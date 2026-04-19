Career Growth: નોકરીમાં નથી મળતું પ્રમોશન ? આ 4 ઉપાય અપનાવો, નોકરી-વેપારમાં થવા લાગશે લાભ
Astro Tips for Career Growth: અમુક લોકો નોકરી-ધંધામાં દિવસ રાત એક કરીને મહેનત કરે તેમ છતાં તેમને વર્ષો સુધી જોઈએ તેવો લાભ થતો નથી. આવું થવાનું કારણ હોય છે કે તેમને ભાગ્ય સાથ આપતું નથી. નોકરી-વેપારમાં પ્રગતિ અટકી ગઈ હોય તેવું લાગતું હોય તો શું કરવું ચાલો જાણીએ.
- નોકરીમાં પ્રમોશન, વેપારમાં લાભ મળે તે માટેના ઉપાયો.
- આજે તમને એવા 4 કામ વિશે જણાવીએ જેને કરવાથી નોકરી ધંધામાં આવતી બાધાઓ દૂર થઈ શકે છે
- આ કામ કરવાથી જીવનમાં સમૃદ્ધિ વધે છે અને ભાગ્યનો સાથ મળવા લાગે છે.
Astro Tips for Career Growth: ઘર-પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવા અને સારું જીવન જીવવા માટે લોકો નોકરી અથવા વેપાર કરતા હોય છે. નોકરી વેપારમાં પણ એવું જોવા મળે છે કે અમુક લોકો જે પણ કામ કરે તેમાં સફળ થાય અને અમુક લોકો દિવસ રાત મહેનત કરે તો પણ તેમને જોઈએ એવી સફળતાનો મળે. આવું થવા પાછળ ગ્રહ નક્ષત્રોનો અશુભ પ્રભાવ જવાબદાર હોઈ શકે છે. ઘણી વખત ભાગ્યનો સાથ ન મળતો હોય એટલા માટે પણ સફળતા અટકી જતી હોય છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં એવા કેટલાક ઉપાયો જણાવેલા છે જેને કરવાથી કારકિર્દીમાં આવતી બધાઓ દૂર થઈ શકે છે. આજે તમને એવા 4 કામ વિશે જણાવીએ જેને કરવાથી નોકરી ધંધામાં આવતી બાધાઓ દૂર થઈ શકે છે અને કાર્યોમાં સફળતા મળવા લાગે છે.
કીડીને ખાંડ અને લોટ ખવડાવો
જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં કીડીને ખાંડ અને લોટ ખવડાવવાનું વિશેષ મહત્વ છે. જો તમે પણ કામકાજ સંબંધિત સમસ્યાઓથી પરેશાન થઈ રહ્યા છો તો રોજ કીડીને ઘઉંના લોટમાં ખાંડ મિક્સ કરીને ખવડાવવાનું શરૂ કરો. આ કામ કરવાથી જીવનમાં સમૃદ્ધિ વધે છે અને ભાગ્યનો સાથ મળવા લાગે છે.
મીઠાના પાણીના પોતા
ઘરની નકારાત્મક ઊર્જાની અસર પણ વ્યક્તિના મન પર પડે છે અને તેના કામ પર પણ પડે છે. જો નોકરી અને વેપારમાં પ્રગતિ અટકી ગઈ હોય તેવું લાગતું હોય તો ઘરે અને કાર્ય ક્ષેત્રે સાફ-સફાઈ કરતી વખતે પાણીમાં મીઠું ઉમેરીને ઉપયોગમાં લેવાનું રાખો. મીઠાના પાણીના પોતા રવિવાર સિવાય દરરોજ કરવા.
હથેળીના દર્શન
જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર સવારે આંખ ખુલે એટલે સૌથી પહેલા પોતાની બંને હથેળીને એકસાથે જોડી અને જોવી જોઈએ.. સવારે જાગીને હથેળી જોઈ બંને હાથ એકબીજા સાથે રગડી અને પછી ચહેરા પર ફેરવો. સાથે જ કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી શ્લોક બોલો. ધાર્મિક માન્યતા છે કે આ કામ કરીને દિવસની શરુઆત કરવાથી ભાગ્ય સાથ આપવા લાગે છે અને દિવસ પણ સારો પસાર થાય છે.
ઓફિસમાં વૃદ્ધિ યંત્ર રાખો
જો તમને નોકરીમાં પ્રમોશન કે પગાર વધારો ન મળતો હોય અથવા તો વેપારમાં પણ સતત નુકસાન જઈ રહ્યું હોય તો પોતાના કાર્યસ્થળે શનિવારના દિવસે વૃદ્ધિ યંત્રની સ્થાપના કરો. આ સાથે જ દર શનિવારે શનિદેવ સામે સરસવના તેલનો દીવો કરો. દિવો કરવાનો આ ઉપાય દર શનિવારે કરવાથી લાભ પ્રાપ્ત થઈ છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
