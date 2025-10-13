Prev
Lord Shiv: સોમવારે શિવજીને કાળા તલ ચડાવવાથી મળતા ચમત્કારી ફળ વિશે જાણો

Lord Shiv: સોમવારે ભગવાન શિવની પૂજા કરવાથી વિશેષ લાભ થાય છે. તેમાં પણ જો સોમવારે શિવલિંગ પર કાળા તલ ચડાવવામાં આવે તો ચમત્કારી ફળ પ્રાપ્ત થાય છે તેવી માન્યતા છે. 
 

Oct 13, 2025

Lord Shiv: આજે સોમવારનો દિવસ છે અને હિન્દુ ધર્મમાં સોમવારનો દિવસ ભગવાન શિવને સમર્પિત ગણાય છે. સોમવારે વિધિ વિધાનથી ભોળાનાથની પૂજા કરવામાં આવે છે અને ઘણા લોકો વ્રત પણ કરતા હોય છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર સોમવારે પૂજા અને વ્રત કરવાથી ભગવાન ભોળાનાથ પ્રસન્ન થાય છે અને વ્યક્તિની બધી જ મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. સોમવારનું વ્રત કરી શિવજીની પૂજા કરવાથી દાંપત્ય જીવનમાં મધુરતા આવે છે. 

ભગવાન શિવની પૂજા કરવાથી પરિવારમાં સુખ-સમૃદ્ધિ પણ બની રહે છે અને કરજ તેમજ આર્થિક સંકટથી મુક્તિ મળે છે. ભોળાનાથની પૂજા કરતી વખતે તેમને કાળા તલ ચડાવવાનું પણ વિશેષ મહત્વ છે. શિવજીની પૂજા કરો ત્યારે શિવલિંગ પર કાળા તલ ચડાવવાથી ચમત્કારી ફળ મળે છે. શિવજીને જે જળ ચડાવવાનું હોય તેમાં પણ કાળા તલ મિક્સ કરી શકાય છે. 

જો ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિને બિમારી હોય તો તેણે શિવજીને પાણીમાં કાળા તલ મિક્સ કરી ચડાવવું જોઈએ. શિવલિંગ પર કાળા તલ ચડાવવાથી રોગ મુક્તિના આશીર્વાદ મળે છે. એવું માનવામાં આવે છે. 

સોમવારે સવારે વહેલા જાગી જવું અને સ્નાન કરી સ્વચ્છ વસ્ત્ર પહેરવા. ત્યાર પછી શિવ મંદિરમાં જઈને સૌથી પહેલા પંચામૃતથી ભોળાનાથનો અભિષેક કરવો. ત્યાર પછી શિવજીનો અભિષેક જલથી કરી અને તેમને સફેદ ચંદનનું તિલક કરવું.. શિવજીને સફેદ ફૂલ, ધતુરો, બિલીપત્ર ચડાવી શકાય છે. ફૂલ ચડાવ્યા પછી એક લોટામાં પાણી ભરી તેમાં કાળા તલ મિક્સ કરી શિવજીને અર્પણ કરો. સાથે જ શિવજી સામે ઘીનો દીવો પ્રજવલિત કરો અને આરતી કરો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

