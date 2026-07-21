/આવતા મહિનામાં 3 ગ્રહો બદલી રહ્યા છે ચાલ, આ 3 રાશિઓ થશે માલામાલ; ખુલશે પ્રગતિના નવા દ્વાર!

August 2026 Graha Gochar: શ્રાવણનો પવિત્ર મહિનો શિવજીની કૃપા મેળવવાનો સમય છે અને આ વખતે તો કેટલીક રાશિઓ પર મહાદેવની વિશેષ કૃપા થઈ શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, શ્રાવણ મહિના પહેલા અને શ્રાવણ મહિનામાં 3 ગ્રહોની ચાલમાં બદલાવ થઈ રહ્યા છે, જે સંકેત આપી રહ્યા છે કે તે કેટલીક રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે.
13 ઓગસ્ટ 2026થી શ્રાવણ મહિનો શરૂ થઈ રહ્યો છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર આ દરમિયાન શુક્ર, મંગળ અને બુધ ગ્રહ રાશિ પરિવર્તન કરશે. આ મહિનામાં થઈ રહેલા આ ગોચર 3 રાશિના જાતકોની આર્થિક સ્થિતિ અને કરિયર માટે શુભ સંકેત આપી રહ્યા છે.
શુક્ર, મંગળ અને બુધનું ગોચર
દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 1 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ શુક્ર ગ્રહ કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. શુક્ર ધન-સમૃદ્ધિ, પ્રેમ અને વૈભવના કારક છે. 2 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ સાહસ-શૌર્ય અને જમીનના કારક મંગળ ગ્રહ મિથુન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યા છે. 5 ઓગસ્ટે બુધ ગ્રહ કર્ક રાશિમાં આવી રહ્યા છે જે બુદ્ધિ, વાણી અને વેપારના કારક છે. 22 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ બુધ ફરીથી રાશિ પરિવર્તન કરશે અને સિંહ રાશિમાં આવશે.
આ રીતે ધન, વેપાર, સાહસ અને બુદ્ધિમત્તા સાથે જોડાયેલા આ મહત્વપૂર્ણ ગ્રહોનું રાશિ પરિવર્તન કરવું 3 રાશિઓ માટે શુભ યોગ બનાવી રહ્યું છે. ચાલો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને આ સમય ધનલાભ કરાવી શકે છે. ખાસ કરીને આ સમય ઘણા જાતકો માટે આવકમાં કાયમી વધારાનો ઈશારો કરી રહ્યો છે. વૃષભ રાશિના નોકરિયાત વર્ગને નવી નોકરીની ઓફર મળી શકે છે. જે જાતકો નોકરી બદલવા માંગે છે, તેઓ પ્રયાસ કરે. વેપારીઓ માટે પણ આ સમય નફો આપનારો છે. અટકેલા કામ પૂરા થશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકોને શ્રાવણ મહિનામાં ધન સંબંધિત મોટી ખુશખબર મળી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે પગારમાં વધારો થઈ શકે છે અથવા વધુ પગારવાળી નવી નોકરી મળી શકે છે. ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળશે. અટકેલા કામ પૂરા થશે. જૂના વિવાદોનો ઉકેલ આવશે. કોઈ મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી શકો છો. જેમ કે અચાનક કોઈ મોટી કંપનીમાં નોકરી મળી શકે છે. વેપારીઓને મોટી ડીલ મળી શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે શ્રાવણ મહિનો બેન્ક બેલેન્સમાં વધારો કરી શકે છે. પૈસા કમાવવાની સારી તકો મળશે અને તમે તેનો લાભ ઉઠાવી શકશો. કોઈ શુભ સમાચાર મળી શકે છે. વેપારી વર્ગ માટે આ સમય વેચાણ વધારનારો છે. જ્યારે નોકરી કરનારા જાતકોની જૂની મુશ્કેલીઓ દૂર થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)