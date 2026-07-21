/ઓગસ્ટ 2026માં 6 મોટા ગ્રહોનું મહાગોચર! આ રાશિઓને મહાલાભ, ધન-સંપત્તિમાં થશે વધારો

જલ્દી ઓગસ્ટનો મહિનો શરૂ થવાનો છે અને જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી આ સમય ખાસ રહેવાનો છે. આ મહિનામાં સૂર્ય, મંગળ, બુધ, ચંદ્રમા, શુક્ર અને રાહુ જેવા 6 મોટા ગ્રહો પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરશે, જેની સીધી અસર 12 રાશિઓના જીવનમાં જોવા મળશે. ગ્રહોના આ મહાગોચરથી ઘણી રાશિઓના જીવનમાં પ્રગતિ, નવી ઉર્જા અને ખુશીઓનું આગમન થશે.
જ્યોતિષાચાર્યો અનુસાર ઓગસ્ટના આ 31 દિવસ 5 વિશેષ રાશિઓ માટે સૌથી વધુ મજબૂત રહેવાના છે. તેના લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ પૂરા થશે અને કરિયર તથા વ્યાપારમાં મોટી સફળતા મળશે. આવો આ પાંચ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે ઓગસ્ટનો મહિનો શાનદાર રહેશે. નોકરી કરનાર લોકોને વરિષ્ઠો અને બોસનો સહયોગ મળશે. બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા લોકોને નવી લાભની તક મળી શકે છે. આ સિવાય કરિયરમાં પ્રમોશન અને આગળ વધવાનો પ્રબળ યોગ બની રહ્યો છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે ઓગસ્ટનો મહિનો શુભ સંકેત લાવી રહ્યો છે. કાર્યક્ષેત્રમાં સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે, જેનાથી તમારા કામમાં તેજી આવશે. જૂના મિત્રો સાથે મુલાકાત થવાથી મન પ્રસન્ન રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ રહેવાનો છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકોને આ મહિને દરેક ક્ષેત્રમાં સકારાત્મક પરિણામ જોવા મળશે. શિક્ષણ તથા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સાથે જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓને કોઈ શુભ સમાચાર મળી શકે છે. તમારી મહેનત રંગ લાવશે અને પરિવારમાં ખુશીઓનો માહોલ રહેશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ મહિનો અત્યંત લાભકારી સાબિત થશે. તમારા દાંપત્ય જીવનમાં મિઠાસ વધશે અને પરિવારની સાથે સારો સમય પસાર કરવાની તક મળશે. માનસિક પ્રસન્નતા રહેશે અને દિવસ સુખમાં પસાર થશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ મહિનો મોટી રાહત લાવશે. તમારા જે કામ લાંબા સમયથી અટવાયેલા હતા, તે હવે ધીમે-ધીમે પૂર્ણ થવા લાગશે. જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે અને સંબંધ મજબૂત થશે. આ દરમિયાન કોઈ સુખદ યાત્રાનો યોગ બની રહ્યો છે.