16 દિવસમાં 2 ગ્રહણ! પહેલા સૂર્ય પછી ચંદ્ર ગ્રહણ, 12 રાશિઓ માટે કેવો રહેશે આ 'આફત કાળ'? જાણો

સૂર્ય-ચંદ્ર ગ્રહણ માત્ર ખગોળીય ઘટના નથી. પરંતુ તેને હિંદુ ધર્મ અને જ્યોતિષમાં ખાસ માનવામાં આવે છે અને તે માટે નિયમ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. વર્ષ 2026મા ઓગસ્ટ મહિનામાં બે ગ્રહણ લાગી રહ્યાં છે. 12 ઓગસ્ટ 2026ના સૂર્ય ગ્રહણ અને 28 ઓગસ્ટ 2026ના ચંદ્ર ગ્રહણ. માત્ર 16 દિવસના અંતરે લાગી રહેલા આ બે ગ્રહણથી લોકોના જીવન પર મહત્વની અસર પડી શકે છે. વરિષ્ઠ તથા અનુભવી જ્યોતિષાચાર્ય શ્યામ ઠાકુર પાસેથી જાણો બંને ગ્રહણ વચ્ચેનો આ સમય તમામ 12 રાશિઓ માટે કેવો રહેશે?
સૂર્ય ગ્રહણ તથા ચંદ્ર ગ્રહણની રાશિઓ પર અસર
મેષઃ ગ્રહણના આ 16 દિવસ દરમિયાન મેષ રાશિના જાતકોએ પોતાના રોકાણને લઈને સાવધાન રહેવું જોઈએ. બાકી એક ભૂલ નુકસાન કરાવી શકે છે.
વૃષભઃ 12 ઓગસ્ટથી 28 ઓગસ્ટ વચ્ચેનો સમય વૃષભ રાશિના જાતકોના કામકાજમાં પડકાર લાવી શકે છે. પરંતુ આ પડકારને પાર કરી તમે મોટી સફળતા મેળવી શકો છો.
મિથુનઃ મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ દરમિયાન નોકરી-વેપારમાં મોટા ફેરફાર આવી શકે છે. બની શકે કે મિથુન રાશિના જાતકોને કરિયરમાં આ ફેરફાર પસંદ ન આવે.
કર્કઃ કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ સમય સારો રહેશે નહીં. આ જીવનના ઘણા પાસાઓ પર ખરાબ અસર કરી શકે છે.
સિંહ રાશિઃ સિંહ રાશિના જાતકોએ આ દરમિયાન સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ અને આર્થિક સંકટનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સાથે લગ્ન જીવનમાં પડકાર આવી શકે છે.
કન્યાઃ કન્યા રાશિના જાતકોએ આર્થિક ઉતાર-ચઢાવ સહન કરવા પડી શકે છે. નાણાકીય મામલાના મોટા નિર્ણયો લઈ શકો છો.
તુલાઃ તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમય શુભ છે. કરિયરમાં સકારાત્મક ફેરફાર આવવા અને પ્રગતિ થવાનો સંકેત છે. નવી જવાબદારી મળશે અને તમારી અલગ ઓળખ બનશે.
વૃશ્ચિકઃ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોએ પ્રોપર્ટી, ગાડીના મામલામાં સાવચેતી રાખવી જોઈએ. સાથે માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
ધનઃ ધન રાશિના જાતકોનું સ્વાસ્થ્ય આ દરમિયાન બગડી શકે છે. કોઈ જગ્યાએ પૈસા અટકી શકે છે.
મકરઃ મકર રાશિના જાતકોએ લગ્ન જીવનમાં પડકારનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તો અનમેરિડ લોકો માટે પાર્ટનર સાથે સંબંધમાં ખટાસ આવી શકે છે.
કુંભઃ કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ સમય નકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. દરેક મામલામાં સમજી-વિચારીને પગલાં ભરો.
મીનઃ મીન રાશિના જાતકોએ રોકાણની બાબતમાં સાવચેત રહેવું જોઈએ. ખાસ કરી શેર બજારમાં પૈસા લગાવો છો તો આ દરમિયાન નિર્ણય ટાળો.
કઈ રાશિમાં લાગશે સૂર્ય તથા ચંદ્ર ગ્રહણ?
12 ઓગસ્ટ 2026નું સૂર્ય ગ્રહણ કર્ક રાશિ અને અશ્લેષા નક્ષત્રમાં લાગી રહ્યું છે. આ ગ્રહણ 12 ઓગસ્ટની રાત્રે આશરે 9 કલાકે શરૂ થઈ આગામી દિવસે 13 ઓગસ્ટે સવારે 4 કલાક સુધી રહેશે. આ ગ્રહણ ભારતમાં જોવા મળશે નહીં.
28 ઓગસ્ટ 2026ના ચંદ્ર ગ્રહણ કુંભ રાશિ અને શતભિષા નક્ષત્રમાં લાગી રહ્યું છે. આ ચંદ્ર ગ્રહણ સવારે 6.55 કલાકે શરૂ થશે અને બપોરે 12.30 કલાક સુધી રહેશે. આ ગ્રહણ પણ ભારતમાં દેખાશે નહીં.
(Disclaimer- આ લેખ જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અને એસ્ટ્રોલોજરના મત પર આધારિત છે. તેને વૈજ્ઞાનિક તથ્ય કે ચોક્કસ ભવિષ્યવાણી ન માનો)