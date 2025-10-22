Prev
ભાઈબીજનું યમરાજ સાથે શું છે કનેક્શન ? જાણો કેમ ટળી જાય છે અકાળ મૃત્યુનો ડર

Bhai Dooj 2025 : 23 ઓક્ટોબરના રોજ ભાઈબીજ ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવશે. બહેનો તેમના ભાઈઓના લાંબા આયુષ્ય માટે ઉપવાસ રાખે છે. તે મિથિલાના સાંસ્કૃતિક વારસા અને પારિવારિક મૂલ્યોનું પ્રતીક છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 22, 2025, 05:37 PM IST

ભાઈબીજનું યમરાજ સાથે શું છે કનેક્શન ? જાણો કેમ ટળી જાય છે અકાળ મૃત્યુનો ડર

Bhai Dooj 2025 : ભાઈ અને બહેન વચ્ચેના અતૂટ પ્રેમનું પ્રતીક ભાઈબીજ દેશમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ અને ભક્તિથી ઉજવવામાં આવે છે. આ તહેવાર મિથિલા સાંસ્કૃતિનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે અને દરેક ઘરમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ અને ભક્તિથી ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે બહેનો તેમના ભાઈઓના લાંબા આયુષ્ય અને ખુશી માટે ઉપવાસ કરે છે અને ભાઈઓ તેમની બહેનોના ઘરે ભોજન કરવા જાય છે.

ભાઈબીજના દિવસે ભાઈઓના લાંબા આયુષ્ય માટે બહેનો પ્રાર્થના કરે છે. આ વર્ષે ભાઈબીજ ગુરુવાર, 23 ઓક્ટોબરના રોજ ઉજવવામાં આવશે. કામેશ્વર સિંહ દરભંગા સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીના અનુસ્નાતક જ્યોતિષ વિભાગના વડા ડૉ. કુણાલ કુમાર ઝા સમજાવે છે કે આ તહેવારનું મહત્વ દ્વાપર યુગથી શરૂ થાય છે. 

પૌરાણિક માન્યતાઓ અનુસાર ગંગા, યમુના અને સરસ્વતી નદીઓએ તેમના ભાઈ યમરાજને પ્રસન્ન કર્યા અને તેમના આયુષ્યમાં વધારો કરવાનું વરદાન માંગ્યું. ત્યારથી બહેનો તેમના ભાઈઓના લાંબા આયુષ્ય માટે આ વ્રત રાખે છે. આ દિવસે બહેનના ઘરે ભોજન લેવાની અને તેમના આશીર્વાદ લેવાની પરંપરાનું વિશેષ મહત્વ છે.

ભાઈ-બહેનના બંધનને મજબૂત બનાવે છે

ભાઈબીજ પર બહેનો તેમના ભાઈના આગમનની તૈયારી માટે વહેલી સવારથી ઉપવાસ કરે છે. તેઓ પરંપરાગત રીતે તેમના ભાઈને તિલક લગાવે છે, આરતી કરે છે અને તેમની સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરે છે. ભાઈઓ આ પ્રસંગે તેમની બહેનોને ભેટ આપીને પણ પોતાનો સ્નેહ વ્યક્ત કરે છે. આ તહેવાર ફક્ત ભાઈ-બહેનના બંધનને મજબૂત બનાવતો નથી પણ પરિવારને એકસાથે લાવવાની એક અદ્ભુત તક પણ પૂરી પાડે છે. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.    

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Bhai DoojBhai Dooj festivalYamrajBhai dooj 2025

