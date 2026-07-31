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બુધ-શુક્રના લાભ દ્રષ્ટિ યોગ આ 4 રાશિઓને કરશે માલામાલ, પ્રેમમાં મળશે જીત અને વેપારથી કમાશે અઢળક ધન!

Labh Drishti Yog 2026: 13 ઓગસ્ટે બુધ અને શુક્ર એકબીજાથી 60 અંશના અંતરે આવીને 'લાભ દ્રષ્ટિ યોગ'નું નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેનાથી 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ આવી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 31, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:13 PM IST
બુધ-શુક્રના લાભ દ્રષ્ટિ યોગ આ 4 રાશિઓને કરશે માલામાલ, પ્રેમમાં મળશે જીત અને વેપારથી કમાશે અઢળક ધન!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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