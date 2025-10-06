આજે શરદ પૂર્ણિમા પર રહેશે ભદ્રાનો પડછાયો, ચંદ્ર સામે ખીર મૂકવાનું મુહૂર્ત બદલાયું
Sharad Purnima 2025 : શરદ પૂનમની રાત્રિએ ખુલ્લા આકાશમાં દૂધ પૌંઆ મૂકાય છે, પરંતું આ વર્ષે ભદ્રાનો પડછાયો હોવાથી કયા સમયે ખીર મૂકવી તે જાણી લેવુ જરૂરી છે
Sharad Poonam 2025 : આ વર્ષે શરદ પૂર્ણિમા 6 ઓક્ટોબર, સોમવારના રોજ આવે છે. કેલેન્ડર મુજબ, અશ્વિન શુક્લ પૂર્ણિમા તિથિ 6 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે 12:23 વાગ્યાથી મંગળવાર, 7 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 9:16 વાગ્યા સુધી છે. અશ્વિન પૂર્ણિમા 6 ઓક્ટોબરના રોજ રાત્રે આવે છે, તેથી શરદ પૂર્ણિમા તે દિવસે ઊજવવામાં આવશે.
શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે ભદ્રાનો પડછાયો રહેશે. ભદ્રા તે દિવસે બપોરે 12:23 વાગ્યે શરૂ થાય છે અને રાત્રે 10:53 વાગ્યા સુધી ચાલશે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર પ્રમાણે ભદ્રા દરમિયાન શુભ કાર્ય થતાં નથી, કારણ કે તે અશુભ પરિણામો લાવે છે. શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રે ભદ્રા દરમિયાન ખીરનો પ્રસાદ ચંદ્રને અર્પણ કરશો નહીં. ભદ્રા રાત્રે 10:53 વાગ્યે સમાપ્ત થાય છે. તેથી, ભદ્રા પૂર્ણ થયા બાદ ખીર બહાર ખુલ્લામાં ચંદ્રના પ્રકાશમાં મૂકવી.
શરદ પૂર્ણિમા પર ભદ્રાનો સમય
આ વર્ષે શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે લગભગ આખો દિવસ ભદ્રા રહેશે. ભદ્રા કાળ 6 ઓક્ટોબરે બપોરે 12:23 વાગ્યે શરૂ થશે અને રાત્રે 10:53 વાગ્યે સમાપ્ત થશે. જ્યોતિષીઓના મતે, ભદ્રા કાળ સમાપ્ત થયા પછી જ ચંદ્રના પ્રકાશ નીચે ખીર મૂકવી યોગ્ય રહેશે. તે પહેલા ચંદ્રની સામે ખીર મૂકવી નહિ.
શરદ પૂર્ણિમા 2025: ચાંદનીમાં ખીર મૂકવાનો શુભ મુહૂર્ત
દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 6 ઓક્ટોબરે રાત્રે 10:37 થી રાત્રે 12:09 વાગ્યા સુધી લાભ અને પ્રગતિ મુહૂર્ત રહેશે. જોકે, આ સમય દરમિયાન ભદ્રા પણ રાત્રે 10:53 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, તમે ભદ્રા ટાળી શકો છો અને શુભ સમય દરમિયાન કોઈપણ સમયે ખીર મૂકી શકો છો.
ધાર્મિક અને વૈજ્ઞાનિક બંને મહત્વ છે
દૂધ- પૌઆ ખાવાની આ પરંપરા પાછળ ધાર્મિક અને વૈજ્ઞાનિક બન્ને મહત્વ છે. શરદ પૂનમની રાતે વિશેષ કરીને દૂધ-પૌઆ ખાવાની પરંપરા સંકળાયેલી છે. શરદ પૂર્ણિમાની રાતે ચંદ્ર પૂર્ણ સ્વરુપમાં ખીલેલો હોય છે. આ રાતે ચંદ્રમાંથી નીકળનારી શીતળ કિરણો આપણી તંદુરસ્તી માટે ઘણી જ ફાયદાકારક રહે છે. આયુર્વેદમાં શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રે ચંદ્રનો પ્રકાશ અમૃત સમાન હોવાનું કહેવાય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ રાત્રે ચંદ્ર જોવાથી આંખના વિકારો દૂર થાય છે અને આ રાત્રે ચંદ્રના પ્રકાશમાં રાખેલ દૂધ-પૌંઆ ખાવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને આરોગ્ય સારું રહે છે.
