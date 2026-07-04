/બાબા વેંગા, નાસ્ત્રેદમસ અને ભવિષ્યમાલિકા... ત્રણેયની આ 5 ભયાનક ભવિષ્યવાણીઓથી દુનિયામાં ખળભળાટ! જાણો

2026 Predictions: શું નોસ્ત્રાડેમસ અને બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ ખરેખર શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણના શ્લોકો સાથે મેળ ખાય છે? શાસ્ત્રો અનુસાર, જ્યારે પૃથ્વી પર અધર્મ ચરમસીમાએ પહોંચે છે, ત્યારે શાસકો સ્વાર્થી બની જાય છે, અને વિચિત્ર રોગચાળો ફેલાય છે જેના કારણે લોકો ચાલતા જતા મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે પૂર્વ, ભારતની પવિત્ર ભૂમિમાંથી એક દૈવી શક્તિ ઉભરી આવશે, જે સમગ્ર વિશ્વને આધ્યાત્મિક માર્ગ બતાવશે. આનો અર્થ એ છે કે જ્યારે આપણે આ વિવિધ સ્ત્રોતો જેમાં પૌરાણિક ગ્રંથો, જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અને નોસ્ત્રાડેમસ અને બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓને એકસાથે ધ્યાનમાં લઈએ છીએ, ત્યારે કેટલીક આશ્ચર્યજનક સમાનતાઓ ઉભરી આવે છે. આ સૂચવે છે કે આવનારો સમય મોટા ફેરફારોથી ભરેલો હોઈ શકે છે. તો ચાલો આ દરેક ચોક્કસ ભવિષ્યવાણીઓ વિશે જાણીએ.
ઘણા પ્રાચીન ગ્રંથો અને ભવિષ્યવાણીઓ સૂચવે છે કે ભવિષ્યમાં પ્રકૃતિનું સંતુલન ખોરવાઈ શકે છે. હવામાન પહેલા જેવું નહીં રહે. કેટલીક જગ્યાએ અચાનક ભારે વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે અન્ય જગ્યાએ લાંબા સમય સુધી દુષ્કાળ પડી શકે છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં, ખેતી અને જીવન બંનેને અસર થશે, અને પાણી અંગેના સંઘર્ષો પણ વધી શકે છે.
કેટલીક ભવિષ્યવાણીઓ એમ પણ જણાવે છે કે પૃથ્વીનો દેખાવ બદલાવા લાગશે. સમુદ્રનું સ્તર ધીમે ધીમે વધશે, અને તેની અસરો દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો પર સ્પષ્ટપણે દેખાશે. ભવિષ્યમાલિકામાં ઉલ્લેખ છે કે સમુદ્રનું પાણી એટલું વધી શકે છે કે તે જગન્નાથ પુરી મંદિરના પગથિયાં સુધી પહોંચી જશે.
નોસ્ત્રાદમસ અને બાબા વેંગા પણ સમાન ભય વ્યક્ત કર્યો છે. તેમના મતે, મોટા વાવાઝોડા અને સુનામી દરિયાકાંઠાના શહેરોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. વધુમાં, આગામી વર્ષોમાં પીવાના પાણીની અછત એક ગંભીર સમસ્યા બની શકે છે.
શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણમાં પણ આ પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં જણાવાયું છે કે દુષ્કાળને કારણે, લોકો ખોરાક માટે સંઘર્ષ કરશે, અને હવામાન એટલું અસ્થિર બનશે કે ક્યારેક અતિશય ઠંડી, ક્યારેક તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશ, અને ક્યારેક તીવ્ર પવન જીવન મુશ્કેલ બનાવશે. આનો અર્થ એ છે કે જ્યારે વરસાદ નહીં પડે ત્યારે દુષ્કાળ પડશે, અને લોકો ભૂખ અને ભયથી પીડાશે. બદલાતા હવામાનને કારણે જીવન વધુ મુશ્કેલ બનશે.
ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ સૂચવે છે કે ભવિષ્યમાં વિશ્વ એક મોટા અને વિનાશક યુદ્ધનો સામનો કરી શકે છે. કેટલાક લોકો આને ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધ સાથે જોડે છે, જેમાં ઘણા દેશો સામેલ થશે અને સમગ્ર વિશ્વની વસ્તીને અસર કરશે.
બાબા વેંગાએ ચેતવણી પણ આપી હતી કે 21મી સદીમાં શક્તિશાળી રાષ્ટ્રો વચ્ચે સંઘર્ષો વધી શકે છે, જે પરમાણુ યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ તરફ દોરી શકે છે. આવા સંઘર્ષની અસર ફક્ત દેશો સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં, પરંતુ સમગ્ર માનવતા ભોગવી શકે છે.
નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓમાં એક મોટા, લાંબા સમય સુધી ચાલનારા યુદ્ધનો પણ ઉલ્લેખ છે. તેમણે સંકેત આપ્યો કે આ સંઘર્ષ ઘણા વર્ષો સુધી ચાલુ રહી શકે છે અને વિશ્વમાં અસ્થિરતા વધારી શકે છે.
તે જ સમયે, ભવિષ્યમલિકામાં એક અલગ દૃશ્યનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં જણાવાયું છે કે એક એવો સમય આવશે જ્યારે આકાશમાં બે સૂર્ય દેખાશે. કેટલાક લોકો આને ખગોળીય ઘટના અથવા વિસ્ફોટ સાથે જોડે છે. તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે પૃથ્વી અંધકારના સમયગાળામાં ડૂબી જશે, જે ઘણા દિવસો સુધી ચાલી શકે છે.
આ બધા તથ્યોને એકસાથે લેતા, વિવિધ સ્ત્રોતો સમાન ચેતવણી આપતા હોય તેવું લાગે છે: ભવિષ્યના યુદ્ધો અને તેમની સાથે સંકળાયેલા ભયાનક સંજોગો માનવ જીવન પર ઊંડી અસર કરી શકે છે.
ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ સૂચવે છે કે સમય જતાં શાસન નબળું પડી શકે છે. ખાસ કરીને કળિયુગના અંતિમ તબક્કામાં, એવા લોકો સત્તામાં આવી શકે છે જેમના નિર્ણયો સમાજના શ્રેષ્ઠ હિતમાં નહીં, પરંતુ તેમના પોતાના સ્વાર્થી હિત માટે હશે. દયા, ન્યાય અને ન્યાયીપણા જેવા મૂલ્યો ધીમે ધીમે ઘટતા જઈ શકે છે.
ભવિષ્યની કથામાં એવા સમયનો પણ ઉલ્લેખ છે જ્યારે કાયદો તેની અસરકારકતા ગુમાવશે અને વ્યવસ્થા વિખેરાઈ જશે. લોકોમાં વિશ્વાસ ઓછો થશે, અને પરિસ્થિતિ એટલી બગડી શકે છે કે લોકો એકબીજાની વિરુદ્ધ પણ થઈ શકે છે.
શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણના શ્લોકો પણ આ તરફ નિર્દેશ કરે છે. તેમાં જણાવાયું છે કે શાસકો લોભથી ભરાઈ જશે, ખોટા કામોમાં વ્યસ્ત રહેશે, અને તેમનું વર્તન બગડશે. તેઓ સચ્ચાઈના માર્ગથી ભટકી જશે અને ફક્ત પોતાના ફાયદા વિશે જ વિચારશે.
બીજા વર્ણનમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે શાસન જૂઠાણા, ઢોંગ અને અપૂર્ણ સમજણ પર આધારિત હશે. પરિણામે, સત્યનું મૂલ્ય ઘટશે, અને જે નેતાઓ લોકોનું રક્ષણ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે તેઓ પોતે જ તેમનું શોષણ કરશે.
