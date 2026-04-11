Budh Gochar 2026: નીચ રાશિમાં પ્રવેશ પછી પણ બુધ ગ્રહ 2 રાશિઓને કરાવશે બંપર લાભ, 30 એપ્રિલ સુધી આ લોકો ધનમાં આળોટશે
Budh Gochar 2026 Astrology: 11 એપ્રિલ 2026 થી બુધ ગ્રહે પોતાની રાશિ બદલી છે. બુધનો પ્રવેશ મીન રાશિમાં થઈ ગયો છે અને સાથે જ બે રાશિ માટે પણ ગોલ્ડન ટાઈમ શરુ થઈ ચુક્યો છે. 30 એપ્રિલ સુધીનો સમય રાશિચક્રની આ રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ રહેવાનો છે.
Budh Gochar 2026 Astrology: છેલ્લા ઘણા દિવસોથી જે ગ્રહ ગોચરની ચર્ચા હતા તે થઈ ચુક્યું છે. 11 એપ્રિલ 2026 અને શનિવારે બુધ ગ્રહે મીન રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મીન રાશિમાં ગ્રહોનો અનોખો સંયોગ આ વખતે જોવા મળે છે. ગુરુની રાશિ મીનમાં પહેલાથી જ સૂર્ય, મંગળ અને શનિ ગોચર કરે છે. આ રાશિમાં હવે બુધ ગ્રહનો પણ પ્રવેશ થયો છે.
બુધ ગ્રહના એપ્રિલ મહિનામાં થયેલા રાશિ પરિવર્તનની અસર 2 રાશિઓ પર સૌથી સારી થવાની છે. બુધના રાશિ પરિવર્તનની અસર આમ તો દરેક રાશિને થશે પરંતુ મિથુન અને વૃશ્ચિક રાશિના લોકોએ કલ્પના પણ નહીં કરી હોય તેવું પરિણામ જોવા મળી શકે છે. મિથુન અને વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે બુધ ગોચરનો આ સમય અત્યંત ફળદાયી રહેવાનો છો
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર બુધ ગ્રહ 11 એપ્રિલે પોતાની નીચ રાશિ મીનમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મીન રાશિમાં બુધ 30 એપ્રિલ સુધી ગોચર કરશે પછી મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મીન રાશિ બુધ ગ્રહની નીચ રાશિ કહેવાય છે તે આ રાશિમાં બુધ ગ્રહનો પ્રભાવ નબળો પડશે. જો કે બુધનો પ્રભાવ ઓછો થયા પછી પણ મિથુન અને વૃશ્ચિક રાશિના લોકોને લાભ થશે.
મિથુન રાશિ માટે બુધ ગોચરનો પ્રભાવ
સૌથી પહેલા વાત કરીએ મિથુન રાશિ માટે બુધ ગોચરના પ્રભાવની તો બુધ મિથુન રાશિના લોકોને અણધાર્યો લાભ અને સફળતા અપાવી શકે છે. મિથુન રાશિના કર્મ ભાવમાં બુધનું ગોચર થયું છે. તેથી આ સમય દરમિયાન જબરદસ્ત ધન લાભનો યોગ પણ બની રહ્યો છે. આ સમય દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ કામો પુરા થઈ શકે છે. પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર કરવાની તક મળશે. બુધ ગોચરના પ્રભાવના કારણે મિથુન રાશિના લોકોને આ સમય દરમિયાન સારા સમાચાર મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ માટે બુધ ગોચરનો પ્રભાવ
બુધ ગ્રહ 30 એપ્રિલ સુધી વૃશ્ચિક રાશિના લોકોને પણ બંપર લાભ કરાવશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. બુધના પ્રભાવના કારણે કાર્યક્ષેત્રમાં સફળતા મળશે. આ સમય દરમિયાન આવકમાં વધારો થશે અને નોકરી-વેપારમાં પણ પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે. વેપારીઓની મોટી ડીલ આ સમય દરમિયાન થઈ શકે છે. બુધ ગ્રહ આ સમય દરમિયાન સમાજમાં માન-સન્માન વધારશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ સમય સારો રહેશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
