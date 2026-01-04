Prev
Bad Habits to Avoid: તમને નરક તરફ ધકેલે છે આ 3 ખરાબ આદતો, ભગવદ ગીતામાં પણ તેનો ઉલ્લેખ

Bad Habits to Avoid: ભગવદ ગીતામાં એવી કેટલીક ખરાબ આદતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જે વ્યક્તિને નરક તરફ દોરી જાય છે. મનુષ્યે આ આદતોથી બચવું જોઈએ. ચાલો આ બુરી આદતો વિશે જાણીએ જેનો તમારે આજે જ ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 04, 2026, 11:03 AM IST

Bad Habits to Avoid: ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે એવી 3 આદતો વિશે જણાવ્યું છે જે માણસ માટે નરકના દ્વાર ખોલે છે. ભગવદ ગીતામાં આ વિશે વિગતવાર વર્ણન મળે છે. ઘણીવાર માણસ પોતાની રોજિંદી જીવનશૈલીની ભૂલોને કારણે અધોગતિ તરફ જાય છે. ગીતાના અધ્યાયમાં આ ત્રણ આદતોને જીવનમાં તણાવ અને ઝઘડાનું મુખ્ય કારણ ગણાવવામાં આવી છે.

ગીતાના શ્લોક “त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन: | काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ||” માં આ ત્રણ બુરાઈઓનો ઉલ્લેખ છે. જેમાં કામ (વાસના/ઈચ્છા), ક્રોધ (ગુસ્સો) અને લોભ (લાલચ) નો સમાવેશ થાય છે. જે લોકોની ઈચ્છાઓ બેલગામ હોય છે, જેઓ વાત-વાતમાં ગુસ્સો કરે છે અને જેઓ લાલચુ હોય છે, તેઓ નરકના દ્વારની નજીક જાય છે. સુખી જીવન માટે આ આદતોનો ત્યાગ કરવો અનિવાર્ય છે.

અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ (કામ)
વ્યક્તિની અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ તેને અંધ બનાવી દે છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે વ્યક્તિએ જીવનમાં માત્ર જરૂરી વસ્તુઓની જ ભૂખ રાખવી જોઈએ. મોટી ગાડી, મોંઘો ફોન અને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ પાછળની આંધળી દોટ વ્યક્તિના પતનનું કારણ બને છે.

ક્રોધ (ગુસ્સો કરવો)
નાની-નાની વાતો પર ગુસ્સો કરવો યોગ્ય નથી. ક્રોધ માત્ર તણાવ અને ઝઘડા જ પેદા નથી કરતું, પણ તેનાથી માણસ પોતાની બુદ્ધિ અને વિવેક પણ ખોઈ બેસે છે. ક્રોધિત વ્યક્તિ ક્યારેય સાચો નિર્ણય લઈ શકતી નથી, તેથી ક્રોધથી બચવું જોઈએ.

લોભ (લાલચ)
જો કોઈ વ્યક્તિ અત્યંત લાલચુ હોય, તો તે ભ્રષ્ટાચાર અને છેતરપિંડીના માર્ગે ચાલવા લાગે છે. માણસ પાસે જેટલું છે તેમાં સંતોષ માનવો જોઈએ. લાલચુ વ્યક્તિને ક્યારેય શાંતિ મળતી નથી, કારણ કે તે હંમેશા 'વધારે' મેળવવાની લ્હાયમાં હેરાન થતો રહે છે.

ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ધાર્મિક માન્યતાઓ પર આધારિત છે અને માત્ર જાણકારી માટે આપવામાં આવી છે. Z 24 Kalak આની પુષ્ટિ કરતું નથી.
 

bad Habits to AvoidPeople Go to HellBad Habits to Avoid in hindiBhagavad Gita quotesLord Krishna

