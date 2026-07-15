/ભાગ્યના દરવાજા ખોલશે ગુરુનું નક્ષત્ર ગોચર, આ રાશિઓને લાગશે જેકપોટ! ધન-દોલત અને માન-સન્માનમાં થશે વધારો

ગુરુની ગણતરી પ્રભાવશાળી ગ્રહોમાં થાય છે. હાલ ગુરુ અતિચારી અવસ્થામાં છે. આ અતિચારી ગુરુ બૃહસ્પતિ એક મોટું નક્ષત્ર પરિવર્તન કરવા જઈ રહ્યા છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ 18 જૂનના રોજ બૃહસ્પતિએ પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. જ્યાં તેઓ 18 ઓગસ્ટ સુધી બિરાજમાન રહેશે. ત્યારબાદ 19 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ ગુરુ ગ્રહ બુધના સ્વામિત્વવાળા અશ્લેષા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. ગુરુનું આ આવનારું નક્ષત્ર ગોચર કઈ રાશિઓને લાભ કરાવી શકે છે તે ખાસ જાણો.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે ગુરુનું આ નક્ષત્ર ગોચર કોઈ વરદાનથી કમ નહીં હોય. લાંબા સમયથી ચાલતો માનસિક તણાવ દૂર થઈ શકે છે. સમાજમાં માન સન્માન અને પદ પ્રતિષ્ઠા વધશે. જે લોકો અપરિણીત હશે કે વિવાહમાં અડચણ આવતી હશે તો તેમના માટે લગ્નના પ્રબળ યોગ સર્જાઈ શકે છે.
ધનુ રાશિ
ધનું રાશિના જાતકોને મોટો આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. જો તમારા પૈસા ક્યાંક ફસાયેલા હશે કે અટવાયેલા હશે તો તે તમને આ સમય દરમિયાન પાછા મળી શકે છે. નોકરી અને વેપારના ક્ષેત્રમાં નવી તકો મળી શકે છે. જો તમે જમીન, મકાન કે કોઈ સંપત્તિમાં રોકાણ કરવાનું વિચારતા હશો તો લાભ થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે આવકના નવા નવા સ્ત્રોત ખુલશે. તમારી અનેક અધૂરી અને લાંબા સમયથી અટવાયેલી ઈચ્છા આ દરમિયાન પૂરી થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી મહેનતને બિરદાવવામાં આવશે. જેનાથી પ્રમોશન અને પગારમાં વધારાના રસ્તા ખુલશે. તમને તમારા સીનિયર્સ અને બોસનો ભરપૂર સહયોગ મળશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ સમય ભાગ્ય પરિવર્તનનો રહેશે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી જે કામ બનતા બનતા બગડી જતા હતા તે હવે પાર પડી શકે છે. કોઈ ધાર્મિક કે માંગલિક મુસાફરી કરી શકો છો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને મોટી સફળતા મળી શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોને વેપાર કે ધંધામાં ભાગીદારીના કામોથી ફાયદો થઈ શકે છે. બજારમાં મંદી દૂર થશે અને તમારા નવા વેપારી સંબંધો બનશે. લગ્નજીવનમાં મધુરતા આવશે અને જીવનસાથી સાથે સંબંધો મજબૂત થશે. જેનાથી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે.
ગુરુની કૃપા માટે અજમાવી જુઓ આ ઉપાયો
કેસર કે હળદરનું તિલક- રોજ સવારે સ્નાન કર્યા બાદ તમારા માથે અને નાભિ પર કેસર કે હળદરનું તિલક કરો. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ આમ કરવાથી કુંડળીમાં ગુરુ મજબૂત થાય છે અને વ્યક્તિના આકર્ષણ કે માન સન્માનમાં વધારો થાય છે.
વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામના જાપ- દર ગુરુવારે કે નિયમિત રીતે વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામના પાઠ કરો કે તે સાંભળો. આ અચૂક ઉપાય માણસને જૂના દેવામાંથી મુક્તિ અને કંગાળીમાંથી મુક્તિ અપાવે છે તથા ધનની આવકના રસ્તા ખોલે છે.
પીળી વસ્તઓનું દાન- ગુરુવારના દિવસે કોઈ મંદિરમાં જઈને કોઈ યોગ્ય બ્રાહ્મણને ચણાની દાળ, પાકેલા કેળા, પીળા વસ્ત્રો કે હળદરની ગાંઠનું દાન કરો. તેનાથી ઘરમાં દરિદ્રતા દૂર થાય છે અને સુખ સમૃદ્ધિનો વાસ થાય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)