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ગ્રહણ યોગમાં ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆત; રાહુ આ ૩ રાશિઓ માટે મુશ્કેલીઓ વધારશે

Masik Rashifal August 2026: ઓગસ્ટનો મહિનો રાહુ-ચંદ્રમા દ્વારા નિર્મિત ગ્રહણ યોગમાં શરૂ થઈ રહ્યો છે. તેવામાં જ્યોતિષાચાર્યોનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે ઓગસ્ટનો મહિનો ચાર રાશિઓ પર ભારે રહેવાનો છે અને તમને મુશ્કેલી થઈ શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 29, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:54 PM IST
ગ્રહણ યોગમાં ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆત; રાહુ આ ૩ રાશિઓ માટે મુશ્કેલીઓ વધારશે

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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