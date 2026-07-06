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ગણતરીની કલાકોમાં પોતાની રાશિમાં પાછો ફરી રહ્યો છે ગ્રહોનો રાજકુમાર, આ 4 રાશિના લોકોને કરાવશે અનેક ફાયદા!

Budh Gochar in Mithun Rashi: 7 જુલાઈના રોજ બુધ પોતાની રાશિ મિથુન રાશિમાં પાછો ફરશે. મિથુન રાશિમાં બુધનું આગમન ઘણી રાશિઓ માટે સૌભાગ્ય લાવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન આ 4 રાશિના સારા દિવસોની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. ચાલો તે 4 ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 06, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:21 PM IST
ગણતરીની કલાકોમાં પોતાની રાશિમાં પાછો ફરી રહ્યો છે ગ્રહોનો રાજકુમાર, આ 4 રાશિના લોકોને કરાવશે અનેક ફાયદા!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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