31 જાન્યુઆરીએ સવારે 3 વાગીને 27 મિનિટે 5 રાશિવાળાનું સૂતેલું ભાગ્ય જાગશે, બુધ ગોચરથી ચમકશે તમારું નસીબ
Mercury Transit In Dhanishta Nakshatra On 31 January : ગ્રહોના રાજા બુધ મકર રાશિમાં ગોચર કરવા જઈ રહ્યા છે, જેનાથી અનેક રાશિઓમાં ઉથલપાથલ સર્જાશે. તો પાંચ રાશિવાળાઓને ફાયદો કરાવશે
Budh Gochar Effects : ગ્રહોના ગોચર મનુષ્ય જીવન પર મોટી અસર કરતું હોય છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં તો મોટી ઉથલપાથલ સર્જતું હોય છે. કોઈના માટે આ ગોચર લોટરી જેવા સાબિત થાય છે, તો કેટલાક પર પહાડ બનીને તૂટી પડે છે. આવામાં 31 જાન્યુઆરીએ ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું ગોચર થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ રાશિ પરિવર્તન કયા રાશિવાળાને કેટલી અને કેવી અસર કરશે તે જોઈએ.
31 જાન્યુઆરીના રોજ સવારે 3 વાગીને 27 મિનિટ પર ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ મકર રાશિમાં રહીને ઘનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. ઘનિષ્ઠા નક્ષત્રના સ્વામી મંગળ છે, જ્યારે કે બુધની બુદ્ધિ, વાણી, વેપાર, ગણના અને નિર્ણય ક્ષમતાના ગ્રહ માનવામાં આવે છે. મકર રાશિમાં પહેલાથી જ કર્મ, અનુશાસન અને પ્રોફેશનલ એપ્રોચનો પ્રભાવ રહે છે. આવામાં બુધ અને મંગળનો આ સંયોગ અનેક રાશિઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે.
આ ગોચર કરિયર, બિઝનેસ, કમ્યુનિકેશન, ટેકનિકલ ફીલ્ડ અને મેનેજમેન્ટ સાથે જોડાયેલા લોકો માટે ફાયદાનું સાબિત થશે. બુધના રાશિ પ્રવેશથી અનેક રાશિઓને બમ્પર ફાયદો થવાનો છે. તેનાથી રાશિવાળીના આવક વધશે. તો આવો જાણીએ, કઈ કઈ રાશિવાળાનું નસીબ ખૂલી જશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિવાળા માટે બુધનું આ ગોચર કરિયરના હેતુથી બહુ જ ઉત્તમ નીવડશે. નોકરીવાળી લોકોને નવી જવાબદારી મળશે. ઓફિસમાં તમારી વાતોને ગંભીરતાથી લેવામાં આવશે, બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા લોકોને નવી ડીલ કે કોન્ટ્રાક્ટ પર કામ શરૂ કરવાની તક સાંપડશે. ઘનિષ્ઠા નક્ષત્રનો પ્રભાવ તમારી મહેનતનું પૂરેપૂરુ ફળ આપશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિવાળાને આ ગોચર ભાગ્યનો સાથ આપશે. રોકાયેલા કામ આગળ વધશે. ઉચ્ચ શિક્ષા, પ્રતિસ્પર્ધા કે કાયદાકીય ગૂંચમાં સકારાત્મક સંકેતો મળશે. વિદેશ સાથે જોડાયેલી કામગીરી આગળ વધશે. આર્થિક સ્થિતિમાં પણ સુધારો થશે.
મિથુન રાશિ
બુધ તમારો રાશિ સ્વામી છે, તેથી આ ગોચર તમારા માટે ખાસ માનવામાં આવી રહ્યું છે. જે તમારા અચાનક ધન લાભના યોગ સર્જી રહ્યું છે. બિઝનેસમાં પાર્ટનરશિપમાં સારો ફાયદો થશે. તો રિસર્ચ, ઈન્વેસ્ટમેન્ટ, શેર માર્કેટ સાથે જોડાયેલા લોકોએ સમજી વિચારીને કામ કરતા સારું રિટર્ન મળી શકે છે. માનસિક રૂપે તમે વધુ મજબૂત અનુભવશો.
કન્યા રાશિ
બુધનું ઘનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં જવું ક્રિએટિવિટી અને ઈન્ટેલિજન્સને વધારશે. સ્ટુડન્ટ માટે આ સમય બહુ જ સારો રહેશે. લવ સ્ટોરી આગળ વધશે. બિઝનેસમાં નવા આઈડિયા પર કામ શરૂ થઈ શકશે. નોકરીમાં સારું પ્રદર્શન રહેશે અને સિનિયરની નજર તમારા પર રહેશે.
મકર રાશિ
આ રાશિમાં જ ગોચર થઈ રહ્યું છે. તેથી તમને તો તેનો સીધો લાભ મળશે. કરિયરમાં સ્થિરતા આવશે. નકોરીમાં પ્રમોશન કે જવાબદારીના યોગ સર્જાશે. બિઝનેસમાં યોજના બનાવીને કામ કરવાથી મોટો ફાયદો થશે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તન તમારી મહેનતને નવી ઓળખ આપશે.
આ રાશિવાળા સતર્ક રહેજો
આ ગોચરને કારણે કેટલીક રાશિવાળાઓએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. જેમાં કર્ક રાશિ, સિંહ રાશિ, તુલા રાશિ અને મીન રાશિવાળા છે. જેઓએ જલ્દીથી નિર્ણય લેવાથી બચવુ જોઈ. ખાસ કરીને બોલવામાં સંયમ રાખવો. રૂપિયા બચાવજો.
