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  • /ઓગસ્ટ 2026 ગ્રહ ગોચર: 4 ગ્રહો બદલશે પોતાની ચાલ, આ રાશિઓના ભાગ્ય ખૂલશે અને મળશે મોટો આર્થિક લાભ

ઓગસ્ટ 2026 ગ્રહ ગોચર: 4 ગ્રહો બદલશે પોતાની ચાલ, આ રાશિઓના ભાગ્ય ખૂલશે અને મળશે મોટો આર્થિક લાભ

ઓગસ્ટ 2026મા શુક્ર, મંગળ, બુધ અને સૂર્ય પોતાની રાશિ બદલશે. તેનાથી ઘણા શુભ યોગનું નિર્માણ થશે. આ ફેરફારનો પ્રભાવ કરિયર, આર્થિક સ્થિતિ, સ્વાસ્થ્ય અને પારિવારિક જીવન પર જોવા મળશે. જ્યોતિષ અનુસાર કેટલીક રાશિઓ માટે આ મહિનો શુભ રહેશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 26, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:40 AM IST
ઓગસ્ટ 2026 ગ્રહ ગોચર: 4 ગ્રહો બદલશે પોતાની ચાલ, આ રાશિઓના ભાગ્ય ખૂલશે અને મળશે મોટો આર્થિક લાભ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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ઓગસ્ટ 2026 ગ્રહ ગોચર: 4 ગ્રહો બદલશે પોતાની ચાલ, આ રાશિઓના ભાગ્ય ખૂલશે
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