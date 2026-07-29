/ગ્રહણ યોગમાં ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆત; રાહુ આ ૩ રાશિઓ માટે મુશ્કેલીઓ વધારશે

ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆત થવાની છે. આ મહિનાની શરૂઆત એક મોટા દુર્લભ સંયોગથી થઈ રહી છે. જ્યોતિષ ગણના અનુસાર ઓગસ્ટનો આ મહિનો રાહુ-ચંદ્રમા દ્વારા નિર્મિત ગ્રહણ યોગમાં શરૂ થઈ રહ્યો છે. તેવામાં જ્યોતિષનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે ઓગસ્ટ મહિનો ચાર રાશિઓ પર ભારે રહેવાનો છે અને આ મહિને રાહુ તમને પરેશાન કરી શકે છે. તેથી આ રાશિઓને સાવધાનીથી કામ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારે ભ્રમ-ટકરાવથી બચવું પડશે અને રણનીતિ હેઠળ કાર્યો આગળ વધારો.
મેષ રાશિ
ઓગસ્ટમાં મેષ રાશિના જાતકોની આવક વધારે રહી શકે છે, પરંતુ ખર્ચનો ભાર રહેશે. પરિવાર અને જરૂરી કામો પર પૈસા ખર્ચ થવાનો યોગ છે. જો તમે મહિના માટે બજેટ બનાવી ચાલશો તો આર્થિક સંતુલન બનાવવું સરળ રહેશે. જોખમવાળા રોકાણથી દૂર રહો. શેર બજાર, પ્રોપર્ટી વગેરેમાં સંભાળી રોકાણ કરવાની સલાહ છે. પરંતુ વધતો ખર્ચ બચતને પ્રભાવિત કરી શકે છે. મહિનાના અંત સુધી આર્થિક સ્થિતિમાં પહેલાની તુલનામાં સુધાર જોવા મળી શકે છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકોએ ઓગસ્ટમાં ધન સંબંધિત મામલામાં ધૈર્ય અને સંતુલન બનાવી રાખવાની જરૂર હશે. મહિનાની શરૂઆતમાં રોકાણ કે વેપારથી ઈચ્છીત લાભ મળવામાં સમસ્યા આવી શકે છે. ઉતાવળમાં લેવાયેલો નિર્ણય આર્થિક નુકસાન કરાવી શકે છે. શેર બજારમાં રોકાણ કરનાર લોકોને સમજી-વિચારી પગલાં ભરવાની સલાહ છે. જો તમે ખર્ચ પર નિયંત્રણ બનાવી રાખો છો તો તમારી આર્થિક સ્થિતિ સ્થિર રહી શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના લોગો માટે ઓગસ્ટમાં સારી આવક રહેવાનો સંકેત છે. પરંતુ ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવું મોટો પડકાર સાબિત થઈ શકે છે. વેપાર કરનાર લોકોએ લાભ માટે વધુ મહેનત કરવી પડી શકે છે. યાત્રા દરમિયાન સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે અને આ યાત્રાઓ પર ખર્ચ થઈ શકે છે. પરિવાર સાથે જોડાયેલા જરૂરી કામકાજ પર ખર્ચ થઈ શકે છે. જો તમે ખોટા ખર્ચથી બચવામાં સફળ રહ્યાં તો મહિનાના અંત સુધી સારી બચત કરવાની સ્થિતિ બની શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ ધાર્મિક માન્યતાના આધારે આ સમાચાર લખવામાં આવ્યા છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. વધુ માહિતી માટે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.