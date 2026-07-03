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બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી: આવતા અઠવાડિયાથી આ 5 રાશિઓનું ચમકશે ભાગ્ય, ચારેય તરફથી થશે ધનલાભ; મળશે મોટી સફળતા!

Baba Vanga Rashifal 2026: જુલાઈના આ અઠવાડિયે બાબા વેંગા સાથે જોડાયેલી ભવિષ્યવાણીની ચર્ચા ફરી એકવાર શરૂ થઈ ગઈ છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, 6 થી 12 જુલાઈ સુધીનો સમય વૃષભ, કન્યા સહિત 5 રાશિઓ માટે શુભ રહેવાનો છે. આ રાશિઓના પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઈફમાં ચાલી રહેલી પરેશાનીઓ એક પછી એક ખતમ થતી જશે અને કરિયરમાં પણ તેજી જોવા મળશે. ચાલો જોઈએ કે, 6 થી 12 જુલાઈને લઈને કરવામાં આવેલી બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીમાં કઈ-કઈ રાશિઓને લાભ મળવાનો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 03, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:43 PM IST
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી: આવતા અઠવાડિયાથી આ 5 રાશિઓનું ચમકશે ભાગ્ય, ચારેય તરફથી થશે ધનલાભ; મળશે મોટી સફળતા!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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