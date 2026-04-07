Shani Sade Sati: 3 કામ કરનારનો વાળ પણ વાંકો ન કરી શકે શનિ, મેષ-કુંભ અને મીન રાશિના લોકો અત્યારે ખાસ કરે
Shani Sade Sati: શનિની સાડાસાતીથી સૌ કોઈ ડરે છે. પણ શું તમે જાણો છો એવા 3 કામ વિશે જેને કરનારને કષ્ટ આપવાનું તો દુર શનિ દેવ તેનો વાળ પણ વાંકો ન કરી શકે ? નથી જાણતાં તો ચાલો તમને જણાવીએ. આ ઉપાય હાલ મીન, મેષ અને કુંભ રાશિ માટે કામના સાબિત થઈ શકે છે.
- શનિની સાડાસાતીનો પ્રભાવ દુર કરવાના ઉપાય.
- હાલના તબક્કે શનિની સાડા સાતી મેષ, કુંભ અને મીન રાશિના જાતકો પર ચાલી રહી છે
- જે લોકો આ 3 કામ કરતા હોય તેને સાડા સાતીમાં પણ શનિ કષ્ટ પહોંચાડી શકતા નથી.
Shani Sade Sati: શનિની સાડા સાતી 7.5 વર્ષની હોય છે. જેમાં અઢી-અઢી વર્ષના ત્રણ ચરણ આવે છે. શનિની સાડા સાતીમાં પહેલા ચરણમાં વ્યક્તિને માનસિક ચિંતા વધે છે, બીજા ચરણમાં આર્થિક અને શારીરિક કષ્ટ ભોગવવા પડે છે અને ત્રીજું ચરણ ચાલતું હોય ત્યારે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત અને પારિવારિક સમસ્યાઓ વધી જાય છે. કોઈપણ રાશિ પર શનિની સાડા સાતી શનિના રાશિ પરિવર્તન સાથે શરૂ થતી હોય છે.
હાલના તબક્કે શનિની સાડા સાતી મેષ, કુંભ અને મીન રાશિના જાતકો પર ચાલી રહી છે. શનિ દેવ સાડા સાતી દરમિયાન વ્યક્તિને કર્મ અનુસાર ફળ આપે છે. જેમાં વ્યક્તિને સફળતા પણ મળી શકે છે પરંતુ મોટાભાગના લોકોને સંઘર્ષનો સામનો કરવો પડે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર શનિની સાડા સાતી હંમેશા ખરાબ પરિણામ આપે છે એવું નથી જે લોકો અનુશાષિત જીવન જીવતા હોય અને આ 3 કામ કરતા હોય તેને સાડા સાતીમાં પણ શનિ કષ્ટ પહોંચાડી શકતા નથી.
આજે તમને પણ આ 3 કામ વિશે જણાવીએ. કહેવાય છે કે જે વ્યક્તિ આ ત્રણ કામ કરે તેનો શનિદેવ વાળ પણ વાંકો ન કરી શકે. જો તમારી રાશિ પણ મેષ, મીન કે કુંભ છે અને તમે જીવનમાં ચાલતી સમસ્યાઓથી રાહત મેળવવા માંગો છો તો આ કામ કરવાનું શરુ કરી શકો છો.
ખરાબ કર્મ કરવાનું બંધ કરો
સૌથી પહેલું કામ મુશ્કેલ છે પરંતુ જો આ કામ કરી લીધું તો શનિની સાડા સાતીનો ખરાબ પ્રભાવ તમારું કંઈ નહીં બગાડી શકે. સાડા સાતીમાં એ વ્યક્તિને સૌથી વધુ કષ્ટ પડે છે જેણે સારા કર્મો ન કર્યા હોય અથવા તો વારંવાર ખરાબ કામ કરતા હોય. ખરાબ કામોમાં ખોટું બોલવું, અન્યને દુઃખી કરવા, કોઈ સાથે છેતરપિંડી કરવી, લોકો સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરવો વગેરે. જો તમારે શનિ સંબંધિત કષ્ટથી બચવું છે તો વાણી અને વર્તન સુધારી લો. પોતાનાથી નબળા લોકોનું અપમાન ન કરવું અને શક્ય હોય તો તેમની મદદ કરવી. ખાસ કરીને ઘરના નોકર, સફાઈ કર્મચારી અને જરૂરિયાત મંદ લોકોની સાથે સારું વર્તન કરો અને તેમને મદદ કરો. શક્ય હોય તો દર શનિવારે આવા લોકોને ધાબળા, તેલ, કાળા તલ અથવા તો અડદનું દાન કરો. શનિ દેવ તમારા પર પ્રશન્ન થઈ જશે.
હનુમાનજીની નિયમિત પૂજા
સૌ કોઈ જાણે છે કે જે હનુમાન ભક્ત હોય તેને શનિદેવ કષ્ટ પહોંચાડતા નથી તેમ છતાં આટલો સરળ ઉપાય લોકો અપનાવતા નથી અને શનિની સાડા સાતીના કષ્ટ ભોગવે છે. જો શનિની સાડા સાતીથી મુક્ત થવું હોય તો નિયમિત શ્રદ્ધાપૂર્વક હનુમાનજીની પૂજા કરો. દરરોજ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો અને દર શનિવારે હનુમાનજીના મંદિરમાં જઈને હનુમાનજીની પૂજા કરો. શનિવારે સુંદરકાંડના પાઠ કરવાથી પણ સાડા સાતીના નકારાત્મક પ્રભાવથી રાહત મળી શકે છે
છાયા દાન કરો
શનિદેવને પ્રસન્ન કરવાનો અને તેમના ક્રોધને શાંત કરવાનો સૌથી અસરદાર ઉપાય ગણાય છે. આ ઉપાય પણ લોકો અજમાવતા નથી પરંતુ એક વખત આ ઉપાય અજમાવીને જુઓ તમને તમારા જીવનમાં ફેરફાર દેખાશે. છાયા દાન કરવા માટે શનિવાર પહેલાં જ લોઢાનો વાટકો અને સરસવનું તેલ ખરીદી ઘરમાં રાખી દેવું. શનિવારે વહેલી સવારે જાગી જવું અને સ્નાન કરી સ્વચ્છ કપડાં પહેરી આ ઉપાય કરવો. ઉપાય કરવા માટે જે લોઢાનો વાટકો ખરીદ્યો હોય તેમાં સરસવનું તેલ કાઢો અને પછી તે તેલમાં પોતાનો ચહેરો જોવો અને પછી આ તેલ વાટકા સહિત કોઈને દાનમાં આપી દો. આ ઉપાય તમે ઈચ્છા અને સામર્થ અનુસાર દર શનિવારે પણ કરી શકો છો. આમ કરવાથી સાડા સાતીનો પ્રભાવ ધીરે ધીરે ઓછો થવા લાગે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
