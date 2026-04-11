Weak Shani Remedies: તમારી કુંડળીમાં શનિ શુભ છે કે અશુભ તે કેવી રીતે જાણવું? કર્મના દાતા આપે છે આ સંકેતો, જાણો ઉપાયો

Weak Shani Remedies: તમારી કુંડળીમાં શનિ શુભ છે કે અશુભ તે કેવી રીતે નક્કી કરવું? નબળા શનિના સંકેતો, સાડે સાતી અને ઢૈયાની અસરો અને શનિના દુ:ખોને દૂર કરવાના સરળ ઉપાયો છે. શનિને મજબૂત કરવા માટે શું કરવું તે અહીં વિગતવાર વાંચો.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 11, 2026, 09:20 PM IST
Weak Shani Remedies: શનિદેવને કર્મના દાતા કહેવામાં આવે છે. તેઓ ન્યાયના દેવતા છે અને વ્યક્તિના પાછલા જન્મના કાર્યો અનુસાર ફળ આપે છે. કુંડળીમાં શનિની સ્થિતિ વ્યક્તિના જીવન પર ઊંડી અસર કરે છે. જો શનિ શુભ હોય, તો તે શિસ્ત, સખત મહેનત અને સ્થિરતા લાવે છે, જ્યારે જો તે અશુભ હોય, તો તે સાડે સાતી અને ઢૈયા અથવા અન્ય દુ:ખોથી પીડાઈ શકે છે. જ્યોતિષમાં શનિની સ્થિતિ નક્કી કરવાની ઘણી રીતો છે.

શનિ શુભ છે કે અશુભ તે કેવી રીતે ઓળખવું?

કુંડળીમાં શનિની સ્થિતિ સરળતાથી નક્કી કરી શકે છે કે તે શુભ છે કે અશુભ છે. જો શનિ તેની ઉચ્ચ રાશિ તુલા, તેની પોતાની રાશિ મકર અથવા કુંભ, અથવા ત્રિકોણ રાશિ (1, 5, 9)માં હોય અને શુભ ગ્રહો દ્વારા દ્રષ્ટિ હોય, તો તે શુભ માનવામાં આવે છે. આવા વ્યક્તિઓ શિસ્તબદ્ધ, મહેનતુ હોય છે અને લાંબા ગાળાની સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે.

તેનાથી વિપરીત, જો શનિ મેષ રાશિની કમજોર રાશિમાં હોય, અશુભ ગ્રહો સાથે હોય, અથવા છઠ્ઠા, 8મા, અથવા 12મા ભાવમાં હોય, તો તે અશુભ અસરો આપે છે. શનિની મહાદશા, અંતર્દશા અથવા સાડે સાતી દરમિયાન, વ્યક્તિ વિલંબ, અવરોધો, સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ અને માનસિક તણાવનો સામનો કરે છે.

નબળા શનિની મુખ્ય નિશાનીઓ

નબળો અથવા અશુભ શનિ ઘણા સ્પષ્ટ સંકેતો આપે છે. વ્યક્તિ વારંવાર નિષ્ફળતાઓનો સામનો કરે છે અને સખત મહેનત છતાં પ્રગતિનો અભાવ અનુભવે છે. નાણાકીય સ્થિતિ અસ્થિર રહે છે, અને નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં અવરોધો ઉભા થાય છે. સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં સાંધાનો દુખાવો, ઘૂંટણની સમસ્યાઓ, દાંતની સમસ્યાઓ અથવા ક્રોનિક બીમારીઓ શામેલ હોઈ શકે છે.

માનસિક રીતે, વ્યક્તિ હતાશ, એકલવાયા અને હતાશ રહે છે. સંબંધોમાં મતભેદ વધે છે, લગ્નમાં વિલંબ થાય છે, અથવા વૈવાહિક જીવનમાં તણાવ આવે છે. સંતાન પ્રાપ્તિમાં અવરોધો અથવા બાળકો સંબંધિત ચિંતાઓ પણ નબળા શનિના સંકેતો છે.

શનિ દોષની અસરો

શનિની અશુભ અસરો સાડે સાતી અને ઢૈયાના સ્વરૂપમાં સૌથી વધુ દેખાય છે. સાડે સતી દરમિયાન, વ્યક્તિને કારકિર્દી, સ્વાસ્થ્ય અને સંબંધોમાં પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે. ઢૈયા દરમિયાન, નાની સમસ્યાઓ વધે છે. શનિની મહાદશા દરમિયાન, વ્યક્તિને વિલંબ, સખત મહેનત છતાં ઓછા પરિણામો અને સામાજિક એકલતાનો અનુભવ થાય છે.

નબળા શનિ માટે ઉપાયો

શનિની પ્રસન્નતા કરવાનો સૌથી સરળ રસ્તો એ છે કે શનિવારે કાળા તલ, સરસવનું તેલ, લોખંડની વસ્તુ અથવા ધાબળો દાન કરો. દરરોજ "ઓમ શં શનિશ્ચરાય નમઃ" મંત્રનો જાપ કરવો ખૂબ જ અસરકારક છે. હનુમાન ચાલીસા અથવા સંકટ મોચન હનુમાનાષ્ટકનો પાઠ કરવાથી પણ શનિના નકારાત્મક પ્રભાવોને દૂર કરવામાં મદદ મળે છે.

શનિવારે પાણી વગરનું અથવા ફળ વગરનું વ્રત રાખવું શુભ છે. કાળા કૂતરાને રોટલી ખવડાવવી અને પીપળાના ઝાડની સેવા કરવી પણ શનિને પ્રસન્ન કરે છે.

શનિને શુભ બનાવવા માટે જીવનશૈલી

શનિને મજબૂત કરવા, શિસ્ત જાળવવી. સમયસર રહો, સખત મહેનત કરો અને જૂઠું બોલવાનું ટાળો. સાત્વિક ખોરાક ખાઓ, ક્રોધ અને નકારાત્મક વિચારો પર નિયંત્રણ રાખો. નિયમિત કસરત અને ધ્યાન શનિની ઊર્જાને સંતુલિત કરે છે.

શનિદેવ ન્યાયના દેવ છે. જો તેઓ અશુભ હોય, તો તેઓ દુઃખનું કારણ બને છે, પરંતુ જો તેઓ શુભ હોય, તો તેઓ સ્થિરતા અને લાંબા ગાળાની સફળતા પ્રદાન કરે છે. યોગ્ય પગલાં અને સકારાત્મક કાર્યો દ્વારા, શનિના આશીર્વાદ મેળવી શકાય છે, જે જીવનમાં શાંતિ અને સમૃદ્ધિ લાવે છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

