ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Budh Ast 2026: ફેબ્રુઆરીના છેલ્લા દિવસે બુધ થશે અસ્ત, 4 રાશિઓને મળશે જબરદસ્ત ધનલાભ

Budh Ast 2026: ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ 28 ફેબ્રુઆરી 2026ના કુંભ રાશિમાં અસ્ત થવાના છે. બુધના અસ્ત થતાં ત્રણ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જશે. આવો તમને જણાવીએ કઈ ભાગ્યશાળી રાશિઓ છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 26, 2026, 03:42 PM IST

Budh Ast 2026: ફેબ્રુઆરીના છેલ્લા દિવસે બુધ થશે અસ્ત, 4 રાશિઓને મળશે જબરદસ્ત ધનલાભ

Budh Ast 2026: બુધ ગ્રહ 28 ફેબ્રુઆરી 2026ના રાત્રે 10 કલાક 9 મિનિટ પર કુંભ રાશિમાં અસ્ત થઈ જશે. બુધનું અસ્ત થવું કેટલીક રાશિઓ માટે નકારાત્મક સાબિત થશે તો કેટલીક રાશિઓ એવી છે જેના માટે આ લાભદાયક રહેશે. 4 રાશિઓનું ભાગ્ય બુધના અસ્ત થવાની સાથે ચમકી જશે. કરિયરમાં જોરદાર પ્રગતિ થશે. બિઝનેસથી પણ ભાગ્ય ચમકી જશે. આવો જાણીએ બુધનું અસ્ત થવું ક્યા જાતકો માટે શુભ સાબિત થશે.

1. મિથુન રાશિ
બુધ તમારી રાશિના સ્વામી છે. તેવામાં બુધના અસ્ત થવાથી સૌથી વધુ લાભ તમારી રાશિને મળશે. બુધનું અસ્ત થવું તમારા માટે નવી આર્થિક તક લાવી શકે છે. અટવાયેલા પૈસા મળી શકે છે. વેપારમાં નવી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. વિદેશ જવાની તક મળી શકે છે.

2. કન્યા રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે બુધનું અસ્ત થવું શુભ સાબિત થશે. નોકરીમાં પ્રમોશન મળવાનો યોગ છે. ઓફિસમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે. રોકાણથી લાભ થવાનો સંકેત છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી મજબૂત થઈ જશે. નવી નોકરી મળવાનો યોગ બની રહ્યો છે. વિદેશમાં નોકરી મેળવવાનું સપનું પૂરુ થઈ શકે છે.

3. વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે બુધનું અસ્ત થવું લાભકારી રહેશે. અચાનક ધનલાભ થવાનો યોગ બની રહ્યો છે. ભાગીદારીમાં કાર્યો કરવાથી લાભ થશે. આ દરમિયાન પ્રોપર્ટી ખરીદવાનો યોગ બની રહ્યો છે. કોઈ જૂના રોહમાંથી મુક્તિ મળી શકે છે.

4. મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે બુધનું અસ્ત થવું કરિયરમાં પ્રગતિ થવાનો સંકેત છે. નવી નોકરીની તક મળી શકે છે. પગાર વધવાની સંભાવના છે. બિઝનેસનો વિસ્તાર થશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી વધુ મજબૂત થશે. અચાનક ધનની પ્રાપ્તિનો શુભ યોગ બનશે.

ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ધાર્મિક માન્યતા આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. તમે સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.
 

