ બંગાળની સત્તા માટે નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે. પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોથી સત્તા પરિવર્તન થશે કે પછી સત્તાની ડોર મમતા બેનર્જી પાસે જ રહેશે તેના વિશે ઝી મીડિયાને એસ્ટ્રોલોજર્સે શું જણાવ્યું તે ખાસ જાણો. 

મમતા બેનર્જી વિશે શું કહે છે ભવિષ્યવાણી
એસ્ટ્રોલોજર સુમિત આચાર્યજીએ જણાવ્યું કે મેષ રાશિમાં સૂર્ય છે અને પશ્ચિમ બંગાળ પૂર્વમાં છે. આવામાં જ્યારે પણ સૂર્ય મેષ રાશિમાં હોય તો પૂર્વના ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ પ્રકારનું સત્તા પરિવર્તન થઈ શકવું મુશ્કેલ છે. સુમિત આચાર્યના જણાવ્યાં મુજબ પીએમ મોદીની કુંડળી જોઈએ તો વૃશ્ચિક લગ્ન સહિત તેમની કુંડળી આવે છે અને મીન રાશિમાં હાલ મંગળે શનિની સાથે અંગારક યોગ બનાવેલો છે. સુમિત આચાર્યના જણાવ્યાં મુજબ જો આ ચૂંટણી 11 મે 2026 બાદ થઈ હોત તો પીએમનું શાસન પૂર્વમાં બનત એ નિશ્ચિત હતું. પરંતુ હવેની ગ્રહોની સ્થિતિઓ જોઈએ તો મમતા બેનર્જીની સરકાર ફરીથી સ્થાપિત થતી જોવા મળે છે. 

શું કહે છે સુવેન્દુ અધિકારી વિશે ભવિષ્યવાણી
સુવેન્દુ અધિકારી અંગે સુમિત આચાર્યએ ભવિષ્યવાણી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે સુવેન્દુ અધિકારી પોતાના નામ પ્રમાણે શનિથી રૂલ થાય છે અને શનિ હાલ મીન રાશિમાં છે. શનિની આ સ્થિતિ વિસ્ફોટકારક છે જેનાથી સુવેન્દુ અધિકારીનો ભાગ્યોદય થતો જોવા મળતો નથી. આવી સ્થિતિમાં જે સીએમ પદના ઉમેદવાર છે તેઓ સીએમ બનતા જોવા મળી રહ્યા નથી એટલે જે પહેલેથી મુખ્યમંત્રી મમતા બનર્જી છે તેઓ ફરીથી સરકાર બનાવશે. 

પશ્ચિમ બંગાળમાં બદલાવની ભવિષ્યવાણી
પશ્ચિમ બંગાળમાં કોણ જીતી રહ્યું છે? તેના સીધા પ્રશ્ન પર એસ્ટ્રોલોજર ચંદ્રશેખરે રહ્યું કે હાલનો સમય સ્થિર લગ્નનો યોગ છે પરંતુ લગ્નમાં કેતુ છે અને લગ્નેશ ભાગ્યમાં પણ બેઠો છે. લગ્નેશની દ્રષ્ટિથી મમતા બેનર્જીના તારા મજબૂત છે પરંતુ પરિવર્તનની હવા છે કારણ કે અહીં કેતુ પોતાનું કામ કરશે. લગ્નમાં કેતુ હોવાથી બદલાવની હવા જોવા મળે છે. આવી સ્થિતિમાં પશ્ચિમ બદલાવમાં જોવા મળે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

