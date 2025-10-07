Astro Tips: ઠુંઠ સાવરણી ખાય જાય છે ઘરની બરકત, જાણી લો કેવી સાવરણીનો ઘરમાં ન કરવો ઉપયોગ
Astro Tips: જો તમે નવી સાવરણી ખરીદવામાં સમય લગાડો અને ખરાબ સાવરણનો ઉપયોગ કરો છો તો તમારે સાવધાન થવાની જરૂર છે. આજે તમને જણાવીએ સાવરણી સંબંધિત એવો નિયમ જેની અવગણના કરવામાં આવે તો ઘરમાં ધન હાની થાય તે નક્કી છે.
Trending Photos
Astro Tips: વાસ્તુશાસ્ત્રમાં ઝાડુ સંબંધિત કેટલાક નિયમો જણાવેલા છે. તેમાંથી કેટલાક નિયમો એવા પણ છે જેની અવગણના કરવામાં આવે તો તે ભારે પડી જાય છે. જેમકે તમે તમારા ઘરમાં સાવરણી જ્યાં ત્યાં રાખી દેતા હોય તો સાવધાન રહેવું જોઈએ. જાડુ સાક્ષાત લક્ષ્મીજીનું પ્રતિક ગણાય છે તેનું અપમાન કરવાનો અર્થ થાય છે કે તમે માતા લક્ષ્મીનું અપમાન કરી રહ્યા છો. તેવી જ રીતે ઘરમાં જાડુ ખરીદવાથી લઈને જૂની સાવરણી ફેંકવાને લઈને પણ નિયમો છે. આજે તમને જણાવીએ સાવરણી સંબંધિત એક એવો નિયમ જેને જાણી અને અપનાવી લેવામાં આવે તો ધન હાનીથી બચી શકાય છે. અને જો આ નિયમની અવગણના કરવામાં આવે તો ધન હાની અને પરેશાનીઓ વધવા લાગે છે
કેવી સાવરણીનો ઉપયોગ ન કરવો ?
સાવરણી સાવ ઠુંઠી ન થઈ જાય ત્યાં સુધી ઘણા લોકોના ઘરમાં તેનો ઉપયોગ કરે છે. જાડુ કરતી વખતે સાવરણી તૂટીને ખરવા લાગે ત્યાં સુધી તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે અશુભ ગણાય છે. જો તમે પણ આવું કરી રહ્યા છો તો તમે જાતે જ ઘરમાં દરિદ્રતાને આમંત્રણ આપી રહ્યા છો. સાવરણી જૂની થઈ જાય કે તૂટવા લાગે ત્યારે તુરંત જ તેને બદલી દેવી જોઈએ. ખરાબ થયેલી સાવરણીનો ઉપયોગ કરવો માતા લક્ષ્મીનું અપમાન ગણાય છે.
કઈ દિશામાં રાખવી સાવરણી ?
ઘરમાં સાવરણીને જ્યાં ત્યાં ફેંકીને રાખવી નહીં જો તમે સાવરણીને અવ્યવસ્થિત રાખો છો તો ધનહાની થતી જ રહેશે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર સાવરણીને યોગ્ય દિશામાં રાખવી જોઈએ. સાવરણી રાખવા માટે દક્ષિણ દિશા કે દક્ષિણ પશ્ચિમ દિશા યોગ્ય ગણાય છે. પરંતુ ધ્યાન રાખો કે સાવરણીને ક્યારેય લટકાવીને કે ઉભી રાખવી નહીં.
ખરાબ સાવરણી કયા દિવસે અને કઈ તિથિ પર ફેંકી શકાય ?
વાસ્તુ અનુસાર જ્યારે સાવરણી ખરાબ થઈ જાય તો તેને તુરંત જ બદલી દેવી. જૂની સાવરણીને વારંવાર ઉપયોગમાં ન લેવી. જૂની સાવરણી બદલવા અને ફેંકવાનો નિયમ પણ મહત્વનો છે. ખરાબ સાવરણીને ઘરમાંથી કાઢવા માટે શનિવારનો દિવસ પસંદ કરો અને તિથિની વાત કરીએ તો અમાસની સ્થિતિ સારી ગણાય છે. આ સિવાય હોલિકા દહન કે ગ્રહણ હોય ત્યાર પછી પણ સાવરણી બદલી દેવી જોઈએ. ધ્યાન રાખવું કે ગુરૂવાર, શુક્રવાર કે એકાદશીની તિથિ હોય ત્યારે ઘરમાંથી સાવરણી બહાર ફેકવી નહીં તેનાથી માં લક્ષ્મી પણ ઘર છોડીને જતા રહે છે.
કયા વારે સાવરણી ખરીદવી શુભ?
સાવરણી જૂની થઈ ગઈ હોય તો તેને બદલવા માટે અને ઘરમાં નવી સાવરણી લાવવા માટે શનિવારનો દિવસ સૌથી સારો ગણાય છે. શનિવારના દિવસે તમે જૂની સાવરણી ઘરમાંથી કાઢી પણ શકો છો અને નવી સાવરણી લાવી તેનો ઉપયોગ શરૂ પણ કરી શકો છો. આ સિવાય કૃષ્ણ પક્ષ દરમ્યાન સાવરણી ખરીદવી શુભ ગણાય છે.
માન્યતા છે કે શુક્લ પક્ષમાં સાવરણી ખરીદવાથી ઘરમાં દુર્ભાગ્ય આવે છે. તેથી સાવરણી ખરીદવા માટે ઉત્તમ સમયે કૃષ્ણ પક્ષમાં આવતો શનિવાર ગણાય છે. કૃષ્ણ પક્ષ અને શનિવારના દિવસે સાવરણી ખરીદી ઘરે લાવશો તો તમે અનુભવશો કે ઘરમાં એક અલગ જ પોઝિટિવ એનર્જી વધી રહી છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે