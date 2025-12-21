Vastu Tips: બાથરુમમાં ક્યારેય ન રાખવી આ વસ્તુઓ, રાખવાથી વધવા લાગે છે આર્થિક તંગી, રાખી હોય તો તુરંત કાઢજો
Bathroom Vastu Tips: ઘરના બાથરુમમાં રોજની જરૂરીયાતની અનેક વસ્તુઓ રાખેલી હોય છે. પરંતુ તેમાંથી કેટલીક વસ્તુઓ એવી હોય છે જે વાસ્તુ દોષ સર્જે છે. આજે તમને જણાવીએ ઘરના બાથરુમમાં કઈ વસ્તુઓ ન રાખવી. આ વસ્તુઓ જીવનમાં સમસ્યાઓ વધારે છે.
Trending Photos
Bathroom Vastu Tips: વાસ્તુ આપણા જીવનમાં વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. વાસ્તુ સંબંધિત કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. કારણકે જો આપણા ઘરે અને કાર્ય સ્થળ પર વાસ્તુ સંબંધી આ નિયમોનું પાલન ન થાય તો જીવનમાં દરેક દરિદ્રતા વધવા લાગે છે. એક પછી એક આર્થિક સંકટ વધે છે. ખાસ કરીને ઘર સંબંધિત કેટલાક નિયમોનું પાલન ન થાય તો મા લક્ષ્મી રિસાઈને જતા રહે છે.
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં રહેલી દરેક વસ્તુ સકારાત્મક અને નકારાત્મક ઉર્જાને આકર્ષિત કરે છે. એટલા માટે જ ઘરના મુખ્ય દ્વાર, મંદિર, રસોડું, બેડરૂમ અને બાથરૂમ સંબંધિત વસ્તુ નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી હોય છે. સામાન્ય રીતે લોકો ઘરમાં શું રાખવું અને શું ન રાખવું તેનું ધ્યાન આપતા હોય છે પરંતુ બાથરૂમ સંબંધિત મહત્વના નિયમને ભૂલી જાય છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં રહેલા બાથરૂમના કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવું પણ જરૂરી છે. જો બાથરૂમ સંબંધિત આ નિયમોનું પાલન કરવામાં ન આવે તો વાસ્તુદોષ લાગે છે અને ઘરના લોકોને આર્થિક તંગીનો સામનો કરવો પડે છે.
આજે તમને બાથરૂમમાં કઈ વસ્તુઓ ન રાખવી તેના વિશે જણાવીએ. બાથરૂમમાં રોજની જરૂરિયાતની અલગ અલગ વસ્તુઓ રાખેલી હોય છે. તેથી જ લોકો ધ્યાન નથી આપતા કે તેમાં ખરેખર શું રાખવું જોઈએ અને શું નહીં. ઘણી વખત નજરની સામે જ વાસ્તુદોષ સર્જતી વસ્તુ હોય છે પરંતુ જાણકારીના અભાવના કારણે લોકો તેને દૂર કરી શકતા નથી. આજે તમને આવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જો તમારા બાથરૂમમાં પણ આ વસ્તુ તમને દેખાય તો તેને તુરંત બહાર કરી દેજો. કારણ કે આ વસ્તુઓ ખૂબ જ ઝડપથી પોતાના તરફ નકારાત્મક ઉર્જા આકર્ષિત કરે છે જેની અસર તમારા જીવનને પણ થવા લાગશે.
તૂટેલો અરીસો
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર બાથરૂમમાં તૂટેલો અરીસો ક્યારેય રાખવો નહીં. જો બાથરૂમમાં લગાવેલો અરીસો કોઈ પણ કારણસર તૂટી જાય તો તેને દૂર કરી દેવો. બાથરૂમમાં તૂટેલા કાચ પણ રાખવા નહીં તેનાથી પણ વસ્તુ દોષ લાગે છે. તૂટેલા અરીસા અને કાચ બાથરૂમમાં રાખવાથી દરિદ્રતાનો સામનો કરવો પડે છે, સાથે જ ઘરમાં રહેતા લોકોની સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ દિવસેને દિવસે વધતી જાય છે.
લીક થતો નળ
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર નળમાંથી પાણી ટપકવું તે સૌથી ખરાબ દોષ છે. ઘણી વખત બાથરૂમને નળમાંથી જો પાણી ટપકતું હોય તો લોકો તેને રીપેર કરાવવામાં સમય લગાડે છે. પરંતુ જો બાથરૂમ કે ઘરના કોઈપણ નળમાંથી પાણી ટપકવાનું શરૂ થાય તો તુરંત જ તેને ઠીક કરાવી લો. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર બાથરૂમના નળમાંથી જો પાણી લીક થતું હોય તો તે ઘરમાં અણધાર્યા ખર્ચ વધારે છે. તેથી આ દોષને તુરંત દૂર કરો.
ઈશાન ખૂણામાં બાથરૂમ
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર બાથરૂમ દક્ષિણ અથવા તો ઈશાન ખૂણામાં હોય તો તે અશુભ છે. વાસ્તુ અનુસાર આ બે દિશામાં બાથરૂમ હોવું નિષેધ છે. આ દિશામાં રહેલું બાથરૂમ જીવનમાંથી સુખ-શાંતિ છીનવી લે છે અને વાસ્તુદોષ પણ લાગે છે. મકાનમાં પૂર્વ દિશામાં સ્નાન ઘર હોય તે શુભ ગણાય છે.
ખરેલા વાળ
ઘણા લોકોના બાથરૂમમાં માથામાંથી ખરેલા વાળ પડેલા રહે છે. વાસ્તુ અનુસાર આ સૌથી ખરાબ દોષ છે. નહાતી વખતે વાળ ખરે તે સામાન્ય છે અને બાથરૂમમાં વાળ એકઠા થાય તે પણ સામાન્ય છે પરંતુ રોજ તૂટેલા વાળને હટાવી દેવા જોઈએ. જો બાથરૂમમાં તૂટેલા વાળ દિવસો સુધી પડ્યા રહે છે તો તે દરિદ્રતાની નિશાની છે. તેનાથી શનિ અને મંગળનો દોષ લાગે છે.
ખાલી બાલટી અને તૂટેલા ચપ્પલ
બાથરૂમ સંબંધિત આ ભૂલ ઘણા લોકો કરતા હોય છે. બાથરૂમનો ઉપયોગ કર્યા પછી તેમાં રહેલી બાલ્ટીને ખાલી છોડી દેતા હોય છે. બાથરૂમમાં ક્યારેય ખાલી બાલ્ટી સીધી રાખવી નહીં જો બાલ્ટી સીધી હોય તો તેને પાણીથી ભરીને રાખવી જોઈએ અથવા તો તેને ઉંધી કરીને રાખી દેવી. આ સિવાય તૂટેલા ચપ્પલ બાથરૂમનો ઉપયોગ માટે લોકો રાખી દેતા હોય છે. પરંતુ આવી ભૂલ કરવી નહીં. તૂટેલા ચપ્પલનો ઉપયોગ બાથરૂમમાં કરવો નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે