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દિવસમાં છવાશે અંધારું, રાતમાં ચમકશે 'બ્લડ મૂન'! ઓગસ્ટમાં થવા જઈ રહી છે ઘણી દુર્લભ ખગોળીય ઘટનાઓ, નોંધી લો તારીખ

Astronomical events August 2026: જો તમે તારાઓથી ભરેલા આકાશ અને બ્રહ્માંડના રહસ્યોના દીવાના છો, તો ઓગસ્ટ 2026 તમારી અપેક્ષાઓથી પર હોવા જઈ રહ્યો છે. આ મહિને પૂર્ણ સૂર્યગ્રહણ, બ્લડ મૂન અને તૂટતા તારાઓનો વરસાદ જેવી ઘણી દુર્લભ ખગોળીય ઘટનાઓ થશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 01, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:31 PM IST
દિવસમાં છવાશે અંધારું, રાતમાં ચમકશે 'બ્લડ મૂન'! ઓગસ્ટમાં થવા જઈ રહી છે ઘણી દુર્લભ ખગોળીય ઘટનાઓ, નોંધી લો તારીખ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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