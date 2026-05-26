/Bhadra Rajyog 2026: 29 મેએ બુધ ગોચરથી બનશે ભદ્ર રાજયોગ, આ 3 રાશિઓને થશે મહાલાભ

29 મે 2026ના બુદ્ધિ અને વ્યાપારના દાતા બુધ પોતાની સ્વરાશિ મિથુનમાં પ્રવેશ કરી એક શક્તિશાળી યોગનું નિર્માણ કરશે. જ્યોતિષ ગણના અનુસાર આ મહાસંયોગથી 4 ભાગ્યશાળી રાશિઓના જીવનમાં ધન, પ્રગતિ અને મોટા ફેરફારનો યોગ બની રહ્યો છે. શું તમારી રાશિ પણ તેમાં સામેલ છે.
પંચાંગ અનુસાર 29 મેએ બુદ્ધિ, સંવાદ અને વેપારના કારક બુધ ગ્રહ પોતાની સ્વરાશિ મિથુનમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર બુધ જ્યારે પોતાની સ્વરાશિ મિથુન અને કન્યા કે ઉચ્ચ રાશિમાં રહી કેન્દ્ર ભાવ (પ્રથમ, ચોથા, સાતમો કે દસમો ભાવ) માં સ્થિત હોય તો ભદ્ર રાજયોગનું નિર્માણ થાય છે. આ પંચ મહાપુરૂષ યોગોમાંથી એક શુભ અને શક્તિશાળી યોગ માનવામાં આવે છે. બુધનું આ રાશિ પરિવર્તન અને ભદ્ર રાજયોગનું નિર્માણ કેટલાક જાતકો માટે ભાગ્યનો દ્વાર ખોલી શકે છે. આવો જાણીએ આ યોગથી ક્યા જાતકોને સૌથી વધુ લાભ થશે.
મિથુન રાશિ
બુધનું ગોચર મિથુન રાશિના પ્રથમ એટલે કે લગ્ન ભાવમાં થઈ રહ્યું છે, જેનાથી સીધી રીતે તમારી રાશિમાં ભદ્ર રાજયોગ બનશે.
કરિયર અને બિઝનેસઃ નોકરી કરનાર જાતકોના કામની પ્રશંસા થશે. પ્રમોશન કે પગાર વધારાનો યોગ બની રહ્યો છે. બિઝનેસમાં કોઈ નવી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે.
વ્યક્તિત્વમાં નિખારઃ તમારી કમ્યુનિકેશન સ્કિલ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં જબરદસ્ત સુધાર થશે. લોકો તમારી વાતોથી પ્રભાવિત થશે.
આર્થિક સ્થિતિઃ ધન લાભના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે.
2. કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના સ્વામી પણ બુધ દેવ છે. આ ગોચર દરમિયાન બુધ તમારી રાશિના દસમાં (કર્મ) ભાવમાં ગોચર કરશે. જેનાથી બિઝનેસ અને કરિયરમાં લાભ થવાનો છે.
રોજગારની નવી તકઃ જે લોકો નવી નોકરી શોધી રહ્યાં છે, તેને ઇચ્છા પ્રમાણે ઓફર મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારૂ માન-સન્માન વધશે.
વેપારમાં નફોઃ જો તમે ભાગીદારીમાં બિઝનેસ કરો છો કે મીડિયા, રાઇટિંગ, માર્કેટિંગ કે બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં જોડાયેલા છો, તો આ સમય તમારા માટે સુવર્ણ સાબિત થશે.
પૈતૃક સંપત્તિઃ આ સમય દરમિયાન પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થવાનો યોગ છે.
3. ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે બુધનું ગોચર સાતમાં (લગ્ન અને ભાગીદારી) માં થવાનું છે, જેનાથી અહીં ભદ્ર રાજયોગનું નિર્માણ થશે.
લગ્ન જીવનઃ જીવનસાથી સાથે સંબંધો મજબૂત થશે. જો કોઈ જૂનો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, તો તે દૂર થશે.
ભાગીદારીમાં લાભઃ વેપારમાં નવા ભાગીદારો જોડાઈ શકે છે, જે ભવિષ્યમાં મોટો લાભ આપશે.
સામાજિક પ્રતિષ્ઠાઃ સમાજમાં તમારી શાખ વધશે. તમને કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટનું નેતૃત્વ કરવાની તક મળી શકે છે.
4. મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે બુધનું આ ગોચર ચોથા ભાવ (સુખ, ભૂમિ અને વાહન) માં થશે.
સુખ-સાધનોમાં વૃદ્ધિઃ આ દરમિયાન તમે નવું વાહન કે પ્રોપર્ટી લેવાનો પ્લાન બનાવી શકો છો. ઘરમાં કોઈ માંગલિક કાર્ય સંપન્ન થઈ શકે છે.
પરિવારનો સહયોઃ પરિવારની સાથે સંબંધમાં સુધાર થશે. તેમનો સહયોગ તથા આશીર્વાદ તમને મળશે.
કરિયરમાં સ્થિરતાઃ કાર્યક્ષેત્રમાં આવી રહેલી મુશ્કેલી સમાપ્ત થશે. તમને માનસિક શાંતિનો અનુભવ થશો.