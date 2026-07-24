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26 જુલાઈની સવારે ગુરુ-ચંદ્ર વચ્ચે બનશે રાશિ પરિવર્તન યોગ: 3 રાશિઓને આર્થિક અને કરિયરમાં થશે મોટો લાભ

ગુરૂ અને ચંદ્રમા વચ્ચે 26 જુલાઈની સવારે રાશિ પરિવર્તન યોગ બનશે. આ યોગ બનવાથી કેટલીક રાશિઓને જીવનમાં સુખદ પરિણામ મળી શકે છે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 24, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:37 PM IST
26 જુલાઈની સવારે ગુરુ-ચંદ્ર વચ્ચે બનશે રાશિ પરિવર્તન યોગ: 3 રાશિઓને આર્થિક અને કરિયરમાં થશે મોટો લાભ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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