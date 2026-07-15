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ભાગ્યના દરવાજા ખોલશે ગુરુનું નક્ષત્ર ગોચર, આ રાશિઓને લાગશે જેકપોટ! ધન-દોલત અને માન-સન્માનમાં થશે વધારો

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગુરુનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ખુબ મહત્વપૂર્ણ ગણાઈ રહ્યું છે. ગુરુ અને રાહુના નક્ષત્રનો સંયોગ કેટલીક રાશિઓ માટે બંધ ભાગ્યના તાળા ઉઘાડનારું રહી શકે છે. જાણો તે 5 ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જેમને આ દરમિયાન બંપર લાભ થઈ શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 15, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:03 AM IST
ભાગ્યના દરવાજા ખોલશે ગુરુનું નક્ષત્ર ગોચર, આ રાશિઓને લાગશે જેકપોટ! ધન-દોલત અને માન-સન્માનમાં થશે વધારો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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