નોસ્ટ્રાડેમસ એવા સમયગાળાની પણ ભવિષ્યવાણી કરે છે જ્યારે કેટલાક શક્તિશાળી પરંતુ ગેરમાર્ગે દોરાયેલા વ્યક્તિઓ વિશ્વમાં અશાંતિ અને અરાજકતા ફેલાવશે.
ઘણા ગ્રંથો અને ભવિષ્યવાણીઓ સૂચવે છે કે ભવિષ્યમાં આરોગ્ય માટે નોંધપાત્ર પડકારો આવી શકે છે. વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિ છતાં, નવા અને અસામાન્ય રોગો ફેલાઈ શકે છે, જેની સારવાર સરળતાથી ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. આનાથી લોકો માટે પોતાનું રક્ષણ કરવું મુશ્કેલ બની શકે છે.
ભવિષ્ય પુરાણ પણ આવી જ પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરે છે. તે જણાવે છે કે સમય જતાં, હવા અને પાણી બંને પ્રદૂષિત થશે, જેના કારણે નવી મહામારી ફેલાશે. આ રોગો ઝડપથી ફેલાઈ શકે છે અને ટૂંકા ગાળામાં મોટી સંખ્યામાં લોકોને અસર કરી શકે છે.
બાબા વેંગા પણ એક અલગ ચેતવણી જાહેર કરી હતી. તેણીએ જણાવ્યું હતું કે બરફ નીચે દટાયેલા જૂના અને ખતરનાક વાયરસ ફરીથી સક્રિય થઈ શકે છે, જેનાથી નવી વૈશ્વિક મહામારીનું જોખમ વધી શકે છે.
ભવિષ્ય પુરાણ પરિસ્થિતિને વધુ ભયાનક વર્ણવે છે. તે ઉલ્લેખ કરે છે કે કેટલાક રોગો એટલા અચાનક અને જીવલેણ હશે કે લોકો ચાલતા ચાલતા મૃત્યુ પામશે, અને પરિસ્થિતિ એટલી ભયાનક બની શકે છે કે મૃતકોની સંભાળ રાખવા માટેનો સ્ટાફ પણ અપૂરતો હોઈ શકે છે.
ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ મુશ્કેલ સમય અને કટોકટીની ભવિષ્યવાણી કરે છે, પરંતુ તેઓ આશાસ્પદ શરૂઆતનો સંકેત પણ આપે છે. વિવિધ ગ્રંથો અને ભવિષ્યવેત્તાઓ અનુસાર, જ્યારે પરિસ્થિતિ સૌથી ખરાબ હશે, ત્યારે એક દૈવી શક્તિનો ઉદય થશે જે વિશ્વને યોગ્ય દિશામાં માર્ગદર્શન આપશે.
શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ અને કલ્કી પુરાણમાં જણાવાયું છે કે ભગવાન વિષ્ણુનો જન્મ કલ્કી અવતાર તરીકે થશે. તેમનો જન્મ શંભલા નામના સ્થળે એક બ્રાહ્મણ પરિવારમાં થશે તેવું કહેવાય છે. તેઓ અધર્મનો નાશ કરશે અને ધર્મને ફરીથી સ્થાપિત કરશે.
ભવિષ્ય મલાઈકામાં પણ આવું જ વર્ણન જોવા મળે છે. સંત અચ્યુતાનંદજીના મતે, ભગવાન જગન્નાથ કલ્કી અવતાર તરીકે પ્રગટ થશે, દુષ્ટતાનો અંત લાવશે અને તેમના ભક્તોનું રક્ષણ કરશે. આ પછી શાંતિ અને સત્યનો લાંબા સમય સુધી ચાલતો યુગ આવશે.
નોસ્ટ્રાડેમસ અને એડગર કેયસે પૂર્વ, એટલે કે ભારત સાથે સંકળાયેલા એક મહાન વ્યક્તિના ભવિષ્યના આગમન વિશે પણ વાત કરી હતી. તેમના મતે, આ નેતૃત્વ વિશ્વને શાંતિ અને આધ્યાત્મિક માર્ગ તરફ દોરી જશે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.