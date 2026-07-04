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બાબા વેંગા, નાસ્ત્રેદમસ અને ભવિષ્યમાલિકા... ત્રણેયની આ 5 ભયાનક ભવિષ્યવાણીઓથી દુનિયામાં ખળભળાટ! જાણો

2026 Predictions: શું તમે જાણો છો કે મહાન ભવિષ્યવક્તા નોસ્ત્રાડેમસ, બાબા વેંગા અને પ્રાચીન ભારતીય ગ્રંથ ભવિષ્ય મલાઈકા ભવિષ્ય વિશે સમાન, હૃદય ધ્રુજાવી દે તેવી ચેતવણીઓ આપે છે? આ ભવિષ્યવાણીઓ અનુસાર, વિશ્વ ટૂંક સમયમાં વિનાશક ચક્રવ્યૂહમાં ફસાઈ જશે. તો ચાલો આ દરેક ભવિષ્યવાણીઓ વિશે જાણીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 04, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:25 PM IST
બાબા વેંગા, નાસ્ત્રેદમસ અને ભવિષ્યમાલિકા... ત્રણેયની આ 5 ભયાનક ભવિષ્યવાણીઓથી દુનિયામાં ખળભળાટ! જાણો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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બાબા વેંગા, નાસ્ત્રેદમસ અને ભવિષ્યમાલિકા... 5 ભયાનક ભવિષ્યવાણીઓથી ખળભળાટ!
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