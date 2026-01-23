Prev
આજે વસંત પંચમી, 4 ગ્રહોનો દુર્લભ સંયોગ આ રાશિવાળાને કરાવશે બંપર આર્થિક લાભ! ભાગ્યનો ભરપૂર સાથ મળશે

Basant Panchami 2026: આજે વસંત પંચમીના દિવસે ચાર ગ્રહો ભેગા થઈને અત્યંત શુભ સંયોગ બનાવી રહ્યા છે. આ સંયોગ કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ખુબ ફળદાયી રહી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓમાં તમારી રાશિ સામેલ છે કે નહીં. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 23, 2026, 09:56 AM IST

Basant Panchami 2026 Rashifal: મહા સુદ પાંચમ એટલે વસંત પંચમી. આ વખતે આ પર્વની ઉજવણી આજના એટલે કે 23 જાન્યુઆરીના રોજ થઈ રહી છે. સૂર્યોદય સાથે જ આ તહેવારની ઉજવણી શરૂ થઈ. આજના દિવસે માતા સરસ્વતીની પૂજાનું વિશેષ મહત્વ છે. શુભ કાર્યો માટે વસંત પંચમી ખુબ સારી ગણાય છે. આ દિવસે લગ્ન, જનોઈ, બાબરી, નામકરણ, ગૃહ પ્રવેશ અને ખરીદી જેવા કામ થાય છે. એવી માન્યતા પણ છે કે આ દિવસે લગ્નના તાંતણે બંધાનારા દંપત્તિને દેવી દેવતાઓના આશીર્વાદ મળે છે. આ સાથે આજના દિવસનું મહત્વ એટલે પણ વધે છે કારણ કે આજે ચાર ગ્રહો સૂર્ય, બુધ, મંગળ અને શુક્ર એક સાથે મકર રાશિમાં બિરાજમાન થઈ રહ્યા છે. આ સંયોગ કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે. 

મેષ રાશિ
મેષ રાશિવાળા માટે આ સંયોગ ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. કામ કરવાની ઉર્જા વધશે. કરિયરમાં નવી નવી તકો મળી શકે છે. નોકરીયાતોને નવી જવાબદારી કે આગળ વધવાની તક મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય સારો રહેશે. મહેનતનું મીઠું ફળ ચાખવા મળી શકે છે. 

વૃષભ રાશિ
વૃષભ  રાશિના જાતકો માટે પણ આ સંયોગ આર્થિક રીતે સારો રહી શકે છે. અટવાયેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે અને કરિયરમાં સ્થિરતા આવશે. વેપારી જાતકોને નવી ડીલ થઈ શકે છે. જો કે ખર્ચા પણ વધી શકે છે. બધુ મળીને આર્થિક મોરચે સ્થિતિ સારી રહેશે. 

મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે પણ વસંત પંચમીના દિવસે સર્જાયેલો આ યોગ નવી યોજનાઓ લાવનારો રહી શકે છે. નોકરીમાં  બદલાવ, પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળવાના સંકેત છે. વાણીનો પ્રભાવ વધશે. રચનાત્મક કામ, મીડિયા, લેખન, શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા જાતકો માટે સમય સારો રહી શકે છે. 

સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોનું માન સન્માન વધી શકે છે. નોકરીમાં અધિકારીઓને સહયોગ મળશે. લીડરશીપના કામોમાં સફળતા મળી શકે છે. સરકારી કામ કે પ્રશાસન સાથે જોડાયેલા લોકો માટે આ સમય અનુકૂળ રહેશે. અહંકાર અને ઉતાવળથી અંતર જાળવજો તો લાભ મળી શકશે. 

મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે પણ આ સંયોગ શુભ છે કારણ કે આ રાશિમાં જ આ સંયોગ બની રહ્યો છે આથી મકર રાશિના જાતકોને સૌથી વધુ લાભ મળશે. નોકરીમાં પ્રમોશન, નવી જવાબદારી કે કરિયરમાં મોટી પ્રગતિના સંકેત છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. લોકો તમારા કામને બિરદાવશે. જે લોકો લાંબા સમયથી મહેનત કરતા હતા તેમને તેનું ફળ મળી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

