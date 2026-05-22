/Atichari Guru Gochar: ગુરુનું ઝડપી ગોચર 2 જૂનથી આ જાતકોને છપ્પરફાડ ધનલાભ કરાવશે! લટકેલા કામો ફટાફટ પાર પડશે

Guru Gochar: ગુરુ બૃહસ્પતિ હાલ અતિચારી અવસ્થામાં છે. 14મી મે 2025થી ગુરુ અતિચારી થયા અને આ અવસ્થામાં 8 વર્ષ એટલે કે 2032 સુધી રહેશે. ગુરુની અતિચારી અવસ્થા વિશે જાણો અને આ અતિચારી અવસ્થામાં ગુરુ 2 જૂનના રોજ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે તો કોને શુભ ફળ આપશે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં બૃહસ્પતિ (ગુરુ)ને સૌથી શુભ ગ્રહ ગણવામાં આવે છે. ગુરુ ગ્રહ જ્ઞાન, ધન, વિવાહ, સંતાન, ભાગ્ય, પ્રગતિના કારક ગણાય છે. આવામાં જ્યારે પણ ગુરુ રાશિ બદલે ત્યારે તેની અસર તમામ 12 રાશિઓ પર પડતી હોય છે. કોઈના માટે આ સમય પડકારભર્યો તો કોઈના માટે શુભ સમાચાર લઈને આવે છે. ગુરુ 2 જૂન 2026ના રોજ રાશિ બદલીને કર્કમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ કર્ક રાશિમાં ગુરુ ઉચ્ચ ગણાય છે. આ દરમિયાન તેઓ મજબૂત સ્થિતિમાં રહેશે. એમાં પણ તેઓ અતિચારી અવસ્થામાં છે. ત્યારે આ સ્થિતિ કઈ રાશિઓને ફાયદો કરાવી શકે છે તે ખાસ જાણો.
ગુરુની અતિચારી અવસ્થા
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ ગુરુ અત્યંત શુભ ગ્રહ ગણાય છે. કુંડળીમાં ગુરુ ગ્રહની સ્થિતિ શુભ હોય તો ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સાથ મળે છે. જીવનમાં કોઈ કમી આવતી નથી. પરંતુ ગુરુ હવે અતિચારી ચાલ ચલે છે ત્યારે કેટલીક રાશિઓને ખુબ ઝડપથી લાભ પહોંચાડશે. અતિચારી ચાલ એટલે ખુબ ઝડપથી ચાલવું અને ઝડપી થવું. અહીં ગુરુની અતિચારી ચાલનો અર્થ એ છે કે ગુરુ જે રાશિમાં છે ત્યાં સામાન્ય ચાલથી નહીં પરંતુ ખુબ ઝડપથી ગોચર કરે છે. સામાન્ય રીતે ગુરુને એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં જતા 12થી 13 મહિના લાગે છે પરંતુ અતિચારી હોય તો જલદી રાશિ પરિવર્તન કરે છે અને જીવનના તમામ ક્ષેત્રોમાં જેમ કે કરિયર, કૌટુંબિક જીવન, લવ લાઈફ, પ્રગતિ, વગેરે પર પ્રભાવ પાડે છે. જ્યારે ગુરુ અતિચારી અવસ્થામાં હોય ત્યારે તેમનો પ્રભાવ પણ જલદી જોવા મળે છે. ગુરુની આ અવસ્થામાં કર્ક ગોચર મેષ સહિત કેટલીક રાશિઓને ફાયદો કરાવી શકે છે.
મેષ રાશિ
મિથુન રાશિ
તુલા રાશિ
કુંભ રાશિ
ગુરુનું કર્કમાં ગોચર કેમ વિશેષ ગણાય છે?
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કર્ક રાશિ એ ગુરુની ઉચ્ચ રાશિ ગણાય છે. એવું કહેવાય છે કે આ સ્થિતિમાં બૃહસ્પતિ પોતાનો શુભ પ્રભાવ વધુ આપે છે. તેની અસર શિક્ષણ, વિવાહ, કરિયર, ધન અને કૌટુંબિક જીવન પર સકારાત્મક રીતે જોવા મળી શકે છે. આ દરમિયાન અનેક લોકોને નવી શરૂઆત, કરિયર ગ્રોથ અને આર્થિક મજબૂતીની તક મળી શકે છે.
