Chandra Grahan 2026: ગ્રહણમાં જન્મેલા બાળકનું ભાગ્ય કેવું હોય ? જાણો કઈ બાબતમાં લકી હોય અને કયા ક્ષેત્રમાં કરવો પડે સંઘર્ષ
Chandra Grahan 2026: ગ્રહણના દિવસે કેટલીક બાબતોમાં સાવધાની રાખવાની હોય છે. આ દિવસે મંદિર પણ બંધ રાખવાના હોય છે કારણ કે ગ્રહણના પ્રભાવને અશુભ માનવામાં આવે છે. આવા સમયે એટલે કે ગ્રહણ દરમિયાન બાળકનો જન્મ થાય તો તેના પર કેવો પ્રભાવ પડે ચાલો જાણીએ.
- ગ્રહણના સમયે નકારાત્મક એનર્જી એક્ટિવ મોડમાં હોય છે.
- ગ્રહણ સમયે જે બાળક જન્મે તેના પર નકારાત્મક પ્રભાવ પડે ?
- ચંદ્ર ગ્રહણમાં જન્મેલા બાળકોનું ભાગ્ય કેવું હોય ?
Trending Photos
Chandra Grahan 2026: વર્ષ 2026 નું પહેલું ચંદ્ર ગ્રહણ હોળીના દિવસે જ થવાનું છે. આ ચંદ્ર ગ્રહણ વિશેષ છે કારણ કે ભારતમાં આ ગ્રહણ દેખાશે અને તેનો સૂતક કાળ પણ માન્ય રહેશે. સૂર્ય ગ્રહણ કે ચંદ્ર ગ્રહણ જ્યારે દેખાવાનું હોય ત્યારે ઘણી સાવધાનીઓ રાખવાની હોય છે. ગ્રહણ દરમિયાન ગર્ભવતી મહિલાઓએ ખાસ તકેદારી રાખવાની હોય છે. ગ્રહણની છાયા પણ ગર્ભવતી મહિલા પર ન પડે તે વાતનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે તેથી જ ગ્રહણ હોય ત્યારે તેમને ઘરમાંથી બહાર નીકળવાની પણ મનાઈ કરી દેવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં જો ગ્રહણ સમયે કે ગ્રહણના દિવસે બાળકનો જન્મ થાય તો તેના પર કેવો પ્રભાવ પડે ? ચાલો જાણીએ જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર સૂર્ય કે ચંદ્ર ગ્રહણ દરમિયાન બાળકનો જન્મ થાય તો તેનું ભવિષ્ય અને ભાગ્ય કેવું હોય શકે છે.
ગ્રહણ અને બાળકનો જન્મ
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ગ્રહણના સમયે નકારાત્મક એનર્જી એક્ટિવ મોડમાં હોય છે તેવામાં મનમાં પ્રશ્ન થાય કે તો શું ગ્રહણ સમયે જે બાળક જન્મે તેના પર પણ આ શક્તિઓની અસર પડે ? કારણ કે એવું કહેવાય છે કે ગ્રહણ દરમિયાન સાવધાની ન રાખવામાં આવે તો ગર્ભમાં હોય તે બાળક પર પણ અશુભ પ્રભાવ પડી શકે છે. તો પછી જે બાળકનો જન્મ જ ગ્રહણના દિવસે કે ગ્રહણ સમયે થાય તેના સ્વભાવ, મન અને ભાગ્ય પર કેવો પ્રભાવ પડી શકે ચાલો જાણીએ.
ચંદ્ર ગ્રહણમાં જન્મેલા બાળકોનું ભાગ્ય
ચંદ્ર માતા, માનસિક શક્તિ, સંપત્તિ અને વિશેષ મનનો કારક ગ્રહ છે. ચંદ્ર ગ્રહણ દરમિયાન ચંદ્રની શક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય છે એટલે કે ઘટી જાય છે. આવા સમયે જન્મેલા બાળકો પણ મનથી નબળા એટલે કે અત્યંત ભાવુક હોય શકે છે. નાની વાતોમાં ખરાબ લાગી જવું, વધારે પડતા વિચાર કરનાર હોય શકે છે. આવા બાળકોની નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા પણ નબળી હોય શકે છે. ચંદ્ર ગ્રહણ દરમિયાન જન્મેલા બાળકોને શારીરિક સમસ્યાનો સામનો પણ કરવો પડી શકે છે. જો કે આવા લોકોની ખાસ વાત એ હોય છે કે તેઓ બીજા પ્રત્યે ઈમાનદારી અને લાગણી વધારે ધરાવે છે. આવા લોકો કોઈને દગો દેતા નથી. ગ્રહણ સમયે જન્મેલા લોકો બીજાનું અહિત ક્યારેય કરતાં નથી. તેમના જીવનમાં ખુશીઓ પણ આવે છે.
સૂર્ય ગ્રહણમાં જન્મેલા બાળકનું ભાગ્ય કેવું હોય ?
સૂર્ય ગ્રહ આત્મા, પિતા, યશ અને આત્મવિશ્વાસનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પરંતુ ગ્રહણ દરમિયાન સૂર્યની શક્તિ ઘટેલી હોય છે તેથી સૂર્ય ગ્રહણના દિવસે બાળકનો જન્મ થાય તો તેનામાં આત્મવિશ્વાસનો અભાવ જોવા મળી શકે છે. સૂર્ય ગ્રહણમાં જન્મેલા બાળકોને કરિયરમાં સફળતા મેળવવામાં સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સૂર્યની ક્ષીણ શક્તિના પ્રભાવ સ્વરુપ આવા બાળકોના સંબંધ પિતા સાથે ખરાબ થઈ શકે છે. આવા બાળકોના જીવનમાં ધન સંબંધિત સમસ્યાઓ વધુ જોવા મળી શકે છે. સૂર્ય કરિયર પર સૌથી વધુ પ્રભાવ પાડતો ગ્રહ છે. તેથી ગ્રહણમાં જન્મેલા બાળકોને કાર્યક્ષેત્રમાં સફળ થવામાં મુશ્કેલીઓ સામનો કરવો પડી શકે છે.
જો કે આ તો ફક્ત એક આંકલન છે, બાળકનો જન્મ કોઈપણ ગ્રહણ સમયે થયો હોય તે સમયે અન્ય ગ્રહોની સ્થિતિ પ્રબળ અને શુભ હોય તો ચંદ્ર ગ્રહણ અને સૂર્ય ગ્રહણના અશુભ પ્રભાવ છતાં તેમને જીવનમાં સફળતા, ધન અને યશ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે