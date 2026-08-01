દિવસમાં છવાશે અંધારું, રાતમાં ચમકશે 'બ્લડ મૂન'! ઓગસ્ટમાં થવા જઈ રહી છે ઘણી દુર્લભ ખગોળીય ઘટનાઓ, નોંધી લો તારીખ

Astronomical events August 2026: જો તમને રાતના અંધારામાં ટમટમતા તારાઓ અને આકાશના રહસ્યોને જોવું પસંદ છે, તો ઓગસ્ટનો મહિનો તમારા માટે ખાસ હોવા જઈ રહ્યો છે! આ એક જ મહિનામાં અંતરિક્ષમાં એવી અદભુત અને દુર્લભ ઘટનાઓ થવા જઈ રહી છે, જે સદીઓમાં ક્યારેક જ જોવા મળે છે. આ ઓગસ્ટમાં આકાશ માત્ર તારા નહીં ચમકાવે, પરંતુ દિવસના અજવાળામાં સૂરજ ઢંકાઈ જશે અને રાતમાં તૂટતા તારાઓનો વરસાદ થશે. જ્યાં એક તરફ પૂર્ણ સૂર્યગ્રહણને કારણે દિવસમાં પણ અચાનક અંધારું છવાઈ જશે, ત્યાં જ બ્લડ મૂન રાતને લાલીમાથી ભરી દેશે. માત્ર એટલું જ નહીં, પર્સિડ્સ ઉલ્કાપિંડોનો તેજ વરસાદ અને શનિ ગ્રહનું સૌથી ચમકીલું રૂપ પણ આ જ ઓગસ્ટ મહિનામાં જોવા મળવાનું છે. કુલ મળીને, ઓગસ્ટ 2026માં આકાશમાં ઘણી મોટી ખગોળીય ઘટનાઓ થશે, જેને જોવાની તક તમારે બિલકુલ ગુમાવવી જોઈએ નહીં. ચાલો જાણીએ તમામની ડિટેલ્સ...
ચંદ્રમા અને મંગળની અદભુત યુતિ
મહિનાની શરૂઆત 1 ઓગસ્ટે સૂર્યાસ્ત પછી ચંદ્રમા અને મંગળની અદભુત યુતિથી થશે. આ પછી 5 ઓગસ્ટે આખી રાત શનિ ગ્રહ પોતાના ઓપોઝિશનમાં રહેશે, જેનાથી તેને જોવાનો આ સૌથી પરફેક્ટ સમય હશે.
પૂર્ણ સૂર્ય ગ્રહણ 12 ઓગસ્ટ
આ જ મહિને 12 તારીખે પૂર્ણ સૂર્ય ગ્રહણ લાગવા જઈ રહ્યું છે. જેનાથી દિવસમાં જ અંધારું છવાઈ જશે. પૂર્ણ સૂર્ય ગ્રહણ ગ્રીનલેન્ડ, આઇસલેન્ડ, ઉત્તરી સ્પેન અને આર્ક્ટિક વિસ્તારમાંથી દેખાશે. ત્યાં જ આંશિક સૂર્ય ગ્રહણ યુરોપ, ઉત્તર-પશ્ચિમ આફ્રિકા અને પશ્ચિમ એશિયાના ઘણા ભાગોમાં જોઈ શકાશે. જોકે 12 ઓગસ્ટે લાગનારું પૂર્ણ સૂર્ય ગ્રહણ ભારતમાં નહીં દેખાય. આ સૂર્યગ્રહણ 12 ઓગસ્ટે બપોરે 1:37 વાગ્યે થશે અને આ દરમિયાન ચંદ્રમા પૂરી રીતે સૂર્યને ઢાંકી લેશે, જેનાથી દિવસના સમયે અંધારું છવાઈ જશે.
ઉલ્કાપિંડોનો થશે વરસાદ
સૂર્યગ્રહણના તરત પછી 12 અને 13 ઓગસ્ટની વચગાળાની રાત્રે 9:56 વાગ્યાની આસપાસ પર્સિડ્સ ઉલ્કાપિંડોનો વરસાદ થશે. આ દુનિયાના સૌથી ફેમસ ઉલ્કા વરસાદોમાંથી એક છે, જેમાં પ્રતિ કલાક 50 થી 100 સુધી તૂટતા તારા જોઈ શકાય છે. આ વખતે ચંદ્રમાની રોશની ઓછી હોવાને કારણે તેને ભારત, યુરોપ, ઉત્તરી અમેરિકા અને એશિયાના મોટાભાગના ભાગોમાં ખૂબ જ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાશે. આ પછી 15 ઓગસ્ટે રાત્રે 1:59 વાગ્યે શુક્ર ગ્રહ તેના ચરમ પર પહોંચશે અને 20 ઓગસ્ટે રાત્રે 10:46 વાગ્યે પહેલો ત્રિમાસિક ચંદ્રમા એટલે કે First Quarter Moon નજરે પડશે.
બ્લડ મૂન
મહિનાના અંતમાં 28 ઓગસ્ટે રાત્રે 12:14 વાગ્યે એક ઊંડો આંશિક ચંદ્રગ્રહણ પણ જોવા મળશે અને બરાબર 12:18 વાગ્યે પૂર્ણ સ્ટર્જન મૂનનો નઝારો દેખાશે. ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન ચંદ્રમાનો લગભગ 96% હિસ્સો પૃથ્વીના ઊંડા પડછાયામાં આવી જશે, જેનાથી તે ઘણો ઊંડો લાલ દેખાશે અને તેને બ્લડ મૂન પણ કહે છે. તેને યુરોપ, આફ્રિકા, એશિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયાના કેટલાક ભાગોમાં જોઈ શકાય છે, જ્યારે ભારતમાં તેની દ્રશ્યતા ચંદ્રLocal (સ્થાનિક) ચંદ્રોદયના સમય પર નક્કી કરશે.
જો તમે પણ ઓગસ્ટના મહિનામાં થનારી આ ઘટનાઓને જોવા માંગો છો, તો શહેરની લાઈટો અને પ્રદૂષણથી દૂર કોઈ અંધારી જગ્યાએ જવું પડશે. ઉલ્કાપિંડોના વરસાદને ખુલ્લી આંખોથી આકાશ તરફ જોઈ શકાય છે, ત્યાં જ શનિ ગ્રહ અને ચંદ્રગ્રહણને જોવા માટે દૂરબીન અથવા ટેલિસ્કોપનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જોકે, સૂર્યગ્રહણ જોતી વખતે વિશેષ સાવધાની રાખવી જોઈએ અને ISO 12312-2 પ્રમાણિત સોલર ચશ્મા વિના સૂર્ય તરફ સીધું જોવાથી બચવું જોઈએ.