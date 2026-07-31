/બુધ-શુક્રના લાભ દ્રષ્ટિ યોગ આ 4 રાશિઓને કરશે માલામાલ, પ્રેમમાં મળશે જીત અને વેપારથી કમાશે અઢળક ધન!

Labh Drishti Yog 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં બુધને બુદ્ધિ, વેપાર અને વાણીના કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે શુક્ર ગ્રહને પ્રેમ, સુખ અને ધનના કારક માનવામાં આવે છે. આ બન્ને જ શુભ ગ્રહો એકબીજાથી 60 અંશના અંતરે આવીને એક શક્તિશાળી યોગનું નિર્માણ કરવાના છે. 13 ઓગસ્ટ 2026 ગુરુવારે રાત્રે 09:49 વાગ્યે બુધ અને શુક્ર એકબીજા સાથે લાભ દ્રષ્ટિ યોગ બનાવશે.
આ યોગ થોડા કલાકો માટે સક્રિય રહેવાનો છે. આ યોગથી કેટલાક રાશિના જાતકોને સુખ-વૈભવ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પ્રેમ અને વેપારમાં સફળતા મળી શકે છે. આવો જાણીએ કે આ 4 રાશિઓ કઈ છે જેના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ આવી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે બુધ અને શુક્રનો આ યોગ અતિ શુભ સાબિત થવાનો છે. નોકરીમાં પદ વધી શકે છે. આ સમય વેપાર સંબંધી મોટા નિર્ણયો લેવાનો છે. જાતકોની સુખ-સુવિધાઓ વધશે. અટવાયેલા નાણાં પરત મળી શકે છે. પ્રેમ સંબંધમાં સમજ અને ઊંડાણ વધી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે લાભ દ્રષ્ટિ યોગ અનેક બાબતોમાં લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે. વ્યક્તિત્વનું આકર્ષણ વધશે. જીવનસાથી સાથેનો સંબંધ મજબૂત થશે. આવકના અનેક નવા રસ્તાઓ ખુલી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર જાતકોની પ્રતિમાની પ્રશંસા થશે. માન-સન્માન વધશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે બુધ-શુક્રનો આ યોગ શુભ ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે. ભાગ્યનો સાથ પ્રાપ્ત થશે. વાણીનું આકર્ષણ વધશે. કારોબારમાં મોટી ડીલ હાથ લાગી શકે છે. નોકરીમાં પ્રમોશન અને પગાર વધારો થવાની સંભાવના છે. અટકેલા કામો પૂરા થશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે બુધ-શુક્રનો આ યોગ સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. પ્રેમ મેળવવામાં સફળતા મળી શકે છે. જીવનને નવી દિશા મળશે. રોકાણથી મોટો નફો થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં જાતકોનું સન્માન વધી શકે છે. ભૌતિક સુખ અને ધનમાં વૃદ્ધિ થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)