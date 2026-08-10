/August Planetary Transits 2026: 2 ગ્રહણ અને 6 ગ્રહોની મોટી હલચલ! 11 ઓગસ્ટથી આ 6 રાશિઓને થશે બમ્પર લાભ

દ્રિક પંચાંગ અનુસાર ઓગસ્ટ 2026મા 2 મોટા ગ્રહણ અને 6 મુખ્ય ગ્રહોનું નક્ષત્ર તથા રાશિ પરિવર્તન થવા જઈ રહ્યું છે. સૂર્ય ગ્રહણ, ચંદ્ર ગ્રહણની સાથે સૂર્ય, બુધ, શુક્ર, ગુરૂ અને શનિની ચાલમાં ફેરફારથી 6 રાશિઓ માટે પ્રગતિ અને ધનલાભના નવા રસ્તા ખુલશે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ ઓગસ્ટ 2026નો મહિનો ઉથલ-પાથલ અને મહત્વપૂર્ણ ફેરફારોથી ભરેલો રહેવાનો છે. આ મહિનામાં બે મોટા ગ્રહણ (પૂર્ણ સૂર્ય ગ્રહણ અને ચંદ્ર ગ્રહણ) લાગવાના છે. તો ધન, બુદ્ધિ, સુખ અને ન્યાયના કારક ગ્રહ પોતાની ચાલ અને નક્ષત્રમાં ફેરફાર કરવાના છે. ગ્રહોનઈ આ ચાલની અસર તમામ 12 રાશિઓ પર પડશે, પરંતુ 6 ખાસ રાશિઓ માટે આ સમય કરિયર, કારોબાર અને આર્થિક સ્થિતિમાં મોટો ઉછાળ લાવી શકે છે.
ઓગસ્ટ 2026ની મોટી ખગોળીય અને જ્યોતિષીય ઘટનાઓ
11 ઓગસ્ટ (શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન): શુક્ર દેવ હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. તેનાથી પ્રેમ સંબંધો, દાંપત્ય જીવન અને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો જોવા મળશે.
12 ઓગસ્ટ (પૂર્ણ સૂર્ય ગ્રહણ): આ વર્ષનું સૌથી મોટું સૂર્ય ગ્રહણ હશે. જોકે આ ભારતમાં દેખાશે નહીં. તેથી તેનો સૂતકકાળ માન્ય રહેશે નહીં, પરંતુ જ્યોતિષીય રૂપથી તેની અસર દેશ-દુનિયા પર પડશે.
17 ઓગસ્ટ (સૂર્યનું સિંહ રાશિમાં ગોચર): સૂર્ય દેવ પોતાની સ્વરાશિ સિંહમાં પ્રવેશ કરશે. તેનાથી લોકોના આત્મવિશ્વાસ, વહીવટી ક્ષમતા અને કરિયરમાં મોટો સુધાર આવશે.
19 ઓગસ્ટ (ગુરૂનું નક્ષત્ર પરિવર્તન): દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ આશ્લેષા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે, જેનાથી શિક્ષણ, જ્ઞાન અને પરિવાર સાથે જોડાયેલા કામ ગતિ પકડશે.
20 ઓગસ્ટ (વક્રી શનિનું ચરણ પરિવર્તન): શનિ રેવતી નક્ષત્રમાં પોતાનું ચરણ બદલશે, જે મહેનત કરનાર માટે લાભ અને ધૈર્યની પરીક્ષા લાવશે.
22 ઓગસ્ટ (બુધનો સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ): બુધના સિંહમાં આવવાથી વેપાર, બૌદ્ધિક ક્ષમતા અને સંચાર ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને નવી તક મળશે.
25 ઓગસ્ટ (શુક્રનો ચિત્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ): કલા, ફેશન, મીડિયા અને ડિઝાઇનિંગ ક્ષેત્રે જોડાયેલા લોકો માટે સમય શુભ રહેશે.
28 ઓગસ્ટ (ચંદ્ર ગ્રહણ): મહિનાના અંતમાં લાગનાર ચંદ્ર ગ્રહણ માનસિક સ્થિતિ, પરિવાર અને સંબંધ પર સીધી અસર કરશે.
આ 6 રાશિઓ પર રહેશે ખાસ નજર
મિથુન રાશિઃ બુધનું ગોચર તમારા વ્યાપાર, સંવાદ અને નવા સોદા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે.
સિંહ રાશિઃ સૂર્ય અને બુધ તમારી રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યાં છે. તમારા માન-સન્માન, પદ-પ્રતિષ્ઠા અને કરિયરમાં જબરદસ્ત ઉછાળ આવશે.
કન્યા રાશિઃ શુક્રના બે વખત નક્ષત્ર પરિવર્તનથી તમને ધનલાભ, નવું સાધન અને પારિવારિક સુખ પ્રાપ્ત થશે.
ધન રાશિઃ ગુરૂનું નક્ષત્ર પરિવર્તન તમારા માટે કરિયર, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ધાર્મિક યાત્રાઓમાં મોટી સફળતા લાવશે.
કુંભ રાશિઃ શનિના ફેરફારથી અટવાયેલી યોજનાઓ પૂરી થશે અને મહેનતનું ફળ મળવાનું શરૂ થશે.
મીન રાશિઃ ચંદ્ર ગ્રહણ અને શનિના પ્રભાવને કારણે તમારે સ્વાસ્થ્ય અને નાણાકીય નિર્ણયમાં સાવધાની રાખવી પડશે, પરંતુ અચાનક ધનલાભનો યોગ બનશે.