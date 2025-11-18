10 ડિસેમ્બર સુધી આ 4 રાશિઓની બલ્લે-બલ્લે, બુધના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!
Budh Gochar 2025: 21 નવેમ્બરથી બુધ ગ્રહ વિશાખા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને 10 ડિસેમ્બર સુધી ત્યાં રહેશે. આ સમયગાળો બુધની વિશેષ કૃપા ચાર રાશિઓ પર રહેશે અને જાતકોને ધન અને સફળતા મળશે. ચાલો જાણીએ કે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
Budh Gochar 2025: ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ હાલમાં અનુરાધા નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યા છે. આ નક્ષત્રમાં 27 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ ગોચર કર્યું હતું. હવે બુધ 21 નવેમ્બરના રોજ આ નક્ષત્ર છોડીને વિશાખા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. વિશાખા નક્ષત્ર તુલા અને વૃશ્ચિક રાશિઓમાં વિસ્તરેલું છે અને તેના સ્વામી બૃહસ્પતિ ગ્રહ છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, વાણી, બુદ્ધિ, સંચાર અને વેપારના સ્વામી બુધ આ નક્ષત્રમાં 10 ડિસેમ્બર સુધી રહેશે.
આ સમયગાળા દરમિયાન બુધ 4 રાશિઓ પર ખૂબ જ મહેરબાન રહેશે. આ રાશિના જાતકોને ધનલાભ સાથે લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં સફળતા મળશે અને અટકેલા કામો પૂર્ણ થવા લાગશે. ચાલો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ કઈ છે?
મિથુન રાશિ
બુધ તમારી પોતાની રાશિનો સ્વામી છે અને વિશાખા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. આ સમય તમારા માટે ઉત્સાહ અને ઊર્જાથી ભરપૂર રહેશે. તમને કાર્યક્ષેત્રમાં સફળતાના સ્પષ્ટ યોગ દેખાઈ રહ્યા છે. કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ પૂરો કરવામાં તમને સફળતા મળી શકે છે. આર્થિક લાભની સંભાવનાઓ બની રહી છે અને તમારી વાણીમાં વધુ મધુરતા આવશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ ચરમસીમાએ રહેશે, જેના કારણે તમે કોઈપણ પડકારનો સામનો સરળતાથી કરી શકશો.
કન્યા રાશિ
બુધ તમારા ભાગ્ય સ્થાનમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, જે તમારા માટે ખૂબ જ શુભ સંકેત લઈને આવ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમને ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળશે અને અચાનક કોઈ મોટો લાભ થઈ શકે છે. જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતાના યોગ બની રહ્યા છે. તમારી મહેનત રંગ લાવશે અને તમને સમાજમાં માન-સન્માન મળશે. ધનના નવા સ્ત્રોત બનશે અને જૂના રોકાણ પર સારું (રિટર્ન) મળી શકે છે.
મકર રાશિ
બુધનું તમારા 10મા ભાવમાં ગોચર તમારા કરિયર માટે ખૂબ જ શુભ સાબિત થશે. આ દરમિયાન તમને નોકરી કે બિઝનેસમાં મોટી સફળતા અને પ્રમોશનના યોગ બની રહ્યા છે. તમારા કામની પ્રશંસા થશે અને ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. કોઈ નવો બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે આ ઉત્તમ સમય છે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા મજબૂત બનશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
બુધ તમારા બીજા ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યો છે જે તમારી આવકના માર્ગો ખોલશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે અને ધનલાભની નવી તકો મળશે. પારિવારિક જીવન સુખમય રહેશે અને પરિવાર તરફથી આર્થિક સહયોગ મળી શકે છે. તમારી બચત વધશે અને કોઈ જૂનું દેવું પણ ચૂકવાઈ શકે છે. બિઝનેસમાં પાર્ટનરશિપથી લાભ મળવાના સંકેતો છે.
