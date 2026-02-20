Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

શેરબજાર અને સોના-ચાંદીના ભાવમાં આવશે ભૂચાલ, ફેબ્રુઆરીથી મંગળ-રાહુની યુતિ દેશ-દુનિયામાં મચાવશે ઉથલપાથલ!

Astrology Prediction: દેશ અને દુનિયામાં રાજકીય ઉથલપાથલની સાથે સોના-ચાંદીના ભાવમાં દરરોજ થઈ રહેલ વધઘટ લોકોની ચિંતાની વધારી રહ્યા છે. પરંતુ, 23 ફેબ્રુઆરી 2026થી આમાં ખૂબ જ વધારો થવાની આશંકા છે. આ સ્થિતિ 2 એપ્રિલ સુધી ચાલુ રહી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 20, 2026, 05:55 PM IST
  • અંગારક યોગને કારણે સોના-ચાંદીના ભાવમાં જોવા મળશે અચાનક વધધટ
  • રાજકારણથી લઈને બજાર સુધી જોવા મળશે વિનાશક અસરો!
  • 23 ફેબ્રુઆરીએ કુંભ રાશિમાં મંગળ-રાહુની યુતિ બનાશે ખતરનાક યોગ

Astrology Prediction: સોના-ચાંદીના ભાવ, શેરબજાર, ટ્રમ્પ અને વિવિધ દેશોના રાજકારણ અને સંબંધો વિશે અનેક ભવિષ્યવાણીઓ કરવામાં આવી રહી છે. આમાંથી કેટલીક સાચી પડી રહી છે, તો કેટલીક ખોટી પડી રહી છે. જ્યોતિષીય ભવિષ્યવાણીની વાત કરવામાં આવે તો 23 ફેબ્રુઆરીથી પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ થઈ શકે છે. આટલું જ નહીં, આ પરિસ્થિતિ 2 એપ્રિલ 2026 સુધી ચાલુ રહી શકે છે. તેના પાછળ 2 ઉગ્ર ગ્રહો જવાબદાર છે, જેઓ એક ખતરનાક યુતિ બનાવી રહ્યા છે, જેના પરિણામે અશુભ અંગારક યોગ રાજકારણથી લઈને બિઝનેસ અને વ્યક્તિગત જીવન સુધી દરેક વસ્તુ પર ખૂબ જ મોટી અસર કરશે.

23 ફેબ્રુઆરીથી બની રહ્યો છે ઘાતક યોગ
સોમવાર 23 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ સવારે 11:57 વાગ્યે અગ્નિ તત્વવાળા મંગળ ગ્રહ ગોચર કરીને શનિની કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યારે શનિની કુંભ રાશિમાં પહેલાથી જ ક્રૂર અને માયાવી ગ્રહ રાહુ બિરાજમાન છે. રાહુ અચાનક થનારી ઘટનાઓ, ભ્રમ, દુવિધા, દુર્ઘટનાઓ વગેરેનો કારણ છે. જ્યારે મંગળ હિંમત, પરાક્રમ, આક્રમકતા વગેરેનો કારક છે. તેમજ શનિ ગ્રહ ન્યાયના દેવતા છે.

શનિની કુંભ રાશિમાં મંગળ અને રાહુનું મિલન થવાથી ભયાનક સ્થિતિ પેદા થઈ શકે છે. આ યુતિ અંગારક યોગનું નિર્માણ કરશે, જેને જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં અત્યંત અશુભ માનવામાં આવે છે. એક તરફ આ યોગ અચાનક બદલાવ લાવશે, જેમ કે શેરબજાર અને સોના-ચાંદીના ભાવમાં વધઘટ લાવશે. આ ઉપરાંત દેશ-દુનિયાના રાજકારણમાં પણ ઉથલપાથલ મચાવશે. વધુમાં રાહુ લોકોને ભ્રમિત કરશે, જેના કારણે લેવામાં આવેલા ખોટા નિર્ણયોથી લોકોને ભારે નુકસાન થઈ શકે છે. મંગળ ગ્રહ 2 એપ્રિલ 2026 સુધી કુંભ રાશિમાં રહેશે અને આ પરિસ્થિતિ ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે.

યુદ્ધને ઉશ્કેરશે મંગળ
જયપુરના જ્યોતિષાચાર્ય દિલીપ ગુપ્તાનું માનીએ તો શનિની રાશિમાં રાહુ સાથે મંગળ ગ્રહની યુતિ યુદ્ધને ઉશ્કેરી શકે છે. અચાનક એવી ઘટનાઓ બની શકે છે જે દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી લોકોને આક્રમક નિર્ણયો લેવા માટે પ્રેરિત કરશે. રાજદ્વારી દબાણ વધશે. તેથી મંગળ અને રાહુની યુતિ ભ્રમ ફેલાવશે, રાજકીય અને વૈશ્વિક અશાંતિનું કારણ બનશે અને બજારો અને સત્તા બન્નેમાં ઉથલપાથલ વધારી શકે છે.

સમજી-વિચારીને લો દરેક નિર્ણય
આગામી દોઢ મહિનામાં શેરબજારમાં ભારે વધઘટ જોવા મળી શકે છે એટલે કે અચાનક ઘટાડો અથવા અણધાર્યો ઉછાળો જોવા મળી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં લોકોએ ખૂબ જ સાવધાનીપૂર્વક નિર્ણયો લેવાની જરૂર છે. સાથે જ સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરો. દરેક બાબતમાં સંયમ રાખો, નહીંતર ભારે નુકસાન થઈ શકે છે.

(Disclaimer: પ્રિય વાચક, આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર ફક્ત તમને જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ સમાચાર લખવા માટે સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક આની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Angarak Yoga 2026Mars Rahu Conjunctionastrology predictionઅંગારક યોગમંગળ-રાહુની યુતિ