આખું વર્ષ માણસ નિરોગી રહે છે
શીતળ ચાંદનીમાં તૈયાર થયેલાં પૌંઆને ઔષધ તરીકે પણ માનવામાં આવે છે. અને આ દૂધ પૌંઆનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાથી શરીરમાંથી નેગેટીવ ઉર્જા દુર થાય છે. એટલું જ નહિ. ચંદ્રના શીતળ કિરણોથી પકવેલા દૂધ પૌઆ આરોગવાથી સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન સ્વાસ્થ્ય નિરોગી રહી શકાય છે. શરીરમાંથી પિત્તના રોગમાંથી મુક્તિ મળે છે. દુધ-પૌંઆ એ પિત્તનાશક છે. વળી, દૂધમાં લેક્ટિક એસિડ હોય છે, જે ચંદ્રના કિરણોમાંથી જંતુનાશક શક્તિ મેળવે છે. ચોખાના સ્ટાર્ચના ઉમેરાવવાથી આ પ્રક્રિયાને વધુ વેગ મળે છે. આ ખીર ખાવાથી અસ્થમા, ચામડીના રોગો અને શ્વસન રોગોમાં વિશેષ લાભ મળે છે.
તેનો બીજો ફાયદો એ પણ છે કે, ભાદરવો મહિનો શરીરમાં પિત્ત ઉભો કરતો મહિનો છે. ભાદરવામાં સખત તાપ પડે છે તો ઋતુ બે ઋતુ પણ થાય છે. આ દિવસો દરમિયાન પિત્ત થવાની સંભાવના વધારે છે. તેની અસર આસો માસ સુધી રહે છે. શરદ ઋતુમાં શરદ પૂનમ આવતી હોવાને કારણે દરેક જીવોમાં કફ-વાત અને પિત્તનો સર્જાય છે. દૂધપૌઆ આ પિત્તને મારવાનું કામ કરે છે.
આ દિવસે આકાશમાંથી અમૃત વરસે છે
આ રાતે ચંદ્રમાંથી અમૃત વરસે છે. આ રાતે ખુલ્લા આકાશની નીચે દૂધ- પૌઆ બનાવવામાં આવે છે. ચંદ્રમાંથી નીકળનારી કિરણો સીધી દૂધ- પૌઆ પર પડે છે. ચંદ્રની કિરણોના પ્રભાવથી દૂધ- પૌઆ ઔષધીય ગુણો મળે છે. આ દૂધ- પૌઆ ખાવાથી શ્વાસ સંબંધિત બીમારીઓમાં રાહત મળે છે. દમના રોગીઓ માટે આ ખીર અમૃત સમાન હોય છે. એટલા માટે જ આપણા વડીલો દ્વારા આને પ્રથા તરીકે વિકસાવવામાં આવી છે. માન્યતા મુજબ ધાબા ઉપર રાખેલા આ દુધ પૌંઆ દમના દર્દીઓ માટે એક ઔષધિ જેવું પુરવાર થાય છે. દુધ-પૌંઆ એ પિત્તનાશક છે. વળી, દૂધમાં લેક્ટિક એસિડ હોય છે, જે ચંદ્રના કિરણોમાંથી જંતુનાશક શક્તિ મેળવે છે. ચોખાના સ્ટાર્ચના ઉમેરાવવાથી આ પ્રક્રિયાને વધુ વેગ મળે છે. આ ખીર ખાવાથી અસ્થમા, ચામડીના રોગો અને શ્વસન રોગોમાં વિશેષ લાભ મળે છે.
તો આજે ચાંદીના બાકી સ્ટીલના વાસણમાં દૂધપૌઆ બનાવી તેને મુલાયમ રેશમી સફેદ કપડું બાંધી અથવા ચારણી કે કાણાવાળું ઢાંકણ ઢાકી થોડાક સમય માટે ચંદ્રમાના પ્રકાશ હેઠળ ધાબા પર મૂકજો ને પછી નિરાંતે પરિવાર સાથે બેસી તેની મજા માણજો.
