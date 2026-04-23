Vastu Tips: જમ્યા પછી આ કામ કરતાં લોકો હંમેશા રહે ગરીબ, ઘરમાં ક્યારેય ન ટકે નહીં ધન અને સુખ
Vastu Tips: વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં ભોજન સંબંધિત કેટલાક નિયમો જણાવેલા છે. આ નિયમોનું પાલન ન કરવાનું ખરાબ ફળ વ્યક્તિએ વર્ષો સુધી ભોગવવું પડી શકે છે. તેમાંથી એક ભુલ તો એવી છે જે વ્યક્તિને રાજામાંથી પણ રંક બનાવી શકે છે. આ ભુલ ક્યારેય ન કરવી જોઈએ.
Vastu Tips: ભોજન એટલે ફક્ત પેટ ભરવાની સામગ્રી નથી. વાસ્તુશાસ્ત્રમાં રસોડું અને ભોજન બંનેને પવિત્ર અને મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવી છે. એટલા માટે જ શાસ્ત્રમાં ભોજન સંબંધિત કેટલાક નિયમો પણ જણાવેલા છે જેનું પાલન દરેક વ્યક્તિએ કરવું જોઈએ. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ભોજન સંબંધિત આ નિયમોનું પાલન જે ઘરમાં નથી થતું ત્યાં લક્ષ્મી ક્યારેય સ્થાયી થતી નથી. આવા ઘરમાં લોકો આર્થિક રીતે સધ્ધર હોય તો પણ ધીરે ધીરે ગરીબ બની જાય છે. જો તમને ભોજન સંબંધિત આ મહત્વના નિયમ વિશે ખબર નથી તો ચાલો તમને જણાવીએ.
ભોજન સંબંધિત કેટલીક ભૂલ એવી છે જેને કરવાથી વ્યક્તિને આર્થિક તંગીનો સામનો કરવો પડે છે. વાસ્તુશાસ્ત્રના જાણકારોનું કહેવું છે કે વાસ્તુશાસ્ત્રના દરેક નિયમનું પાલન ન કરી શકાય તો પણ વ્યક્તિએ આ નિયમનું પાલન તો કરવું જ જોઈએ. જેના ઘરમાં આ નિયમનું પાલન થતું નથી ત્યાં કાયમ માટે ગરીબી રહે છે અને સુખ તેમજ સમૃદ્ધિ વધતા નથી..
ભોજન સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ નિયમો
થાળીમાં 3 રોટલી
વાસ્તુશાસ્ત્રમાં નિયમ છે કે જમવાની થાળીમાં ક્યારેય એક સાથે ત્રણ રોટલી પીરસવી નહીં. થાળીમાં એક સાથે ત્રણ રોટલી લેવી કે પીરસવી અશુભ ગણાય છે. આ સિવાય થાળીમાં રોટલીની ઉપર ભાત મૂકીને પણ કોઈને આપવા નહી. થાળી પીરસો તો ભાતની ઉપર રોટલી રાખવી જોઈએ. એટલે કે રોટલીને ઉપર રાખવી જોઈએ.
બેડ પર બેસીને ભોજન
આધુનિક જીવનશૈલીમાં લોકો ઘણી વખત બેડ પર બેસીને ભોજન કરી લેતા હોય છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર આ ભૂલ વ્યક્તિને દરિદ્રતા સુધી લઈ જાય છે. વાસ્તુશાસ્ત્રનો નિયમ છે કે જે પથારી પર સૂવાનું હોય ત્યાં બેસીને ક્યારેય ભોજન કરવું નહીં. આ ભૂલ કરવાથી આર્થિક સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે.
એઠું ભોજન છોડવું
શાસ્ત્રમાં ભોજન સંબંધિત આ ભૂલનો ઉલ્લેખ પણ કરવામાં આવ્યો છે.. નિયમ અનુસાર થાળીમાં એટલું જ ભોજન લેવું જેટલું જમી શકાય. થાળીમાં વધારે ભોજન લઈને પછી તેને છોડી દેવાથી અન્નનું અપમાન થાય છે. ખાસ કરીને એટલું ભોજન કચરામાં ફેકવું અશુભ ગણાય છે. જો કોઈ કારણસર ભોજન વધે તો તેને અલગ કાઢીને પશુ-પક્ષીને ખવડાવવું જોઈએ કચરામાં ફેંકવાની ભૂલ કરવી નહીં.
થાળીમાં હાથ ધોવા
વાસ્તુશાસ્ત્રના નિયમ અનુસાર જે થાળીમાં જમ્યા હોય અથવા તો જે વાસણમાં રસોઈ બનાવી હોય તેના ઉપર ક્યારેય એઠા હાથ ધોવા નહીં. થાળીમાં હાથ ધોવાની ટેવ હોય તો તેને પણ છોડી દો. થાળીમાં હાથ ધોવાથી માં લક્ષ્મી નારાજ થાય છે. આવા ઘરમાં હંમેશા ગરીબી રહે છે. તેથી જમ્યા પછી ક્યારેય થાળીમાં હાથ ધોવા નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
