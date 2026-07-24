/26 જુલાઈની સવારે ગુરુ-ચંદ્ર વચ્ચે બનશે રાશિ પરિવર્તન યોગ: 3 રાશિઓને આર્થિક અને કરિયરમાં થશે મોટો લાભ

ગુરૂ ગ્રહ અને ચંદ્રમા વચ્ચે 26 જુલાઈની સવારે રાશિ પરિવર્તન યોગ બનશે. રાશિ પરિવર્તન યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે કોઈપણ બે ગ્રહ એક-બીજાની રાશિઓમાં બિરાજમાન હોય છે. 26 જુલાઈએ સવારે ગુરૂ, ચંદ્રમાની રાશિ કર્કમાં હશે અને ચંદ્રમા ગુર ગ્રહની રાશિ ધનમાં હશે અને રાશિ પરિવર્તન યોગ બનશે. આ શુભ યોગ બનવાથી કેટલાક જાતકોને જીવનમાં સુખદ પરિણામ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ રાશિઓને કરિયર અને આર્થિક ક્ષેત્રોમાં ઈચ્છીત પરિણામ મળવાનો યોગ છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
મિથુન રાશિ
ગુરૂ વર્તમાનમાં તમારી રાશિથી બીજા ભાવ એટલે કે ધન ભાવમાં છે. તો ચંદ્રમા 26 જુલાઈએ સવારે તમારી રાશિથી સાતમાં ભાવમાં ગોચર કરશે અને ગુરૂ-ચંદ્ર વચ્ચે રાશિ પરિવર્તન યોગ બનશે. આ યોગ બનવાથી તમને સામાજિક સ્તર પર ખ્યાતી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અટવાયેલું ધન પરત મળી શકે છે. આ રાશિના જાતકોને પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થઈ શકે છે. કારોબારીઓની યોજના સફળ થશે. આ રાશિના નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. કેટલાક લોકો પોતાનું કામ શરૂ કરવાનો વિચાર બનાવી શકે છે.
તુલા રાશિ
ગુરૂ ગ્રહ પોતાની રાશિથી દસમાં ભાવ એટલે કે કર્મ ભાવમાં બિરાજમાન છે. 26 જુલાઈએ ચંદ્રમાનું ગોચર તમારા પરાક્રમ ભાવમાં થશે. તેથી 26 જુલાઈ બાદના દિવસો તમારા માટે ખાસ રહેશે. કારોબારીઓને નવી ડીલ મળી શકે છે. જે લોકો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સામેલ થશે તેને સફળતા મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે. શુભ ફળની પ્રાપ્તિ માટે ઉપાય તરીકે માતા લક્ષ્મીના મંત્રોનો જાપ કરી શકો છો.
વૃશ્ચિક રાશિ
મંગળની રાશિ વૃશ્ચિકના જાતકો માટે પણ રાશિ પરિવર્તન યોગ સુખદ રહેવાનો છે. આવું એટલા માટે કારણ કે ચંદ્રમા આ યોગ દરમિયાન તમારા ધન ભાવમાં રહેશે અને ગુરૂ ભાગ્ય ભાવમાં. તેથી આ સમયે તમને ભાગ્યનો સહયોગ મળી શકે છે અને આર્થિક પ્રગતિની તક મળી શકે છે. જે લોકો લાંબા સમયથી નોકરીમાં પરિવર્તન કરવા ઈચ્છે છે તેની મનોકામના પૂરી થઈ શકે છે. વિદેસ સાથે જોડાયેલું કામ કરનારને પ્રમોશન મળવાનો યોગ છે. આ યોગને કારણે તમારા પારિવારિક જીવનમાં શાંતિ રહેશે.