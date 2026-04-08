બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી: ભાગ્યશાળી છે આ રાશિઓ, આગામી 8 મહિના અકલ્પનીય છપ્પરફાડ લાભ થશે

Baba Vanga Predictions For 2026: વર્ષ 2026ના ત્રણ મહિના તો પસાર થઈ ગયા અને ચોથો મહિનો એપ્રિલ ચાલુ છે. બલ્ગેરિયાના જાણીતા ભવિષ્યવક્તા બાબા વેંગાની કેટલીક ભવિષ્યવાણીઓ સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ વાયરલ છે. જેમાં વર્ષ 2026 વિશે પણ ભવિષ્યવાણીઓ છે. વર્ષ 2026નો બાકીનો સમય કઈ રાશિના જાતકો માટે ઉત્તમ અને લાભકારી રહેશે તે ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 08, 2026, 03:02 PM IST

બલ્ગેરિયાના જાણીતા ભવિષ્યવક્તા બાબા વેંગા તેમની સટિક ભવિષ્યવાણીઓ માટે આજે પણ એટલા જ ચર્ચામાં રહે છે. જો કે તેમની ભવિષ્યવાણીઓ મોટાભાગે અસ્પષ્ટ અને વ્યાખ્યાઓ પર નિર્ભર હોય છે. વર્ષ 2026 માટે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ આમ તો ચિંતાજનક છે કારણ કે તેમણે વૈશ્વિક આર્થિક સંકટ, કુદરતી આફતો, ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ, એલિયન સંપર્ક, અને એઆઈના વર્ચસ્વ વિશે વાતો કરેલી છે. પરંતુ કેટલીક સકારાત્મક વાતો પણ છે જેમાં કેટલાક સ્ત્રોતોમાં તેમની વાયરલ ભવિષ્યવાણીનો હવાલો આપીને કેટલીક રાશિઓ માટે આ વર્ષ ખુબ લકી ગણાવવામાં આવ્યું છે. બાબા વેંગાની આ ભવિષ્યવાણીઓ વિવિધ મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે જેમાં બાબા વેંગાના દાવાઓને જોડીને વ્યાખ્યા કરાઈ છે. પરંતુ આ ભવિષ્યવાણીઓ આધ્યાત્મિ/જ્યોતિષીય વિશ્વાસ પર આધારિત છે. જાઓ કઈ રાશિઓનો ઉલ્લેખ છે. 

મેષ રાશિ
વર્ષ 2026નો હવેનો સમય મેષ રાશિવાળાઓ માટે ઉર્જા અને સાહસનો રહેશે. આ વર્ષે વધુ જોખમ લેવાનો સમય છે. કરિયરમાં અચાનક પ્રમોશન કે નવો બિઝનેસ શરૂ કરવાના યોગ બનશે. જે તમને  કરોડપતિ બનાવી શકે. જૂના રોકાણથી મોટો લાભ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે પરંતુ ઉતાવળથી બચવું. પ્રેમજીવનમાં રોમાંસ વધશે. મંગળવારે હનુમાન ચાલીસા કરવા જોઈએ. લાલ કલર લકી ગણવામાં આવ્યો છે. 

વૃષભ રાશિ
વૃષભ  રાશિના જાતકોને તેમની આકરી મહેનતનું ફળ મળી શકે છે. નોકરીમાં પગાર વધારો કે વારસાથી લાભ થઈ શકે છે. 2026ના મધ્યમાં કોઈ મોટું રોકાણ (રિયલ એસ્ટેટ) તમને ધનાઢ્ય બનાવી શકે છે. કૌટુંબિક સુખ વધશે. પરંતુ ખર્ચા પર નિયંત્રણ રાખો. સ્વાસ્થ્યમાં પાચન સંબંધિત સાવધાની વર્તો. એવી સલાહ આપવામાં આવી છે કે શુક્રવારે સફેદ વસત્રો દાન કરવા. લીલો કલર લકી ગણવામાં આવ્યો છે. 

મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિવાળા માટે આ વર્ષ નેટવર્કિંગનું છે. નવી જોબ, પાર્ટનરશીપ, કે ક્રિએટિવ પ્રોજેક્ટ્સથી લાખો કમાણી થાય તેવા યોગ, ડિજિટલ  બિઝનેસ (ઓનલાઈન ટ્રેડિંગ)માં મોટો બ્રેકથ્રુ મળવાની શક્યતા. મુસાફરી ફાયદાકારક રહી શકે. પરંતુ માનસિક તણાવથી બચવું. પ્રેમમાં નવી શરૂઆત થઈ શકે. બુધવારે ગણેશજીની પૂજા કરવી જોઈએ. પીળો લકી કલર ગણવામાં આવ્યો છે. 

 

 

સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોને 2026માં પ્રમોશન કે એવોર્ડ મળશે. જે ફાઈનાન્શિયલ ગ્રોથ  લાવશે. બિઝનેસમાં વિસ્તારથી કરોડોનું ટર્નઓવર થઈ શકે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. સ્વાસ્થ્ય સારું, પરંતુ અહંકારથી બચવું. પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ રહેશે. રવિવારે સૂર્યને જળ ચડાવવું જોઈએ. સોનેરી રંગ લકી ગણવામાં આવ્યો છે. 

કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિવાળા માટે પણ વર્ષ 2026નો આ સમય ટેક રિલેટેડ વેન્ચર્સમાં સફળતા અપાવી શકે છે. જૂના આઈડિયાઝ નવી રીતે અજમાવવાથી પૈસો કમાઈ શકો છો. સામાજિક કાર્યોથી અકલ્પનીય લાભ થઈ શકે. મિત્રો સાથે સાથ મજબૂત થશે. પરંતુ અલગાવથી સાવધાન રહેવું. ઊંઘનું ધ્યાન રાખવં. શનિવારે તેલનું દાન કરો. આસમાની કલર તમારા માટે શુભ રહેશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

