હોળી પ્રગટાવવાને લઈને મોટું કન્ફ્યૂઝન : આ દિવસે ચંદ્ર ગ્રહણ અને ભદ્રાની અશુભ યુતિનો અશુભ યોગ સર્જાશે
Chandra Garhan On Holi 2026 : આ વર્ષે હોળીની સાથે ચંદ્રગ્રહણ લાગી રહ્યું હોવાથી અનેક લોકો હોળી ક્યારે પ્રગટાવવાની તે અંગે દ્વિઘામાં છે, ત્યારે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ, ચંદ્રગ્રહણ સમયે શું કરવું તે અને હોળી ક્યારે ઉજવવી તે જાણી લઈએ
Holika Dahan : ભારતીયોનો ફેરવિર હોળી તહેવાર આવી રહ્યો છે. પરંતું આ વચ્ચે મોટું કન્ફ્યૂઝન એ છે કે, હોળી ક્યારે છે. હોળી 2 માર્ચે છે કે 3 માર્ચે. આટલું ઓછું છે, ત્યાં આ હોળીના પર્વ પર સદીનું સૌથી મોટું ધાર્મિક સંકટ આવી રહ્યું છે. કારણ કે, વર્ષ 2026ની હોળી પર ચંદ્ર ગ્રહણ અને ભદ્રાની અશુભ યુતિ સર્જાવા જઈ રહી છે. ગ્રહણમાં સૂતક કાળ લાગે ત્યારે હોળી ક્યારે અને કયા સમયે પ્રગટાવવી તે વિશે જ્યોતિષીએ ખાસ માહિતી આપી.
દેશભરના કેલેન્ડર હોળી 3 માર્ચે હોવાનું જણાવે છે. ત્યારે 3 માર્ચ, 2026 ના રોજ આ વર્ષનું પ્રથમ ચંદ્રગ્રહણ લાગવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે જ્યોતિષ શાસ્ત્રના જણાવ્યા મુજબ, સદીમાં ક્યારેક જ આવો દુર્લભ સંયોગ બને છે. હોળીના દિવસે જ ચંદ્ર ગ્રહણ અને ભદ્રા કાળનો પ્રભાવ આવી રહ્યો હોય. ત્યારે શાસ્ત્રો અનુસાર, ભદ્રાના ઓછાયામા હોળી દહન કરવું અત્યંત અશુભ અને વિઘ્નકારક માનવામાં આવે છે. તો આવામાં શું કરવું અને શું ન કરવું.
જ્યોતિષીઓ સલાહ આપે છે કે ગ્રહણના ઓછાયા વચ્ચે કરવામાં આવેલી સાચી વિધિ અને યોગ્ય મુહૂર્તનું પાલન જીવનમાંથી નકારાત્મકતા દૂર કરી સુખ-સમૃદ્ધિના દ્વાર ખોલશે. ૪ માર્ચની વહેલી સવારે પણ ભદ્રા મુખ અને ભદ્રા પંચનો કાળ હોવાથી ધુળેટીની ઉજવણી પૂર્વે પણ સાવચેતી જરૂરી છે.
ચંદ્રગ્રહણ ક્યારે લાગે છે?
- ૩ માર્ચના રોજ બપોરે 3.20 કલાકે પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ શરૂ થશે, સાંજે 6.47 કલાકે ચંદ્રગ્રહણ પૂર્ણ થશે
- ચંદ્રગ્રહણનું સૂતક 9 કલાક પહેલા શરૂ થતુ હોય છે
- આ દિવસે વહેલી સવારે 6.20 કલાકે સૂતક કાળ લાગશે. આ દરમિયાન મંદિરોના દ્વાર બંધ રહેશે અને કોઈ પણ પૂજા ન થઈ શકે
- ગ્રહણના મોક્ષ બાદ શુદ્ધિ કરવામાં આવશે. તેના બાદ હોળી પ્રગટાવી શકાશે
- જોકે, ગ્રહણને કારણે હોળીકા દહન માટે ઓછો સમય મળશે
હવે હોળીકા દહન ક્યારે કરવુ તે જાણીએ
- હોળીકા દહન 2 માર્ચ કે 3 માર્ચે કરવું તે મોટુ કન્ફ્યૂઝન છે. ત્યારે જાણી લઈએ કે હોળીકા દહન ક્યારે કરવું
- તિથિ મુજબ, 3 માર્ચ સાંજે 6.48 થી રાત્રે 8.50 સુધી હોળી પ્રગટાવી શકાશે
- 4 માર્ચ, બુધવારના રોજ ધૂળેટીનો તહેવાર ઉજવાશે
ચંદ્રગ્રહણનો કૂલ સમયગાળો તા.૩ માર્ચે બપોરે ૨-૧૪થી શરુ થઈને સાંજે ૭-૫૩ વાગ્યા સુધીનો છે અને આ દિવસે ચંદ્રોદય રાજકોટમાં ૬-૫૨ વાગ્યે અને ગુજરાતભરમાં બે-ચાર મિનિટોના તફાવત સાથે લગભગ આ સમયે થશે. અર્થાત્ ચંદ્ર ઉદય પામશે ત્યારે આંશિક ગ્રસિત હશે. જો કે હોલિકાદહનનું મુહુર્ત રાત્રે ૮ પછી હોય ત્યારે ગ્રહણ પૂર્ણ થઈ ગયું હશે.
