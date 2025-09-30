નવરાત્રી પૂરી થતા જ આ રાશિવાળાના સારા દિવસો શરૂ, એવો ભાગ્યોદય થશે કે દુનિયા જોતી રહેશે!
3 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ બુધ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં બુધને વિશેષ મહત્વ મળેલું છે. તેમને ગ્રહોના રાજકુમાર પણ કહે છે. આ ગોચરથી કેટલીક રાશિઓને ફાયદો થશે.
ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ 3 ઓક્ટોબરના રોજ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બુધ બુદ્ધિ, તર્ક, સંવાદ, ગણિત, ચતુરાઈ, મિત્રતાના કારક ગ્રહ છે. બુધનું તુલામાં ગોચર જીવનમાં નવી સુજબુજ, તકો, સકારાત્મક ફેરફાર લાવે છે. આ રાશિ પરિવર્તનથી કેટલીક રાશિના જાતકો માટે આ સમય શુભ રહેશે. સારા દિવસો શરૂ થશે. જાણો કોણ છે તે લકી રાશિઓ...
મેષ રાશિ
તુલા રાશિમાં બુધના પ્રવેશથી મેષ રાશિવાળા માટે શિક્ષણ, વેપાર, અને સંચારના ક્ષેત્રોમાં નવી તકો ખુલશે. આ સમય દરમિયાન તમારા બુદ્ધિ અને તર્કશક્તિમાં વધારો થશે. જેનાથી કોઈ પણ વિવાદ કે પડકારનો સામનો કરવો સરળ રહેશે. નોકરી કે વેપારમાં તમારી સૂજબૂજ ઉચ્ચ સ્તરે લઈ જઈ શકે છે. નવા સંપર્ક અને મિત્રતાના યોગ બનશે. જેનાથી સહયોગ અને માર્ગદર્શન મળશે. રોકાણ અને નાણાકીય મામલાઓમાં સમજી વિચારીને પગલું ભરવાની સલાહ છે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે. પરંતુ માનસિક તણાવથી બચવા માટે ધ્યાન અને યોગ લાભકારી રહેશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિવાળા માટે પણ તુલામાં બુધનું ગોચર શુભ રહેશે. આ દરમિયાન તમારી વ્યક્તિગત અને વ્યવસાયિક જીવનમાં સંવાદ અને સંપર્કથી લાભ રહેશે. અધિકારીઓને સીનિયર્સનો સહયોગ મળશે. જેનાથી કાર્યમાં પ્રગતિ અને સન્માન મળશે. બાળકો કે પરિવાર સંબંધિત ખુશીઓ મળી શકે છે. મુસાફરીની નવી તકો માટે સમય અનુકૂળ છે. બુધની ઉર્જાથી તમે તમારા વિચારોને સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત કરી શકશો. સમસ્યાઓના સમાધાન નીકળશે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે. પરંતુ માનસિક શાંતિ જાળવી રાખવી જરૂરી છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે બુધનો તુલામાં પ્રવેશ શિક્ષણ, મુસાફરી અને લાંબા સમયના કાર્યોમાં શુભ પ્રભાવ લાવશે. તમારું માનસિક ધ્યાન અને યોજનાઓ પર ફોકસ વધશે. કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારીઓ અને પડકારો આવી શકે છે. પરંતુ તમારી બુદ્ધિ અને ચતુરાઈથી તેનું સમાધાન નીકળી શકશે. મિત્ર અને સહયોગી તમારા માટે માર્ગદર્શનનું સાધન બનશે. રોકાણ અને નાણાકીય મામલાઓમાં સમજી વિચારીને પગલું ભરો. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પરંતુ સમયાંતરે આરામ અને ધ્યાન જરૂરી છે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે તુલા રાશિમાં બુધનું ગોચર સકારાત્મક પરિવર્તન લાવશે. શિક્ષણ, સંચાર અને નવા વિચારો માટે સમય અનુકૂળ છે. તમારા વ્યવસાય અને નોકરીમાં સુધારો થશે. નવી યોજનાઓ લાગૂ કરવાની તક મળશે. મિત્રો અને સહકર્મી સહયોગ કરશે. જેનાથી કાર્યમાં સફળતા શક્ય બનશે. મુસાફરીના પણ યોગ છે. નાણાકીય મામલાઓમાં સમજીવિચારીને નિર્ણય લો. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે. પરંતુ માનસિક અને શારીરિક ઉર્જા જાળવી રાખવી જરૂરી છે.
