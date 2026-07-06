/ગણતરીની કલાકોમાં પોતાની રાશિમાં પાછો ફરી રહ્યો છે ગ્રહોનો રાજકુમાર, આ 4 રાશિના લોકોને કરાવશે અનેક ફાયદા!

Budh Gochar in Mithun Rashi: ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ દર 15-16 દિવસે રાશિ બદલે છે. 7 જુલાઈ, 2026ના રોજ, બુધ પોતાની રાશિ મિથુનમાં પ્રવેશ કરશે અને 4 ઓગસ્ટ સુધી ત્યાં રહેશે. આ ગોચર સંદેશાવ્યવહાર, વ્યવસાય અને બુદ્ધિ સંબંધિત કાર્યોમાં વિશેષ સફળતા લાવે છે.
બુધનું પોતાની રાશિમાં આગમન ગ્રહની શુભતા અને ઉર્જામાં વધારો કરે છે, જેના કારણે કેટલીક ભાગ્યશાળી રાશિઓ માટે નાણાકીય લાભ થાય છે, જેમાં વ્યવસાયમાં પ્રગતિ, કારકિર્દીમાં સફળતા, નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં સુધારો શામેલ છે. વૈદિક જ્યોતિષમાં, બુધને વાણી, બુદ્ધિ, વ્યવસાય અને સંદેશાવ્યવહારનો કારક માનવામાં આવે છે.
મિથુન રાશિ
બુધ ગ્રહ મિથુન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, જેના પર બુધનું શાસન છે. બુધનું ગોચર તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે. તમારી હિંમત ફળશે. અટકેલા કાર્યોને ગતિ મળી શકે છે. કેટલાક નોકરીયાત વ્યક્તિઓને પ્રમોશન અને આવકમાં વધારો મળી શકે છે. તમને તમારી મહેનત અનુસાર પરિણામો પ્રાપ્ત થશે. તમારી વાણી સુખદ રહેશે, અને તમારા વ્યવસાયિક પરિસ્થિતિ મજબૂત બનશે.
સિંહ રાશિ
બુધનું ગોચર સિંહ રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને કામ પર સારા પરિણામો જોવા મળી શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ નાણાકીય સ્થિરતા લાવી શકે છે. કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે, અને નોકરી સંબંધિત સમસ્યાઓનો અંત આવશે. નોકરી શોધનારાઓને સારા સમાચાર મળી શકે છે. તેમને ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ અને સરકાર તરફથી લાભ મળશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિ માટે આ સમયગાળો સુખ-સુવિધાઓથી ભરેલો રહેશે. ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે. તમને પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થશે. પરિવારમાં શુભ ઘટનાઓ બની શકે છે. તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. આ સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે અનુકૂળ છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરનારાઓને સફળતા મળી શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે.
ધન રાશિ
આ સમયગાળો ધનુ રાશિ માટે અનુકૂળ રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે. તમે તમારા લગ્નજીવનમાં સુખદ પરિણામોનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. તમારી વ્યાવસાયિક સ્થિતિ સારી રહેશે. તમે કામ પર ઇચ્છિત પરિણામો પ્રાપ્ત કરશો. તમારી ભૌતિક સંપત્તિમાં વધારો થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)