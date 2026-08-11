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16 દિવસમાં 2 ગ્રહણ! પહેલા સૂર્ય પછી ચંદ્ર ગ્રહણ, 12 રાશિઓ માટે કેવો રહેશે આ 'આફત કાળ'? જાણો

13 ઓગસ્ટે સૂર્ય ગ્રહણના 16 દિવસ બાદ ચંદ્ર ગ્રહણ લાગશે. એક મહિનામાં લાગી રહેલા બે ગ્રહણ કોઈ આફતથી ઓછા નથી. જ્યોતિષાચાર્ય પ્રમાણે આ સમય કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ છે તો કોઈએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 11, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:35 AM IST
16 દિવસમાં 2 ગ્રહણ! પહેલા સૂર્ય પછી ચંદ્ર ગ્રહણ, 12 રાશિઓ માટે કેવો રહેશે આ 'આફત કાળ'? જાણો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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16 દિવસમાં 2 ગ્રહણ! પહેલા સૂર્ય પછી ચંદ્ર ગ્રહણ, 12 રાશિઓ માટે કેવો રહેશે આ 'આફત કાળ
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