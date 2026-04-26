હોમSpiritualBudh Ast: મેના પ્રથમ સપ્તાહમાં અસ્ત થશે બુધ, ફૂંકી-ફૂંકી પગલાં ભરે આ રાશિના જાતકો

Budh Ast: મેના પ્રથમ સપ્તાહમાં અસ્ત થશે બુધ, ફૂંકી-ફૂંકી પગલાં ભરે આ રાશિના જાતકો

Budh Ast: જ્યોતિષમાં જ્યારે કોઈ ગ્રહ સૂર્યની નજીક હોય છે, તો તેની ચમક ઓછી થઈ જાય છે અને તે આસમાનમાં જોવા મળતો નથી. આ સ્થિતિને અસ્ત કહેવામાં આવે છે. જ્યારે આ સ્થિતિ બુધ ગ્રહ સાથે થાય છે, તો તેને બુધ અસ્ત કહેવાય છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 26, 2026, 10:35 AM IST
  • બુધ 28 એપ્રિલ 2026થી 23 મે 2026 સુધી અસ્ત રહેશે
  • બુધ અસ્ત દરમિયાન 4 રાશિના જાતકોએ રહેવું પડશે એલર્ટ
  • 23 મે સુધી નિર્ણય લેવામાં ધ્યાન રાખજો

Budh Ast: મેના પ્રથમ સપ્તાહમાં અસ્ત થશે બુધ, ફૂંકી-ફૂંકી પગલાં ભરે આ રાશિના જાતકો

Astrology News: મે 2026મા બુધ ગ્રહ સૂર્યની નજીક આવી અસ્ત થઈ રહ્યાં છે. જ્યોતિષ અનુસાર બુધ 28 એપ્રિલ 2026થી 23 મે 2026 સુધી અસ્ત રહેશે. આ દરમિયાન બુધની સ્થિતિ નબળી માનવામાં આવે છે, જેની અસર લોકોના વિચાર, બોલચાલ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા પર પડે છે.

શું હોય છે બુધ અસ્ત?
જ્યારે કોઈ ગ્રહ સૂર્યની નજીક જાય છે તો તેની ચમક ઓછી થાય છે જેને અસ્ત કહેવામાં આવે છે. બુધ ગ્રહને બુદ્ધિ, કમ્યુનિકેશન, વેપાર, તર્ક શક્તિ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાના કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે તે અસ્ત થાય છે તો આ ક્ષેત્રમાં નબળાઈ આવી શકે છે. બુધ અસ્ત દરમિયાન ચાર રાશિના જાતકોએ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે.

મેષ
મેષ રાશિના જાતકો આ દરમિયાન ઉતાવળ કરવાથી બચે. ખોટા નિર્ણય નુકસાન કરાવી શકે છે. કામકાજ અને વેપારમાં સમજી-વિચારી નિર્ણય લેવો.

કર્ક 
કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ સમય ભાવનાત્મક દ્રષ્ટિએ ભારે રહી શકે છે. નાની-નાની વાતો પર તણાવ અને ગેરસમજણ વધી શકે છે. તેથી સંયમ રાખવો જરૂરી છે.

તુલા
તુલા રાશિના જાતકોએ કરિયર અને પૈસાના મામલામાં સતર્ક રહેવું પડશે. કામમાં સમસ્યા કે વિલંબ થઈ શકે છે. તેથી કોઈ મોટો નિર્મય સમજી-વિચારીને લો.

મકર
મકર રાશિના જાતકોને આ દરમિયાન માનસિક તણાવ અને કામમાં અડચણો આવી શકે છે. પ્લાનિંગ બગડી શકે છે. તેથી ધૈર્ય અને સમજદારીથી કામ લેવું હિતાવક રહેશે.

શું ધ્યાન રાખવું
બુધ અસ્ત થવા સમયે ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય ન લો, જરૂરી દસ્તાવેજ વાંચો, સ્પષ્ટ વાત કરો. જો તમે ધૈર્ય અને સમજદારીથી કામ કરશો તો આ સમયે નકારાત્મક અસરથી થોડી રાહત મેળવી શકો છો.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

