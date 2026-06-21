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Budh Gochar: આવતીકાલથી 2 રાશિઓના અચ્છે દિન શરૂ, બુધ ગોચરથી થશે મહાલાભ, નોકરી-વેપારમાં મળશે સફળતા

Budh Gochar: બુધ ગ્રહ 22 જૂને કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. બુધનું ગોચર બે રાશિઓ માટે લાભદાયક રહેવાનું છે. આવો જાણીએ આ રાશિઓ વિશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 21, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:26 PM IST
Budh Gochar: આવતીકાલથી 2 રાશિઓના અચ્છે દિન શરૂ, બુધ ગોચરથી થશે મહાલાભ, નોકરી-વેપારમાં મળશે સફળતા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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