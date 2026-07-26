/ઓગસ્ટ 2026 ગ્રહ ગોચર: 4 ગ્રહો બદલશે પોતાની ચાલ, આ રાશિઓના ભાગ્ય ખૂલશે અને મળશે મોટો આર્થિક લાભ

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ઓગસ્ટ 2026 ગ્રહોની ચાલમાં મોટા ફેરફાર લાવ્યા છે. આ મહિને સૂર્ય, બુધ, શુક્ર અને મંગળ જેવા પ્રમુખ ગ્રહ રાશિ પરિવર્તન કરશે. આ ગ્રહોના ગોચરથી બુધાદિત્ય રાજયોગ અને ત્રિગ્રહી યોગ જેવા શુભ સંયોગ બનશે. આ ગોચરનો તમામ જાતકો પર અલગ-અલગ પ્રભાવ પડશે. આવો જાણીએ ઓગસ્ટમાં ક્યા ગ્રહ રાશિ પરિવર્તન કરશે. સાથે જાણીશું કે આ મહિનો ક્યા જાતકો માટે શુભ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
ઓગસ્ટમાં ક્યા-ક્યા ગ્રહનું થશે ગોચર?
શુક્રનું રાશિ પરિવર્તન
ઓગસ્ટની શરૂઆતથી જ ગ્રહોના રાશિ પરિવર્તનનો સિલસિલો શરૂ થઈ જશે. 1 ઓગસ્ટે શુક્ર કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જે શુક્રની નીચ રાશિ છે. આ સમયમાં સંબંધો અને આર્થિક મામલામાં સમજી-વિચારી નિર્ણય લેવો જોઈએ.
મંગળનું ગોચર
2 ઓગસ્ટે મંગળ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ ગોચર સાહસ, ઉર્જા અને કાર્યક્ષમતામાં વધારાનો સંકેત માનવામાં આવે છે. નવા કાર્યોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી શકે છે.
બુધનો કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ
5 ઓગસ્ટે બુધ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. અહીં સૂર્ય અને ગુરૂની સાથે બુદની યુતિ બુધાદિત્ય રાજયોગ અને ત્રિગ્રહી યોગનું નિર્માણ કરશે. આ સંયોગ ઘણી રાશિઓને શુભ પરિણામ આપી શકે છે.
સૂર્યનો સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ
17 ઓગસ્ટે ગ્રહોના રાજા સૂર્ય પોતાની સ્વરાશિ સિંહમાં પ્રવેશ કરશે. આ ગોચરથી આત્મવિશ્વાસ, નેવૃત્વ ક્ષમતા અને માન-સન્માનમાં વધારાનો સંકેત મળે છે.
બુધની ચાલમાં પરિવર્તન
22 ઓગસ્ટે બુધ કર્ક રાશિમાંથી નીકળી સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
આ રાશિના જાતકોને મળી શકે છે લાભ
મિથુન રાશિઃ ઓગસ્ટ 2026 તમારા માટે નવી સિદ્ધિ લાવી શકે છે. શુભ યોગના પ્રભાવથી લાંબા સમય સુધી અટવાયેલા કામ પૂરા થવાની સંભાવના છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનવાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે. નોકરી કરનાર જાતકોને પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળવાનો યોગ છે. વેપારીઓને પણ સારી તક મળી શકે છે.
સિંહ રાશિઃ આ મહિને સૂર્યનું ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે ખાસ રહેશે. આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વ ક્ષમતામાં વધારો થશે. તમારી મહેનત અને પ્રતિભાની પ્રશંસા થશે. વરિષ્ઠનો સહયોગ મળી શકે છે. પરંતુ મોટા રોકાણ કે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં ઉતાવળ ન કરો.
તુલા રાશિઃ આ મહિને તમને ભાગ્યનો સાથ મળતા ઘણા અટવાયેલા કામ આગળ વધી શકે છે. શિક્ષણ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને વિદેશ સાથે જોડાયેલા કાર્યોમાં સફળતા મળવાનો સંકેત છે. વેપારીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ રહેશે. પરિવાર અને સંબંધોમાં મધુરતા રહેશે, પરંતુ ભાવનાઓના આવેશમાં આવી કોઈ નિર્ણય ન કરો.
મકર રાશિઃ તમારા માટે ઓગસ્ટનો મહિનો સારો રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે. અધિકારીઓની પ્રશંસા મળી શકે છે. કારોબારની અટવાયેલી યોજના આગળ વધી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારની સાથે આત્મવિશ્વાસ પણ વધશે. મહેનત અને ભાગ્યના સહયોગથી ઘણા મહત્વપૂર્ણ કામ થવાનો યોગ છે.