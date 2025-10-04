Prev
Astrology: તમારા ઘરમાં અચાનક આવી કોઈ જીવ માળો બનાવે તેની પાછળ હોય છે સંકેત, જાણો શુભ અશુભ સંકેતો વિશે

Bird Nest Astrology: કોઈપણ ઘટના અકારણ નથી બનતી. દરેક ઘટના પાછળ શુભ અશુભ સંકેત હોય છે. આજે તમને પક્ષીઓ અને અન્ય કેટલાક જીવના માળા વિશેની શુભ અશુભ માન્યતાઓ વિશે જણાવીએ.
 

Astrology: તમારા ઘરમાં અચાનક આવી કોઈ જીવ માળો બનાવે તેની પાછળ હોય છે સંકેત, જાણો શુભ અશુભ સંકેતો વિશે

Bird Nest Astrology: ઘણા પક્ષી અને જંતુ એવા હોય છે જે જંગલમાં વૃક્ષ પર માળો બનાવવાના બદલે લોકોના ઘર કે ઇમારતોમાં માળા બનાવવાનું પસંદ કરે છે. ઘરમાં માળા બનાવતા પક્ષીઓ અને જંતુઓની વાત કરીએ તો તેમાં ચકલી, કબૂતર, મધમાખી, ભમરી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. 

શું તમે જાણો છો કે આવા પક્ષી અને જીવ તમારા ઘરમાં આવીને તેનો માળો બાંધે તેની સાથે કેટલાક શુભ અશુભ સંકેતો પણ જોડાયેલા છે? કોઈપણ ઘટના કારણ વિના નથી બનતી જો તમારા ઘરમાં અચાનક આવા પક્ષી કે કોઈ જીવ આવીને પોતાનું ઘર બનાવે તો તેનો જીવન પર શુભ અશુભ પ્રભાવ પણ પડતો હોય છે. આજે તમને આ પ્રભાવો વિશે જણાવીએ.

ચકલીનો માળો 

જો તમારા ઘરમાં અચાનક ચકલી આવી જાય અને પોતાનો માળો બનાવે તો તે તમારા પરિવાર માટે શુભ સંકેત છે. ઘરમાં સુખ શાંતિ અને સકારાત્મકતા આવવાની હોય ત્યારે આવો સંકેત મળે છે. માળો બનાવ્યો હોય તો ભૂલથી પણ તેને તોડવો કે કાઢવો નહીં. 

કબુતર 

કબુતર પણ ઉંચી ઇમારતો પર પોતાનો માળો બનાવી લેતા હોય છે. ઘરની એવી જગ્યા હોય જ્યાં અવરજવર ઓછી થતી હોય ત્યાં કબૂતર માળો બાંધી લે છે. જો કે કબુતરનો માળો શુભ ગણાતો નથી. 

મધમાખી 

જો ઘરની કોઈ ખુલ્લી જગ્યામાં મધમાખી મધપૂડો બાંધે તો તેને અશુભ માનવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે તેનાથી અશુભ દુર્ઘટના બનવાનો સંકેત મળે છે. 

ભમરી 

ઘરમાં કોઈ જગ્યાએ ભમરી પોતાનું ઘર બનાવે તો તેને પણ અશુભ માનવામાં આવે છે. ભમરીના ઘરને સાવધાની પૂર્વક હટાવી દેવું જોઈએ. તેના માટે ભમરીને મારવી નહીં પરંતુ ધુમાડો કરી તેને ભગાડવી અને પછી ઘર તોડવું 

ચામાચીડિયું 

ચામાચીડિયું અચાનક ઘરમાં આવે તેને પણ અશુભ માનવામાં આવે છે. તેવામાં જો તે ઘરમાં જ રહેવા લાગે તો તેને તુરંત જ બહાર કરી દેવું જોઈએ, વારંવાર ચામાચીડિયું ઘરમાં આવે તેનો મતલબ અપ્રિય ઘટના બનવાની હોય તેવું માનવામાં આવે છે. 

કીડી 

ઘરમાં કાળી કીડી પોતાનું દર બનાવે અને કાળી કીડી નીકળે તો તેને શુભ સંકેત માનવામાં આવે છે. તેનાથી વિરુદ્ધ ઘરમાં લાલ કીડી દર બનાવે અને નીકળે તેને અશુભ ગણવામાં આવે છે.

