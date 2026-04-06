અખાત્રીજ પર બનશે અત્યંત શુભ ગજકેસરી યોગ, 3 રાશિવાળા નોટોમાં આળોટશે, મા લક્ષ્મીની અઢળક કૃપા વરસશે!

Gajkesari Yog On Akshaya Tritya: અક્ષય તૃતિયા એટલે કે અખાત્રીજના પર્વનું હિન્દુ ધર્મમાં અનેરું મહત્વ છે. આ વર્ષે 19 એપ્રિલના રોજ અખાત્રીજની ઉજવણી થશે. આ શુભ દિવસે અત્યંત શુભ એવો ગજકેસરી યોગ પણ બની રહ્યો છે. જાણો કઈ ભાગ્યશાળી રાશિઓ હશે જેને આ યોગ ફાયદો કરાવશે.

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 06, 2026, 11:38 AM IST
  • ગુરુ અને ચંદ્રની વિશેષ સ્થિતિ ગજકેસરી યોગ બનાવે છે. 
  • આ વખતે 19 એપ્રિલે અક્ષય તૃતિયા એટલે કે અખાત્રીજ પર ગજકેસરી યોગ બની રહ્યો છે. 
  • 3 રાશિના જાતકોને આ યોગ માતા લક્ષ્મીની અઢળક કૃપા અપાવી શકે છે.

Gajkesari Yog On Akshaya Tritya: જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરીઓ મુજબ ચંદ્ર અને ગુરુની વિશેષ સ્થિતિ ગજકેસરી યોગનું નિર્માણ કરે છે જે અત્યંત શુભ યોગ ગણાય છે. ગુરુ અને ચંદ્ર એક બીજાથી જ્યારે કેન્દ્ર સ્થાને હોય ત્યારે આ યોગ બનતો હોય છે. આ વખતે અખાત્રીજ પર  બની રહેલો આ યોગ કઈ રાશિઓને બખ્ખે બખ્ખા કરાવશે તે ખાસ જાણો. 

તુલા રાશિ
અખાત્રીજ પર બનનારો ગજકેસરી રાજયોગ તુલા રાશિના જાતકોને બંપર લાભ કરાવી શકે છે. લક્ષ્મી માતાની અપાર કૃપા વરસશે. સારા દિવસો શરૂ થશે. ધન ધાન્યમાં વધારો થશે. વેપાર ધંધામાં પણ પ્રગતિ કરશો. સંપત્તિ ખરીદી શકો છો. બંપર કમાણીના યોગ બની રહ્યા છે. 

મેષ રાશિ
મેષ રાશિવાળા માટે પણ અખાત્રીજ પર બનનારો આ યોગ ફાયદાકારક રહી શકે છે. કરિયરમાં ખુબ પ્રગતિ થશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. જે કામમાં હાથ નાખશો તેમાં સફળતા મળી શકે છે. નવી નોકરીના યોગ બની શકે છે. નવા કામની શરૂઆત કરી શકો છો. કોઈ જૂના રોગથી છૂટકારો મળી શકે. વિદેશમાં નોકરીનું સપનું પૂરું થઈ શકે. 

ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના વેપારીઓ માટે આ સમય  ખુબ સાબિત થઈ શકે છે. કમાણીના સાધનો વધશે. રોકાણથી સારો લાભ થઈ શકે છે. નવી નોકરીની ઓફર આવી શકે. પદોન્નતિ થઈ શકે છે. નવો બિઝનેસ શરૂ કરી શકો. વિદેશાગમનની પણ તક મળી શકે. મકાન કે વાહન ખરીદવાનું સપનું સાકાર થઈ શકે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

