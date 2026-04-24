Astrology: શનિવાર સહિત આ 3 દિવસે નવા કપડા ખરીદવા પણ નહીં અને પહેરવા પણ નહીં, જાણો કારણ
New Clothes Astrology: નવા કપડા ખરીદવાની ઈચ્છા થાય કે જરૂર હોય એટલે લોકો ખરીદી કરી લેતા હોય છે. પરંતુ નવા કપડા ખરીદતાં પહેલા અને નવા કપડા પહેલીવાર પહેરતા પહેલા શુભ-અશુભ વાર વિશે વિચારવું જોઈએ. આવું કરવું શા માટે જરૂરી છે ચાલો તમને જણાવીએ.
- નવા કપડાની ખરીદી માટે અશુભ દિવસો.
- સપ્તાહના કયા દિવસ નવા કપડાની ખરીદી માટે અશુભ ?
- નવા કપડા ખરીદતાં પહેલા શુભ-અશુભ વાર વિશે વિચારવું
New Clothes astrology: નવા કપડાની શોપિંગ કરવી આજના સમયમાં ખૂબ સરળ થઈ ગઈ છે. તમે ઘરે બેસીને ફોનના માધ્યમથી પણ કપડાની ખરીદી કરી શકો છો. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તમે સપ્તાહના ખોટા દિવસે જો કપડાની ખરીદી કરી લો તો આ કપડાં તમારા માટે મુસીબતનું કારણ બની શકે છે ? 99% લોકો એ વાત નથી જાણતા કે અઠવાડિયાના ત્રણ દિવસ એવા છે જ્યારે નવા કપડાની ખરીદી કે નવા કપડાં પહેલીવાર પહેરવાનું પણ ટાળવું જોઈએ. આ ભુલ કરવાથી પોઝિટિવ એનર્જી ઘટે છે અને નેગેટિવ એનર્જી વધે. જો તમને પણ આ અંગે જાણકારી નથી તો ચાલો તમને જણાવીએ.
સપ્તાહના કયા દિવસ નવા કપડાની ખરીદી માટે અશુભ ?
જ્યોતિષ શાસ્ત્રીઓ અનુસાર સપ્તાહના કોઈપણ દિવસે અને ઈચ્છા થાય ત્યારે નવા કપડાની ખરીદી કરી લેવી ઘણી વખત અશુભ સાબિત થાય છે. શાસ્ત્ર અનુસાર નવા કપડાની ખરીદી માટે કે નવા કપડાં પહેલીવાર પહેરવા માટે રવિવાર, શનિવાર અને મંગળવાર શુભ નથી. એટલે કે આ ત્રણ વારે નવા કપડાની ખરીદી કરવાનું ટાળવું જોઈએ અને નવા કપડાં પહેલી વખત પહેરવાનું પણ ટાળવું જોઈએ. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર નવા કપડાની ખરીદી કરવા માટે શુક્રવાર સૌથી ઉત્તમ દિવસ છે. શુક્રવારે નવા કપડાં ખરીદવા અને નવા કપડાં પહેરવાથી શુક્ર મજબૂત થાય છે અને સૌભાગ્ય પણ વધે છે.
નવા કપડા કયા વારે ખરીદવા ?
શુક્રવાર સિવાય નવા કપડાની ખરીદી માટે બુધવાર અને ગુરુવારને પણ શુભ ગણવામાં આવે છે. ગુરુવાર અને બુધવારે નવા કપડાં પહેરવા પણ શુભ છે. નવા કપડાની ખરીદી માટે સોમવાર અશુભ નથી પરંતુ એટલો ફળદાયી પણ નથી જો સૌથી વધારે શુભ ફળ પ્રાપ્ત કરવું હોય અને શુક્ર ગ્રહને મજબૂત કરવો હોય તો નવા કપડાં શુક્રવારે ખરીદવા જોઈએ તેનાથી જીવનમાં સૌભાગ્ય અને સમૃદ્ધિ વધે છે.
આગળ જે રીતે જણાવ્યું તે રીતે નવા કપડાની ખરીદી શનિવાર, રવિવાર અને મંગળવારે કરવી નહીં. જો ઘરમાં પહેલાથી જ નવા કપડાં ખરીદેલા છે તો નવા કપડાને પહેલી વખત આ દિવસોએ પહેરવા પણ નહીં. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર શનિવારે પહેલી વખત નવું કપડું પહેરો તો શનિ સંબંધિત દોષ લાગે છે. રવિવારે નવા કપડાં પહેલી વખત પહેરવાથી સૂર્ય ગ્રહ સંબંધિત દોષ વધવાની સંભાવના હોય છે. તેવી જ રીતે મંગળવાર જે મંગળ ગ્રહનો વાર છે તે દિવસે પણ નવા કપડાં પહેરવાથી વિવાદ થઈ શકે છે.
નવા કપડાં પહેરતા પહેલા આ ઉપાય કરો
આજના સમયમાં ઓનલાઇન શોપિંગ કરો કે સ્ટોરમાંથી કપડાં ખરીદો તે કપડાં તમારી પહેલા અનેક લોકો ટ્રાય કરી ચૂક્યા હોય છે. જે કપડાને અનેક લોકો પહેરી ચુક્યા છે તેને પોતે પહેરતાં પહેલા મીઠાના પાણીથી સાફ કરવું જરૂરી છે જેથી તેની નેગેટિવ એનર્જી સાફ થઈ જાય. નવા કપડાને પહેલી વખત પહેરતાં પહેલા તેના પર થોડું મીઠાનું પાણી છાંટી દેવું. ત્યાર પછી જ કપડાં પહેરવા જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
