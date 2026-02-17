Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

30 વર્ષ બાદ બુધ અને શનિની મહાયુતિ, ત્રણ રાશિના જાતકોની બલ્લે-બલ્લે, કરિયરમાં પ્રગતિ અને ધનલાભનો યોગ

Budh Shani Yuti: વૈદિક પંચાંગ અનુસાર ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ અને ન્યાયના દેવતા શનિ એક મોટા દુર્લભ સંયોગનું નિર્માણ કરી રહ્યાં છે, જેનાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 17, 2026, 04:19 PM IST
  • એપ્રિલમાં મીન રાશિમાં બનશે શનિ-બુધની મહાયુતિ
  • આ મહાયુતિથી ત્રણ રાશિના જાતકોને થશે લાભ
  • કરિયર અને વેપારમાં થશે પ્રગતિ

Trending Photos

30 વર્ષ બાદ બુધ અને શનિની મહાયુતિ, ત્રણ રાશિના જાતકોની બલ્લે-બલ્લે, કરિયરમાં પ્રગતિ અને ધનલાભનો યોગ

Budh and Shani Yuti 2026: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર એપ્રિલ મહિનામાં ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ ગ્રહ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં પહેલાથી કર્મફળ દાતા અને ન્યાયાધીશ શનિ દેવ બિરાજમાન છે. તેવામાં મીન રાશિમાં શનિ અને બુધની મહાયુતિ બનવા જઈ રહી છે. આ યુતિ 30 વર્ષ બાદ મીન રાશિમાં બનશે. આ યુતિ બનવાથી કેટલાક જાતકો પર સકારાત્મક અસર પડશે. સાથે આ જાતકોની આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. શનિ દેવની કૃપાથી નવી નોકરી અને પ્રોપર્ટી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે શનિ અને બુધનો સંયોગ કરિયરની દ્રષ્ટિએ શુભ સાબિત થશે. જ્યોતિષ અનુસાર તમારી રાશિના અગિયાર કે દસમાં ભાવથી સંબંધ બનવાને કારણે કાર્યક્ષેત્રમાં તમને નવી જવાબદારી મળી શકે છે. તો નોકરી કરનાર લોકો જે લાંબા સમયથી પ્રમોશન કે પગાર વધારાની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે તેના માટે શુભ યોગ બની રહ્યો છે. અટવાયેલા ધનની પ્રાપ્તિ થવાથી તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે.

Add Zee News as a Preferred Source

મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના સ્વામી બુધ છે, તેથી શનિની સાથે આ યુતિ તમારા માટે લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. વેપારીઓ માટે આ સમય નવા પ્રોજેક્ટ કે ભાગીદારીની શરૂઆત કરવા માટે અનુકૂળ છ. કરિયરમાં તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાની પ્રશંસા થશે, જે ભવિષ્યમાં લાભ અપાવી શકે છે. આ સમયે રોકાણના મામલામાં સાવચેતી રાખવાથી તમને સારા પરિણામ મળી શકે છે.

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ સંયોગ લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ સંયોગ તમારી રાશિથી આવક અને લાભ સ્થાન પર બની રહ્યો છે. તેથી આ સમયે તમારી આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. સાથે નોકરી કરનાર જાતકોને કાર્યસ્થળ પર સહયોગીઓનો સહયોગ મળી શકે છે. જો તમે વિદેશ સંબંધિત વેપારકે નોકરી કરો છો તો તમારા લાભમાં વધારો થઈ શકે છે. તમને રોકાણથી લાભ થઈ શકે છે. જ્યોતિષ અનુસાર શેર બજાર, સટ્ટા અને લોટરીથી લાભનો યોગ બની રહ્યો છે. પરંતુ તમારી વ્યક્તિગત કુંડળી જ્યોતિષને દેખાડી રોકાણ કરો.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
budh gochar 2026shani gochar 2026

Trending news