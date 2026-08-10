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August Planetary Transits 2026: 2 ગ્રહણ અને 6 ગ્રહોની મોટી હલચલ! 11 ઓગસ્ટથી આ 6 રાશિઓને થશે બમ્પર લાભ

August Planetary Transits 2026: ઓગસ્ટ 2026નો મહિનો જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિએ હલચલભર્યો રહેવાનો છે. આ મહિને પૂર્ણ સૂર્ય ગ્રહણ અને ચંદ્ર ગ્રહણની સાથે સૂર્ય, બુધ, શુક્ર, ગુરૂ અને શનિની ચાલમાં 8 મોટા ફેરફાર થવાના છે. ગ્રહોના આ મહા-પરિવર્તનથી ઘણી રાશિઓને ફાયદો થશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 10, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:40 PM IST
August Planetary Transits 2026: 2 ગ્રહણ અને 6 ગ્રહોની મોટી હલચલ! 11 ઓગસ્ટથી આ 6 રાશિઓને થશે બમ્પર લાભ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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