/Rahu Ketu Gochar 2026: રાહુ-કેતુ લાવવાના છે મોટી મુશ્કેલી! આ 4 રાશિના જાતકો અત્યારથી જ થઈ જાય સાવધાન

Rahu Ketu: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં રાહુ અને કેતુને માયાવી ગ્રહ માનવામાં આવે છે, જેની ચાલ તમામ 12 રાશિઓના જીવનને પ્રભાવિત કરે છે. આ બંને પાપી ગ્રહ આશરે 18 મહિનામાં પોતાની રાશિ બદલે છે. પંચાંગ અનુસાર આ વર્ષે 5 ડિસેમ્બર 2026ના રાહુ કુંભ રાશિમાંથી નીકળી મકર રાશિમાં અને કેતુ સિંહ રાશિમાંથી નીકળી કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
આ બંને ગ્રહોની સ્થિતિમાં થનાર ફેરફાર માનવ જીવન, કરિયર, આર્થિક સ્થિતિ અને સ્વાસ્થ્ય પર ઊંડી અસર કરે છે. વર્તમાન ગ્રહ સ્થિતિ અને આગામી ગોચરના પ્રભાવથી કેટલીક રાશિઓને સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે, જ્યારે કેટલીક રાશિઓ માટે આ સમય અનુકૂળ રહેવાનો છે. આવો જાણીએ રાહુ-કેતુના પ્રભાવથી કઈ ચાર રાશિઓએ સંભાળીને રહેવું પડશે અને કોને લાભ મળશે.
આ 4 રાશિઓએ રહેવું પડશે સતર્ક
જ્યોતિષાચાર્યો અનુસાર કર્ક, સિંહ, મકર અને કુંભ રાશિના જાતકોએ આ દરમિયાન ખાસ સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે.
કર્ક રાશિઃ માનસિક તણાવ અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યા આવી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં વિરોધીઓથી સંભાળીને રહો. સમજી-વિચારી નિર્ણય લો.
સિંહ રાશિઃ આર્થિક મામલામાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી શકે છે. સમજી-વિચાર્યા વગર રોકાણ કરવાથી બચો. પારિવારિક જીવનમાં વાદ-વિવાદથી દૂર રહો.
મકર રાશિઃ કરિયર અને વ્યાપારમાં અચાનક સમસ્યા આવી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોએ પોતાના સહકર્મીઓ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે તાલમેલ રાખવાની જરૂર છે.
કુંભ રાશિઃ ખર્ચમાં અચાનક વધારો થઈ શકે છે, જેનાથી તમારૂ બજેટ બગડી શકે છે. ગુપ્ત શત્રુઓથી સાવધાન રહો. કોઈ દસ્તાવેજ પર સહી કરતા પહેલાં સાવધાની રાખો.
બાકી રાશિઓ માટે કેવો રહેશે સમય?
આ ચાર રાશિઓ સિવાય મેષ, વૃષભ, મિથુન, કન્યા, તુલા, વૃશ્ચિક, ધન અને મીન રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો મિશ્રિત પરંતુ સકારાત્મક પરિણામ આપી શકે છે. આ રાશિના જાતકો પોતાની મહેનત અનુસાર કરિયરમાં પ્રગતિ, નવી વ્યાવસાયની તક અને આર્થિક મામલામાં રાહત મળવાની સંભાવના છે.
રાહુ-કેતુના અશુભ પ્રભાવથી બચવાનો ઉપાય
નિયમિત રૂપથી ભગવાન શિવની આરાધના કરો. શિવલિંગ પર જળ અર્પણ કરો. શનિવારના દિવસે કાળા તક, અળદની દાળ કે છત્રીનું દાન કરવાથી રાહુ-કેતુનો અશુભ પ્રભાવ ઓછો થાય છે. પક્ષીઓને ચણ નાખો. કુતરાને રોટલી આપો.