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આવતા મહિનામાં 3 ગ્રહો બદલી રહ્યા છે ચાલ, આ 3 રાશિઓ થશે માલામાલ; ખુલશે પ્રગતિના નવા દ્વાર!

August 2026 Graha Gochar: ઓગસ્ટ મહિનો આ વર્ષે 3 રાશિના જાતકો માટે સૌભાગ્ય લઈને આવી રહ્યો છે. સાથે જ ઓગસ્ટ મહિનામાં શ્રાવણ મહિનો પણ શરૂ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે ઓગસ્ટ મહિનામાં ગ્રહ-ગોચર આ રાશિઓના જાતકો માટે પ્રગતિ અને ધનલાભના યોગ બનાવી રહ્યા છે. જાણો કઈ રાશિઓ માટે ધન-સમૃદ્ધિ અને ખુશીઓ લઈને આવી રહ્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 21, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:05 PM IST
આવતા મહિનામાં 3 ગ્રહો બદલી રહ્યા છે ચાલ, આ 3 રાશિઓ થશે માલામાલ; ખુલશે પ્રગતિના નવા દ્વાર!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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