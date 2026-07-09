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Panchak Yog 2026: જુલાઈમાં બનશે સૌથી ખતરનાક પંચાંગ યોગ! આ 4 રાશિઓના જીવનમાં આવશે તબાહી

Panchak Yog 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સમયાંતરે શુભ અને અશુભ યોગોનું નિર્માણ થાય છે. અશુભ યોગ જીવનમાં વાવાઝોડું લાવે છે. આ અશુભ યોગમાં એક છે પંચાંગ યોગ. જેને અશુભ અને ખતરનાક માનવામાં આવે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 09, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:26 PM IST
Panchak Yog 2026: જુલાઈમાં બનશે સૌથી ખતરનાક પંચાંગ યોગ! આ 4 રાશિઓના જીવનમાં આવશે તબાહી
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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જુલાઈમાં બનશે સૌથી ખતરનાક પંચાંગ યોગ! આ 4 રાશિઓના જીવનમાં આવશે તબાહી
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