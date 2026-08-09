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Rahu Ketu Gochar 2026: રાહુ-કેતુ લાવવાના છે મોટી મુશ્કેલી! આ 4 રાશિના જાતકો અત્યારથી જ થઈ જાય સાવધાન

Rahu Ketu Gochar: રાહુ કેતુના રાશિ પરિવર્તનથી કઈ 4 રાશિના જાતકોએ સૌથી વધુ સતર્ક રહેવું પડશે અને કોને મળશે શુભ પરિણામ? જાણો સંપૂર્ણ જ્યોતિષીય ભવિષ્યકાળ અને ઉપાય.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 09, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:26 PM IST
Rahu Ketu Gochar 2026: રાહુ-કેતુ લાવવાના છે મોટી મુશ્કેલી! આ 4 રાશિના જાતકો અત્યારથી જ થઈ જાય સાવધાન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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