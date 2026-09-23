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Budh Gochar 2026: 5 નવેમ્બર સુધી નસીબ આપશે સાથ, લક્ષ્મી-નારાયણ યોગથી આ રાશિઓને મળશે મોટો લાભ

Budh Gochar 2026: તુલા રાશિમાં 26 સપ્ટેમ્બર એ બુધ ગ્રહ પ્રવેશ કરશે. બુધ ગોચર સાથે તુલા રાશિમાં બુધ શુક્રની યુતિથી લક્ષ્મી નારાયણ યોગ સર્જાશે. આ યોગનો પ્રભાવ 26 સપ્ટેમ્બરથી 5 નવેમ્બર સુધી રહેશે. જેનો લાભ મેષ, મિથુન સહિતની રાશિઓને થશે. તો ચાલો જાણીએ બુધ શુક્રની યુતિ કઈ રાશિને કેવો લાભ કરશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 23, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:09 AM IST
Budh Gochar 2026: 5 નવેમ્બર સુધી નસીબ આપશે સાથ, લક્ષ્મી-નારાયણ યોગથી આ રાશિઓને મળશે મોટો લાભ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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