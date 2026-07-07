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આજથી મિથુન સહિત 4 રાશિઓ સાવધાન...અસહ્ય ખર્ચા, ઓફિસ પોલિટિક્સનો બનશો ભોગ! ભારે ઉથલપાથલના યોગ

Budh Gochar: આજે બુધ સ્વરાશિમાં ગોચર કરી રહ્યા છે જે 4 રાશિના જાતકો માટે પડકાર બની શકે છે. મિથુન રાશિમાં પ્રવેશતાની સાથે જ આ જાતકોના ખર્ચા, ઓફિસ પોલિટિક્સમાં વધારો અને લગ્ન જીવનમાં તણાવના યોગ બની રહ્યા છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 07, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:47 AM IST
આજથી મિથુન સહિત 4 રાશિઓ સાવધાન...અસહ્ય ખર્ચા, ઓફિસ પોલિટિક્સનો બનશો ભોગ! ભારે ઉથલપાથલના યોગ
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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